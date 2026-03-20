PTTGCเตรียมเดินโรงโอเลฟินส์ที่ปิดซ่อมต้นเม.ย.นี้ ลดผลกระทบการตึงตัวเม็ดพลาสติกPP

PTTGC ลั่นเดินเครื่องจักรปิโตรเคมีเต็มที่แย้มเตรียมกลับมาเดินโรงโอเลฟินส์อีกโรงในต้นเดือนเม.ย.นี้ หลังปิดซ่อมบำรุงตามแผน ทำให้มีวัตถุผลิตเม็ดพลาสติก PPและPE ช่วยลดผลกระทบการตึงตัวของตลาดในช่วงนี้
รายงานข่าวจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC แจ้งว่า บริษัทฯรักษาการเดินเครื่องโรงงานอย่างต่อเนื่องเต็มความสามารถ ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวน ด้วยโครงสร้างการดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการ (Integrated Value Chain) ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำให้การบริหารจัดการวัตถุดิบและการผลิตมีประสิทธิภาพ และส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ตามแผน ช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์
ขณะนี้PTTGC เดินเครื่องผลิตวัตถุดิบผลิตเม็ดพลาสติก PE (Polyethylene: PE) อย่างเต็มที่ และกำลังเตรียมการที่จะเริ่มกลับมาเดินเครื่องโรงงานโอเลฟินส์อีกหนึ่งโรงในช่วงต้นเดือนเมษายน จากการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่แล้วเสร็จตามแผน ทำให้สามารถผลิตวัตถุดิบ PE ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน เช่น ฝาขวดน้ำดื่ม ขวดขุ่น แกลลอน ท่อน้ำ(สีดำ) แท็งค์น้ำ และแหอวน เป็นต้นได้เพิ่มขึ้น และยังสามารถผลิตวัตถุดิบผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP) ส่งให้แก่ผู้ผลิต คู่ค้าเม็ดพลาสติก PP ในประเทศ เพื่อบรรเทาความตึงตัวของความต้องการใช้ PP ในตลาดได้ ซึ่งเม็ดพลาสติก PP เป็นที่นิยมใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร เช่น ซองอาหารกึ่งสำเร็จรูป ถุงแกง กล่องใส่อาหาร เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทยังทำงานร่วมกับภาครัฐ กลุ่มปตท ภาคเอกชน ลูกค้า และพันธมิตรในอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่อง