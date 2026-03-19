เซ็นทรัลพัฒนา ครองแชมป์คว้า 4 ปีซ้อน Thailand’s Most Admired Company 2025

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all เชื่อมต่อธุรกิจที่อยู่อาศัย โรงแรม และอาคารสำนักงานทั่วประเทศ ตอกย้ำความสำเร็จตลอด 45 ปี ในการเป็นผู้พัฒนามากกว่าศูนย์การค้า แต่เป็นผู้นำที่สร้างอนาคต ผลักดันศักยภาพประเทศไทยสู่ระดับโลก ล่าสุดคว้ารางวัลใหญ่ 2025-2026 Thailand’s Most Admired Company ครองอันดับ 1 ด้วยคะแนนสูงสุดถึง 4 ปีซ้อน ในฐานะบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในกลุ่มธุรกิจ “ศูนย์การค้า” สะท้อนถึงความไว้วางใจสูงสุดจากผู้บริโภค พาร์ทเนอร์ และผู้ประกอบการทั่วประเทศ ทั้งในด้านศักยภาพความสามารถในการดำเนินธุรกิจ การบริหารการจัดการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รางวัลนี้จัดโดยนิตยสาร BrandAge สื่อชั้นนำด้านธุรกิจและการตลาดของไทย