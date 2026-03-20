1 เมษายนนี้! เตรียมพบกับ ‘Esarn Remix’ ประสบการณ์ Social Dining สุดแสบซนที่ SOMSAK เอกมัย

เมื่อตารางกิจกรรมในกรุงเทพฯ เริ่มคึกคักขึ้นในเดือนเมษายนนี้ SOMSAK ร้านอาหารอีสานย่านเอกมัย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์ “Somsak Made Me Do It: The Esarn Remix” ในวันพุธที่ 1 เมษายน ค่ำคืนพิเศษเพียงหนึ่งเดียวที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนมื้ออาหารให้กลายเป็นประสบการณ์การสังสรรค์ที่เปี่ยมด้วยพลัง ค่ำคืนที่จิตวิญญาณแบบสตรีทโคจรมาพบกับโชคชะตาที่เหนือความคาดหมาย
ด้วยแรงบันดาลใจจากเส้นทางชีวิตอันน่าเหลือเชื่อของ "สมศักดิ์" หนุ่มอีสานอดีตคนขับแท็กซี่ในกรุงเทพฯ ผู้สร้างตำนานถูกรางวัลลอตเตอรี่มูลค่า 6 ล้านปอนด์ในสหราชอาณาจักร ร้านแห่งนี้จึงได้สร้างชื่อในฐานะพื้นที่แห่งประสบการณ์การกินดื่มที่เต็มไปด้วยพลัง โดยหยิบเอาโจทย์จากรากเหง้าความเป็นอีสานมาเขย่ารวมกับจริตอันจัดจ้านของคนเมือง และสำหรับค่ำคืนนี้เพียงคืนเดียว พลังดังกล่าวจะถูกเร่งระดับให้เร้าใจยิ่งกว่าที่เคย
“Somsak Made Me Do It: The Esarn Remix” ซึ่งจัดขึ้นในวัน April Fool’s Day จะเป็นการหลอมรวมอาหาร ดนตรี และการมีส่วนร่วมเข้าด้วยกัน ในรูปแบบที่กระตุ้นให้แขกทุกท่านได้ก้าวออกจากความจำเจ สู่ประสบการณ์ที่สนุกสนาน สมจริง และเต็มไปด้วยความคาดไม่ถึง
ภายใต้การนำทัพของเชฟแอนดรูว์ มาร์ติน แขกทุกท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ tasting menu ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อตีความรสชาติอีสานดั้งเดิมผ่านมุมมองเทคนิคสมัยใหม่ เมนูนี้เป็นการหยิบเอาความจัดจ้านดั้งเดิมจากรากเหง้าของคุณสมศักดิ์มาปรุงใหม่ โดยใช้เทคนิคการคั่วกระทะไฟแรง ผสานกับกลิ่นอายการย่างด้วยฟืนอันเป็นเอกลักษณ์ และวัตถุดิบคุณภาพระดับ "แจ็คพอต" เพื่อสร้างประสบการณ์ social dining ที่มีความซับซ้อน ทว่ายังคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณดั้งเดิม
ตลอดทั้งค่ำคืน ประสบการณ์ความสนุกจะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบนโต๊ะอาหารเท่านั้น แขกทุกท่านจะได้รับเชิญให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ตั้งแต่การท้าทายขีดจำกัดความเผ็ดร้อนที่ Somsak’s Hall of Heat ไปจนถึงการลุ้นรางวัลสไตล์ลอตเตอรี่สุดสนุก และเกมท้าทายบนโต๊ะอาหารที่ออกแบบมาเพื่อจุดประกายพลังและความครื้นเครงให้กระหึ่มไปทั่วทั้งร้าน
ท่ามกลางบรรยากาศที่ถูกเติมเต็มด้วยท่วงทำนองหมอลำสมัยใหม่และดนตรีที่เปี่ยมด้วยพลัง ค่ำคืนนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อการแบ่งปันความสุขร่วมกัน พร้อมเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเพื่อนได้มาพบปะ ใช้เวลาอย่างเต็มที่ และดื่มด่ำไปกับบรรยากาศที่โอบล้อมรอบตัวได้อย่างแท้จริง
ในส่วนของบาร์ พลังความสนุกยังคงดำเนินต่อไปด้วยเครื่องดื่มสูตรพิเศษที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์และเมนูไทยคลาสสิกที่นำมาตีความใหม่ โดยแต่ละแก้วถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อสู้กับความร้อนแรงของกระทะไฟแรงจากในครัว และเติมเต็มประสบการณ์การรับประทานอาหารระดับแจ็คพอตให้สมบูรณ์แบบ
สมศักดิ์ กล่าวว่า “SOMSAK คือพื้นที่แห่งการแบ่งปันช่วงเวลาร่วมกัน ที่ซึ่งอาหาร ดนตรี และเรื่องราวจะหลอมรวมผู้คนเข้าด้วยกัน สำหรับคืน April Fool’s Day นี้เพียงคืนเดียวเท่านั้น เราตั้งใจสร้างพื้นที่ที่รสชาติอาหารอีสานในมุมมองใหม่จะเป็นเสาหลักที่ยึดโยงความสนุก และเปิดทางให้มิตรภาพได้ออกมาโลดแล่นอย่างเต็มที่”
รายละเอียดงานและการสำรองที่นั่ง:
• วันจัดงาน: วันพุธที่ 1 เมษายน 2569
• เวลา: 18:00 - 21:00 น.
• สถานที่: SOMSAK เอกมัย
• การสำรองที่นั่ง: แนะนำให้จองล่วงหน้าผ่าน @somsak.bkk หรือ SevenRooms