xs
xsm
sm
md
lg

“M STUDIO” ลุย Filmart Hong Kong จาก Box Office ไทย สู่ Global Stage

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



M STUDIO เดินหน้าตอกย้ำบทบาทในฐานะ ผู้นำตลาดภาพยนตร์ไทย อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าร่วม Hong Kong International Film and TV Market (Filmart) ครั้งที่ 30 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตลาดภาพยนตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเอเชีย และเป็นจุดนัดพบสำคัญของผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ผลิตคอนเทนต์จากทั่วโลก


การเข้าร่วม Filmart ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 7,700 คน และผู้แสดงสินค้าจากมากกว่า 30 ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของ Filmart ในฐานะศูนย์กลางการซื้อขายและพัฒนาโปรเจกต์คอนเทนต์ระดับนานาชาติ ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงการซื้อขายลิขสิทธิ์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการร่วม Co-production, Pre-sale และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรม

ความสำเร็จของ M STUDIO ที่ผ่านมา โดยเฉพาะภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่สามารถทำรายได้อย่างโดดเด่นในประเทศ สะท้อนศักยภาพของ M STUDIO ในการสร้างคอนเทนต์ที่ “โดนตลาด” และต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเข้าร่วมในครั้งนี้ M STUDIO นำภาพยนตร์ อาทิ คำสารภาพของหมอผี, Exchange เรียนแลกผี, สุขสุดท้าย, สมิงเขาขวาง, Ghost Board กล่องผีสุ่มวิญญาณ และ God skin เข้าร่วมเจรจาทางธุรกิจ และแผนเดินหน้าขยายโมเดล Co-Production กับพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็น Toei Company จากญี่ปุ่น และ Showbox จากเกาหลีใต้


สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M STUDIO กล่าวว่า “Filmart เป็นมากกว่าตลาดซื้อขาย แต่เป็นเวทีที่ทำให้เราเห็นโอกาสของคอนเทนต์ไทยในระดับโลกอย่างชัดเจน ความสำเร็จในประเทศเป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่เป้าหมายของเราคือการนำคอนเทนต์ไทยไปแข่งขันในตลาดโลก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้พัฒนากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ทั้งการคัดเลือกและพัฒนาบท และ IP ที่มีศักยภาพในการต่อยอดสู่แฟรนไชส์ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลก ที่กำลังให้ความสำคัญกับการสร้างคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงผู้ชมจากหลากหลายวัฒนธรรม”
การร่วมงานของ M STUDIO บนเวที Hong Kong International Film and TV Market (Filmart) ครั้งนี้ คือก้าวสำคัญจาก “ผู้นำ Box Office ในประเทศ” สู่การเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาคที่พร้อมขยายอิทธิพลในตลาดโลก ด้วยกลยุทธ์เชิงรุกและความแข็งแกร่งด้านคอนเทนต์ที่ M STUDIO กำลังผลักดันให้ภาพยนตร์ไทยก้าวข้ามพรมแดน และยืนอยู่บนเวทีอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ







"M STUDIO" ลุย Filmart Hong Kong จาก Box Office ไทย สู่ Global Stage
“M STUDIO” ลุย Filmart Hong Kong จาก Box Office ไทย สู่ Global Stage
“M STUDIO” ลุย Filmart Hong Kong จาก Box Office ไทย สู่ Global Stage
“M STUDIO” ลุย Filmart Hong Kong จาก Box Office ไทย สู่ Global Stage
“M STUDIO” ลุย Filmart Hong Kong จาก Box Office ไทย สู่ Global Stage
+1