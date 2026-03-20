“เลวี่ ลี” จากเวทีระดับโลกสู่บทบาทผู้บริหาร นำเทรนด์ Wellness & Healthy Lifestyle สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่แตกต่างเหนือระดับ กับภารกิจปั้น Bravo BKK สู่ Sport & Lifestyle Destination
ในวันที่ผู้คนทั่วโลกหันมาให้นิยามความสำเร็จใหม่ จากความมั่งคั่งทางการเงิน สู่การมีสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิตที่สมดุล และความสุขที่ยั่งยืน เทรนด์ Health is the New Wealth ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตในยุคนี้ และนั่นคือโอกาสที่ผู้บริหารรุ่นใหม่อย่าง เลวี่ ลี (Levy Li Su Lin) ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลประสบการณ์ลูกค้า (Chief Experience Officer: CXO) บริษัท บราโว บีเคเค จำกัด ผู้นั่งแท่นควบตำแหน่ง แบรนด์แอมบาสซาเดอร์ของ Bravo BKK และผู้ก่อตั้ง (Founder) Tropickle สนามพิกเกิลบอลในร่มที่ตั้งอยู่บนชั้น 5 ของศูนย์การค้า Bravo BKK ได้นำมาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขยายบทบาทของศูนย์การค้าให้เป็นมากกว่าแหล่งช้อปปิ้ง พร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการก้าวสู่ “Sport and Lifestyle Destination” จุดหมายของการใช้เวลาคุณภาพด้านออกกำลังกาย เพื่อมุ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างรอบด้าน ให้สอดคล้องกับแนวคิดตั้งต้น Fit by Day, Fun by Night
ก่อนหน้านี้ คุณเลวี่ ลี เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติจากการเป็น Miss Malaysia Universe 2008 และตัวแทนประเทศมาเลเซียบนเวที Miss Universe ในปีเดียวกัน จากนั้นเธอได้เข้าสู่แวดวงแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ สั่งสมชื่อเสียงและประสบการณ์ในแวดวงสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จนหล่อหลอมมุมมองด้านภาพลักษณ์และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ถูกนำมาต่อยอดสู่บทบาทผู้บริหารในด้านการออกแบบประสบการณ์ลูกค้า
อีกหนึ่งบทบาทสำคัญของเธอคือ การเป็น Wellness & Lifestyle Guru ผู้รักสุขภาพและชื่นชอบการออกกำลังกายเป็นประจำ โดยเฉพาะกีฬา Pickleball ซึ่งเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก รวมถึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการเติบโตของคอมมูนิตี้ผู้เล่นอย่างต่อเนื่องในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย
เมื่อมองเห็นโอกาสจากกระแสการเติบโตของกีฬาไลฟ์สไตล์ดังกล่าว คุณเลวี่จึงได้ก่อตั้งสนาม Pickleball ที่มีชื่อว่า Tropickle ขึ้นภายในห้าง Bravo BKK เพื่อเป็นพื้นที่รองรับการเติบโตของคอมมูนิตี้คนรัก Pickleball และสร้างพื้นที่ให้กีฬาชนิดนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนเมือง โดย Tropickle ได้รับการออกแบบให้เป็น สนาม Pickleball ในร่มที่ผสานกีฬา ไลฟ์สไตล์ และคอมมูนิตี้เข้าด้วยกัน พร้อมบรรยากาศที่โดดเด่นในสไตล์ Tropical
สนาม Tropickle ภายใน Bravo BKK ประกอบด้วย สนาม Indoor Pickleball จำนวน 5 สนาม โดยแบ่งเป็น 4 Garden Courts ที่ให้บรรยากาศผ่อนคลายในสไตล์ทรอปิคัล และ 1 Neon Court ที่ออกแบบด้วยแสงสีแบบนีออนซึ่งสามารถรองรับการจัดกิจกรรมอีเวนต์ คอนเทนต์ และประสบการณ์การเล่นที่สนุกแตกต่างจากสนามทั่วไป อีกทั้งเมืองไทยมีอากาศร้อนเกือบทั้งปี และมีฝุ่น pm 2.5 การสร้างสนามในร่มที่มีเครื่องปรับอากาศ ทำให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างสะดวกสบายตลอดทั้งปี
ด้วยแนวคิดดังกล่าว Tropickle จึงไม่ได้เป็นเพียงสนามกีฬา แต่ถูกออกแบบให้เป็น Lifestyle Pickleball Destination ที่ผสมผสานการออกกำลังกายเข้ากับไลฟ์สไตล์ และสังคมของคนรุ่นใหม่ รวมไปถึง Creative Community ที่มองหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการออกกำลังกายและการใช้เวลาร่วมกัน
“ทุกวันนี้อุตสาหกรรม Wellness ทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยเอง ข้อมูลจาก SCB EIC เผยให้เห็นว่า ตลาด Health & Wellness ของไทยมีมูลค่าแตะระดับ 1.5 ล้านล้านบาท โดยมีปัจจัยหนุนจากการที่คนไทยกว่า 70% หันมาให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ Bravo BKK จึงมองเห็นโอกาสในการสร้างพื้นที่ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ รวมถึงการเชื่อมต่อกับผู้คน โดยเปลี่ยนจากการเป็นศูนย์การค้าที่มุ่งเน้นเพียงการขายสินค้าหรือบริการ มาเป็นการส่งต่อ Quality of Life หรือ คุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ Wellness กลายเป็นเรื่องสนุกและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ดังนั้นการมาที่นี่ ไม่ว่าใครก็สามารถมาออกกำลังกาย เติมเต็มพลังใจ บนพื้นที่ที่เปิดรับทุกกิจกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงดื่มด่ำกับความบันเทิงที่เหนือระดับได้ในที่เดียว ซึ่งสอดคล้องกับ concept Fit by Day, Fun by Night ของเรา” คุณเลวี่กล่าว
ในฐานะ CXO คุณเลวี่ทำหน้าที่ออกแบบ Customer Journey และ Lifestyle Experience ของ Bravo BKK ขณะเดียวกันเธอยังทำหน้าที่เป็น Brand Ambassador ที่สื่อสารตัวตนและแนวคิดของ Bravo BKK ได้อย่างชัดเจน ทั้งในมิติของสุขภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และความสนุกของชีวิตคนเมือง
“เรามองว่าการจะชนะใจผู้บริโภคยุคใหม่ได้ต้องสร้าง Wellness Ecosystem ที่เชื่อมโยงความแข็งแรงเข้ากับความสุข เพราะคนเมืองทุกวันนี้ต้องการคอมมูนิตี้ที่สนับสนุนไลฟ์สไตล์ของเขาอย่างรอบด้าน ซึ่ง Bravo BKK ตอบโจทย์นี้ด้วยโมเดลธุรกิจที่ครบวงจรใน 4 มิติหลัก ทั้งด้าน Sport เรามีพื้นที่ Indoor Sport Active Zone ที่รวบรวมกีฬาเทรนด์ใหม่อย่าง Pickleball และ Skate park รวมไปถึง Fit & Fun Zone บริเวณชั้น 1 ที่เปิดสอนเต้น โยคะฟรีในช่วงเย็น, ด้าน Education ก็มีแหล่งเรียนรู้ที่เติมเต็มทักษะชีวิตและแนวคิดสร้างสรรค์ เช่น โรงเรียนสอนดนตรี โรงเรียนสอนบุคลิกภาพและการแสดง, โรงเรียนสอนเทควันโด้, ด้าน Wellness ก็นับว่าเป็นศูนย์รวมของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีทั้งฟิตเนสชั้นนำ คลินิกดูแลสุขภาพและความ, ส่วนด้าน Entertainment ก็พร้อมมอบความสนุกยามค่ำคืนที่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้อย่างลงตัว” CXO ของ Bravo BKK เผยวิสัยทัศน์
ตลอดระยะเวลาสองปี นับตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2566 เป็นต้นมา Bravo BKK มุ่งมั่นที่จะทำให้ห้างนี้เป็น Lifestyle Community ภายใต้คอนเซ็ปต์แรกเริ่ม “Fit and Fun Mall” พร้อมแนวคิด Fit by Day, Fun by Night ที่เน้นประสบการณ์ลูกค้า (Lifestyle Experience) เป็นหัวใจสำคัญ ก่อนจะก้าวสู่การเป็น “Sport and Lifestyle Destination” ในย่านพระราม 9 ที่ทุกคนสามารถมาใช้ชีวิต ดูแลสุขภาพ และสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันได้ในที่เดียว โดยในด้าน Sport, Education และ Wellness นั้น Bravo BKK ประสบความสำเร็จในการสร้างโซนกิจกรรมที่ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพยุคใหม่ รวมถึงการ ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่โดดเด่นในแต่ละด้าน มาร่วมสร้างพื้นที่ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ อาทิ
• SIP @ Bravo พื้นที่คอมมูนิตี้ชั้น 5 ที่เปิดกว้างให้คนทุกวัยได้เชื่อมต่อกัน ในพื้นที่โซน Sip นี้
• Tropickle Pickleball Court สนามพิกเกิลบอลในร่ม บริหารจัดการโดย Dink A Lot (Pickleball Thailand) ที่มาพร้อมการตกแต่งสไตล์ Tropickle โดดเด่นไม่เหมือนใคร และยังมี Center Court ซึ่งมาพร้อม concept Glow in the Dark ที่สามารถเปลี่ยนการออกกำลังกายให้กลายเป็นปาร์ตี้สุดชิค
• Fitwhey Gym ฟิตเนสระดับแฟล็กชิพ พร้อมอุปกรณ์พรีเมียมครบครัน ตอบโจทย์ทั้งการสร้างกล้ามเนื้อและโภชนาการที่ดี
• SOM Balance School โรงเรียนสอนทักษะการทรงตัวและกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่าง Surf skate Roller Skating และ Balance Bike เพื่อเสริมสร้างสมาธิและกล้ามเนื้อในรูปแบบ Creative Sport
• Identity Clinic คลินิกที่ยกระดับ Well-being ด้วยนวัตกรรมการดูแลสุขภาพและความงามลึกถึงระดับเซลล์
ขณะเดียวกันด้าน Entertainment ยังโดดเด่นในฐานะ ศูนย์รวมความบันเทิงยามค่ำคืน ที่ตอบโจทย์สมดุลชีวิตคนเมือง ด้วยการเป็นที่ตั้งของผับและบาร์ชื่อดังระดับไอคอน อาทิ
• Elysium Immersive Club: คลับและไนต์ไลฟ์สปอตที่เสิร์ฟแสงสีเสียงสุดเร้าใจ ภาพและเสียงแบบ 360 องศา นับเป็นจุดหมายใหม่ของการปาร์ตี้และแฮงเอาท์ในย่านพระราม 9 ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
นอกจากนี้ยังมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านนั่งชิล ซึ่งดึงดูดทั้งชาวไทยและต่างชาติ สะท้อนแนวคิดของคุณเลวี่ที่มองว่า ความสุข ความผ่อนคลาย และการใช้เวลาคุณภาพ ก็นับเป็นส่วนหนึ่งของ Well-being เช่นกัน และไม่เพียงแค่นั้น Bravo BKK ยังเปิดพื้นที่ฟรีบริเวณลาน Atriumจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และอีเวนต์ที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถมาใช้เวลาอย่างมีคุณภาพและเติมแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ได้ตลอดทั้งปี
ในฐานะ ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลประสบการณ์ลูกค้า บริษัท บราโว บีเคเค และแอมบาสซาเดอร์ของ Bravo BKK คุณเลวี่ ลี ย้ำถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจว่า "Bravo BKK ไม่ใช่เพียงศูนย์การค้า แต่เป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ จุดหมายใหม่ของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั้งกลางวันและยามค่ำคืน" เชิญมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่สุขภาพและไลฟ์สไตล์ ไปด้วยกันได้อย่างลงตัว ที่ Bravo BKK – Sport and Lifestyle Destination จุดหมายใหม่ของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ใจกลางพระราม 9