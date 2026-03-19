“Space Edition- Magniflex” ผุดโชว์รูม รุกตลาดที่นอนพรีเมียมเพื่อ Longevity

บริษัท สลีปปิ้ง โซลูชั่น จำกัด ผู้บริหารแบรนด์ Space Edition (สเปซ อีดิชั่น) แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ลักชูรีสัญชาติอิตาลี และ บริษัท ซิ้ลเคนเท็กซ์ จำกัด ผู้บริหารและจัดจำหน่ายแบรนด์ Magniflex (แมกนิเฟล็กซ์) ในประเทศไทย แบรนด์ที่นอนและเครื่องนอนระดับพรีเมียมจากอิตาลี ประกาศแผนกลยุทธ์ธุรกิจประจำปี 2569 พร้อมผนึกกำลังยกระดับนิยามของไลฟ์สไตล์สุขภาพยุคใหม่ ผ่านการผสานงานออกแบบเหนือกาลเวลา เข้ากับนวัตกรรมด้านสรีระศาสตร์ เพื่อมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาว
นายธนา ธนะทิพานนท์ ผู้อำนวยการ บริษัท สลีปปิ้ง โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า “การเปิดโชว์รูมในประเทศไทยถือเป็นก้าวสำคัญของการขยายธุรกิจ โดยเรามองเห็นศักยภาพของตลาดลักชูรี และความต้องการงานออกแบบระดับพรีเมียมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โชว์รูมแห่งนี้จะเป็นพื้นที่ในการนำเสนอเอกลักษณ์ของงานดีไซน์และงานฝีมือแบบอิตาลี พร้อมสร้างประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ระดับลักชูรีให้กับลูกค้าในประเทศไทย”
Space Edition (สเปซ อีดิชั่น) นำเสนอแนวคิดเฟอร์นิเจอร์ที่ก้าวข้ามการเป็นเพียงเครื่องเรือน สู่การเป็นงานศิลปะเพื่อการใช้ชีวิต (Functional Art) ผ่านการคัดสรรวัสดุ งานฝีมือ และแนวคิดการออกแบบ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของศิลปะและวัฒนธรรมอิตาลีอย่างลึกซึ้ง โดยเฟอร์นิเจอร์ของ Space Edition เป็นที่ยอมรับในกลุ่มบุคคลชั้นนำ รวมถึงสถานที่ชั้นนำระดับโลก อาทิ พิพิธภัณฑ์ดอร์เซย์ (Musée d'Orsay) กรุงปารีส โรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำที่เทือกเขาโดโลไมต์ (Dolomites) อิตาลี, เทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Alps), คูร์เชเวล (Courchevel) ฝรั่งเศส และล่าสุดที่หมู่บ้านนักกีฬาของการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว Milano Cortina Olympics 2026 ที่ผ่านมา ดังนั้นโชว์รูมของ Space Edition จึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงเฟอร์นิเจอร์ แต่ได้รับการออกแบบให้เป็น พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ (Inspiration Space) ที่รวบรวมเรื่องราวของงานดีไซน์ งานฝีมือ และประสบการณ์การใช้ชีวิตระดับลักชูรีไว้ในที่เดียว
นายธนวิทย์ ธนะทิพานนท์ ผู้อำนวยการ บริษัท ซิ้ลเคนเท็กซ์ จำกัด กล่าวว่า “ตลอดปีที่ผ่านมา Magniflex ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของแบรนด์ระดับโลก เรามุ่งมั่นนำเสนอเครื่องนอนระดับพรีเมียมภายใต้มาตรฐาน Italian Made ที่ผสานงานออกแบบอันประณีตเข้ากับหลักสรีระศาสตร์ เพื่อยกระดับประสบการณ์การนอนหลับและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคอย่างแท้จริง”
จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา Magniflex จึงเดินหน้าขยายตลาดในประเทศไทยต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจปี 2569 ด้วยแนวคิด “Blue Zone Inspired Longevity” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก “Blue Zone” หรือพื้นที่ที่มีประชากรอายุยืนยาวที่สุดในโลก โดยแบรนด์เชื่อว่าปัจจัยสำคัญของอายุยืนไม่ได้อยู่เพียงแค่โภชนาการหรือการออกกำลังกาย แต่รวมถึง คุณภาพของการพักผ่อนที่ดีซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพในระยะยาว หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของปีนี้ คือการนำเสนอนวัตกรรมที่นอนหลากหลายรุ่น ประกอบด้วย MagniStretch, Diamante, Dolce Vita, MagniCool, และ Massagio ซึ่งพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีด้านการรองรับสรีระขั้นสูง พร้อมการรับรองด้วยวิทยาศาสตร์การนอนอย่างมีหลักการ ได้รับการรับรองจาก American Chiropractic Association (ACA) สร้างจุดยืดของการผสานงานของงานช่างฝีมืออันประณีต (craftsmanship) ให้เข้ากับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การนอนได้อย่างลงตัว
มรดกแห่งศิลป์จากอิตาลี สู่แนวคิดความยั่งยืนของการใช้ชีวิต
Space Edition และ Magniflex มีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ยั่งยืน ผ่านงานฝีมืออันประณีต ในแบบฉบับอิตาลี ผ่านแนวคิดหลัก ประกอบด้วย
• Longevity of Craftsmanship:
หัวใจสำคัญของแบรนด์คือการให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัสดุและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้รับออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนาน พร้อมคงประสิทธิภาพการรองรับสรีระอย่างต่อเนื่อง สะท้อนมาตรฐานของความเป็นแบรนด์ Elite Italian Sleep-Tech อย่างแท้จริง
• Longevity of Design (Italian Craftsmanship):
Space Edition ถ่ายทอดเอกลักษณ์งานฝีมืออิตาลี ผ่านแนวคิด “Timeless Artistry in Design” หรือดีไซน์เหนือกาลเวลา ที่ผสานความงดงามเข้ากับหลักสรีระศาสตร์อย่างแม่นยำ เพื่อให้เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นไม่เพียงเติมเต็มพื้นที่อยู่อาศัย แต่ยังสะท้อนรสนิยมและคุณค่าแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน
นวัตกรรมเพื่อการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพ
ข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า ปัญหาการนอนหลับไม่ได้เกิดจากที่นอนไม่ได้มาตรฐานเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากภาวะนอนไม่หลับจากสรีระที่ไม่ถูกต้อง1 หรือแม้กระทั่งการวิตกกังวลที่ทำให้เป็นปัญหาการนอนอันดับต้น ๆ คือ Sleep Anxiety หรือความกังวลสะสมที่ส่งผลต่อสภาวะอารมณ์ก่อนการนอนหลับ ด้วยปรัชญาที่เชื่อว่า “การนอนที่ดีคือรากฐานของสุขภาพที่ยั่งยืน” Magniflex จึงพัฒนาแนวคิด “Longevity of Life” ผ่านนวัตกรรมที่นอนรุ่น MagniStretch รวมถึงที่นอนรุ่นอื่นของแบรนด์ ซึ่งผสานเทคโนโลยีการรองรับสรีระเข้ากับการออกแบบสภาพแวดล้อมการนอนที่ช่วยสร้างสมดุลให้ทั้งร่างกายและจิตใจ
นวัตกรรมที่นอนรุ่น MagniStretch มาพร้อมคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยปลดล็อกปัญหาการนอนหลับ ได้แก่
1. Posture Support Technology: เทคโนโลยีการรองรับสรีระที่ช่วยกระจายแรงกดทับ ลดการพลิกตัวระหว่างการนอน และช่วยให้ร่างกายเข้าสู่การพักผ่อนอย่างล้ำลึก
2. Advanced Features: การใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติระบายอากาศและควบคุมอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ
ที่นอน Magniflex รุ่น MagniStretch
งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Zaragoza ประเทศสเปน ศึกษาเทคโนโลยี MagniStretch ซึ่งออกแบบให้รองรับการยืดกระดูกสันหลังในแนว 180 องศาจากศีรษะถึงปลายเท้า เพื่อลดแรงกดทับที่เกิดขึ้นกับกระดูกสันหลัง แตกต่างจากที่นอน Memory Foam ทั่วไปที่เน้นการกระจายน้ำหนัก 360 องศา โดยปลอกที่นอนสามารถถอดซักได้ และถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังหรือภาวะเส้นประสาทถูกกดทับจากกระดูกสันหลัง
ก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในปี 2569
จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมาของแบรนด์ Magniflex ด้วยยอดขายที่เติบโตมากกว่า 20% ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญทางธุรกิจของแบรนด์ในประเทศไทย โดยสะท้อนถึงความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคระดับพรีเมียมและผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งในปี 2569 Space Edition และ Magniflex มีแผนการขยายธุรกิจสู่กลุ่มพันธมิตรใหม่ อาทิ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชูรี (Luxury Property Developer) และกลุ่มธุรกิจสุขภาพและไลฟ์สไตล์ (Health & Lifestyle) อย่างคลินิกดูแลสุขภาพระดับพรีเมียม เพื่อส่งมอบประสบการณ์การพักผ่อนระดับห้าดาวให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง พร้อมกันนี้แบรนด์ยังเตรียมเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่ม HNWIs (High Net Worth Individuals เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและเชื่อมโยงกับแบรนด์ในระยะยาว
Space Edition และ Magniflex ตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นแบรนด์ผู้นำด้าน “The Italian Standard of Mastery” ที่สะท้อนมาตรฐานงานฝีมือระดับโลก และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สุขภาพของผู้บริโภคยุคใหม่อย่างยั่งยืน โดยคาดว่ายอดขายของทั้งสองแบรนด์จะเติบโตเท่าตัวในปี 2569