คาราบาว และ EFL ขยายความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ ต่อสัญญา Carabao Cup ถึงปี 2029 พร้อมเปิดตัว Carabao Lager ในสนามฟุตบอลที่จัดแข่งขันทุกสนามในอังกฤษ

ก่อนการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศของ Carabao Cup ระหว่าง Arsenal F.C. และ Manchester City F.C. ที่สนาม Wembley Stadium ในวันที่ 22 มีนาคม 2569 ที่จะถึงนี้ English Football League ได้ประกาศขยายความร่วมมือระยะยาวกับคาราบาวอย่างเป็นทางการ
การต่อสัญญาครั้งใหม่เป็นข้อตกลง 2 ปี ถือเป็นความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ของแบรนด์ไทยอย่างคาราบาว เพราะจะทำให้การแข่งขันลีกคัพอังกฤษใช้ชื่อ Carabao Cup ต่อเนื่องไปจนถึงฤดูกาล 2028/29 รวมระยะเวลา 12 ฤดูกาล นับเป็นผู้สนับสนุนที่ยาวนานที่สุด
นับตั้งแต่คาราบาวเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน ลีกคัพ ได้สร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำมากมาย โดยหนึ่งในนั้นคือความสำเร็จของ Manchester City F.C. ภายใต้การคุมทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ที่คว้าแชมป์ 4 สมัยติดต่อกัน ในช่วงยุคที่ใช้ชื่อ Carabao Cup
นอกจากนี้ ยังมีแชมป์จากสโมสรชั้นนำอย่าง Manchester United F.C. Liverpool F.C.และ Newcastle United F.C. ซึ่งสามารถยุติการรอคอยถ้วยแชมป์เมเจอร์ยาวนานกว่า 70 ปี ด้วยชัยชนะที่เวมบลีย์
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา การแข่งขัน Carabao Cup ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีแฟนบอลเข้าชมในสนามรวมกว่า 10 ล้านคน เพิ่มขึ้นประมาณ 20% และมีผู้ชมผ่านการถ่ายทอดสดทั่วโลกสะสมมากกว่า 1 พันล้านคน
ก้าวที่สำคัญสำหรับการต่อสัญญาในครั้งนี้คือ ตั้งแต่ฤดูกาลหน้าเป็นต้นไป การแข่งขัน Carabao Cup จะเป็นเวทีเปิดตัว Carabao Lager ในสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ โดยจะมีการปรากฏแบรนด์ในสนามฟุตบอลทั่วประเทศ และในบางแมตช์แฟนบอลจะมีโอกาสได้ทดลองชิมลาเกอร์ระดับพรีเมียมของคาราบาวในวันแข่งขัน ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงแบรนด์คาราบาวเข้ากับฟุตบอลได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ความร่วมมือระหว่างคาราบาวและ EFL ยังขยายไปไกลกว่าการแข่งขันในสนาม ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น Carabao Coach the Coaches นำโค้ชจากทีม EFL มาอบรมให้ความรู้โค้ชระดับเยาวชนในประเทศไทย รวมแล้วมากกว่า 1,800 คน Carabao Grassroots Football โครงการพัฒนาทักษะฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนไทย อายุไม่เกิน 12 ปี โดยใช้หลักสูตรจากโค้ช EFL สุดท้ายคือการถอดแบบ Carabao Cup จัดการแข่งขัน Carabao 7-a-Side Cup การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศ เพื่อชิงตั๋วไปดู Carabao Cup Final แบบยกทีมที่ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ กิจกรรม Trophy Tour และกิจกรรมแฟนฟุตบอลในประเทศไทย เวียดนาม และจีน ยังช่วยขยายฐานผู้ชมของการแข่งขันไปสู่ผู้ชมใหม่ทั่วโลก โดยปัจจุบัน Carabao Cup มีการถ่ายทอดสดไปยัง 177 ประเทศ
นาย Trevor Birch ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EFL กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์อันยาวนานกับคาราบาว และทำให้คาราบาวเป็นผู้สนับสนุนชื่อรายการที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน พร้อมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจร่วมกันในการผลักดันให้การแข่งขัน Carabao Cup เติบโตและสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำให้กับแฟนฟุตบอลทั่วโลก
นายเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มคาราบาว กล่าวว่า ในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขัน Carabao Cup ตั้งแต่ปี 2017 คาราบาวรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือระยะยาวกับ EFL เรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ขยายสัญญาการสนับสนุนต่อไปจนถึงฤดูกาล 2028/29 ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อการแข่งขัน EFL และแฟนฟุตบอลทั่วโลก เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของการแข่งขันรายการนี้ และตั้งตารอที่จะร่วมสนับสนุนการเติบโตของการแข่งขันต่อไปในอนาคต