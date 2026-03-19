“M STUDIO” ลุย Filmart Hong Kong จาก Box Office ไทย สู่ Global Stage

M STUDIO เดินหน้าตอกย้ำบทบาทในฐานะ ผู้นำตลาดภาพยนตร์ไทย อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าร่วม Hong Kong International Film and TV Market (Filmart) ครั้งที่ 30 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตลาดภาพยนตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเอเชีย และเป็นจุดนัดพบสำคัญของผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ผลิตคอนเทนต์จากทั่วโลก
การเข้าร่วม Filmart ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 7,700 คน และผู้แสดงสินค้าจากมากกว่า 30 ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของ Filmart ในฐานะศูนย์กลางการซื้อขายและพัฒนาโปรเจกต์คอนเทนต์ระดับนานาชาติ ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงการซื้อขายลิขสิทธิ์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการร่วม Co-production, Pre-sale และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรม
ความสำเร็จของ M STUDIO ที่ผ่านมา โดยเฉพาะภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่สามารถทำรายได้อย่างโดดเด่นในประเทศ สะท้อนศักยภาพของ M STUDIO ในการสร้างคอนเทนต์ที่ “โดนตลาด” และต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเข้าร่วมในครั้งนี้ M STUDIO นำภาพยนตร์ อาทิ คำสารภาพของหมอผี, Exchange เรียนแลกผี, สุขสุดท้าย, สมิงเขาขวาง, Ghost Board กล่องผีสุ่มวิญญาณ และ God skin เข้าร่วมเจรจาทางธุรกิจ และแผนเดินหน้าขยายโมเดล Co-Production กับพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็น Toei Company จากญี่ปุ่น และ Showbox จากเกาหลีใต้
สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M STUDIO กล่าวว่า “Filmart เป็นมากกว่าตลาดซื้อขาย แต่เป็นเวทีที่ทำให้เราเห็นโอกาสของคอนเทนต์ไทยในระดับโลกอย่างชัดเจน ความสำเร็จในประเทศเป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่เป้าหมายของเราคือการนำคอนเทนต์ไทยไปแข่งขันในตลาดโลก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้พัฒนากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ทั้งการคัดเลือกและพัฒนาบท และ IP ที่มีศักยภาพในการต่อยอดสู่แฟรนไชส์ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลก ที่กำลังให้ความสำคัญกับการสร้างคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงผู้ชมจากหลากหลายวัฒนธรรม”
การร่วมงานของ M STUDIO บนเวที Hong Kong International Film and TV Market (Filmart) ครั้งนี้ คือก้าวสำคัญจาก “ผู้นำ Box Office ในประเทศ” สู่การเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาคที่พร้อมขยายอิทธิพลในตลาดโลก ด้วยกลยุทธ์เชิงรุกและความแข็งแกร่งด้านคอนเทนต์ที่ M STUDIO กำลังผลักดันให้ภาพยนตร์ไทยก้าวข้ามพรมแดน และยืนอยู่บนเวทีอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ