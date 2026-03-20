xs
xsm
sm
md
lg

คาราบาว และ EFL ขยายความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ ต่อสัญญา Carabao Cup ถึงปี 2029 พร้อมเปิดตัว Carabao Lager ในสนามฟุตบอลที่จัดแข่งขันทุกสนามในอังกฤษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ก่อนการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศของ Carabao Cup ระหว่าง Arsenal F.C. และ Manchester City F.C. ที่สนาม Wembley Stadium ในวันที่ 22 มีนาคม 2569 ที่จะถึงนี้ English Football League ได้ประกาศขยายความร่วมมือระยะยาวกับคาราบาวอย่างเป็นทางการ

การต่อสัญญาครั้งใหม่เป็นข้อตกลง 2 ปี ถือเป็นความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ของแบรนด์ไทยอย่างคาราบาว เพราะจะทำให้การแข่งขันลีกคัพอังกฤษใช้ชื่อ Carabao Cup ต่อเนื่องไปจนถึงฤดูกาล 2028/29 รวมระยะเวลา 12 ฤดูกาล นับเป็นผู้สนับสนุนที่ยาวนานที่สุด

นับตั้งแต่คาราบาวเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน ลีกคัพ ได้สร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำมากมาย โดยหนึ่งในนั้นคือความสำเร็จของ Manchester City F.C. ภายใต้การคุมทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ที่คว้าแชมป์ 4 สมัยติดต่อกัน ในช่วงยุคที่ใช้ชื่อ Carabao Cup

นอกจากนี้ ยังมีแชมป์จากสโมสรชั้นนำอย่าง Manchester United F.C. Liverpool F.C.และ Newcastle United F.C. ซึ่งสามารถยุติการรอคอยถ้วยแชมป์เมเจอร์ยาวนานกว่า 70 ปี ด้วยชัยชนะที่เวมบลีย์

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา การแข่งขัน Carabao Cup ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีแฟนบอลเข้าชมในสนามรวมกว่า 10 ล้านคน เพิ่มขึ้นประมาณ 20% และมีผู้ชมผ่านการถ่ายทอดสดทั่วโลกสะสมมากกว่า 1 พันล้านคน

ก้าวที่สำคัญสำหรับการต่อสัญญาในครั้งนี้คือ ตั้งแต่ฤดูกาลหน้าเป็นต้นไป การแข่งขัน Carabao Cup จะเป็นเวทีเปิดตัว Carabao Lager ในสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ โดยจะมีการปรากฏแบรนด์ในสนามฟุตบอลทั่วประเทศ และในบางแมตช์แฟนบอลจะมีโอกาสได้ทดลองชิมลาเกอร์ระดับพรีเมียมของคาราบาวในวันแข่งขัน ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงแบรนด์คาราบาวเข้ากับฟุตบอลได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ความร่วมมือระหว่างคาราบาวและ EFL ยังขยายไปไกลกว่าการแข่งขันในสนาม ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น Carabao Coach the Coaches นำโค้ชจากทีม EFL มาอบรมให้ความรู้โค้ชระดับเยาวชนในประเทศไทย รวมแล้วมากกว่า 1,800 คน Carabao Grassroots Football โครงการพัฒนาทักษะฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนไทย อายุไม่เกิน 12 ปี โดยใช้หลักสูตรจากโค้ช EFL สุดท้ายคือการถอดแบบ Carabao Cup จัดการแข่งขัน Carabao 7-a-Side Cup การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศ เพื่อชิงตั๋วไปดู Carabao Cup Final แบบยกทีมที่ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ กิจกรรม Trophy Tour และกิจกรรมแฟนฟุตบอลในประเทศไทย เวียดนาม และจีน ยังช่วยขยายฐานผู้ชมของการแข่งขันไปสู่ผู้ชมใหม่ทั่วโลก โดยปัจจุบัน Carabao Cup มีการถ่ายทอดสดไปยัง 177 ประเทศ

นาย Trevor Birch ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EFL กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์อันยาวนานกับคาราบาว และทำให้คาราบาวเป็นผู้สนับสนุนชื่อรายการที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน พร้อมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจร่วมกันในการผลักดันให้การแข่งขัน Carabao Cup เติบโตและสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำให้กับแฟนฟุตบอลทั่วโลก

นายเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มคาราบาว กล่าวว่า ในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขัน Carabao Cup ตั้งแต่ปี 2017 คาราบาวรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือระยะยาวกับ EFL เรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ขยายสัญญาการสนับสนุนต่อไปจนถึงฤดูกาล 2028/29 ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อการแข่งขัน EFL และแฟนฟุตบอลทั่วโลก เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของการแข่งขันรายการนี้ และตั้งตารอที่จะร่วมสนับสนุนการเติบโตของการแข่งขันต่อไปในอนาคต












+2