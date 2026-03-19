สยามพิวรรธน์ ตอกย้ำ Game Changer คว้า 4 สุดยอดแบรนด์น่าเชื่อถือ 2026

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะ Game Changer ผู้บุกเบิกและพัฒนาต้นแบบจุดหมายปลายทางระดับโลก ครองความเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้ามาอย่างยาวนาน โดยสยามพารากอน และไอคอนสยาม คว้า 4 รางวัล จากงานประกาศรางวัล 2026 Thailand’s Most Admired Brand และ 2025-2026 Thailand’s Most Admired Company จัดโดยนิตยสาร BrandAge
รางวัลที่ได้รับ ดังนี้
สยามพารากอน
• รางวัลอันดับ 1 แบรนด์ได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด จากผลสำรวจ 2026 Thailand’s Most Admired Brand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในหมวดช่องทางขายสมัยใหม่ กลุ่มศูนย์การค้า
• รางวัลเกียรติยศ Global Thai Brand Award แบรนด์ที่มีความโดดเด่นในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จนสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศและก้าวสู่ระดับโลก ในหมวดช่องทางขายสมัยใหม่ กลุ่มศูนย์การค้า
• รางวัล 2025-2026 Thailand’s Most Admired Company ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แสดงถึงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) และการบริการ (Excellence Service) ที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุด กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า
ไอคอนสยาม
• รางวัล 2025-2026 Thailand’s Most Admired Company ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 องค์กรที่มีภาพลักษณ์น่าเชื่อถือสูงสุด ด้วยคะแนนโหวตสูงสุดในด้านภาพลักษณ์ (Corporate Image) กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า
รางวัลทั้งหมดนี้ สะท้อนความสำเร็จของสยามพิวรรธน์ที่ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องโดยนิตยสาร BrandAge ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ จัดทำงานวิจัยเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทยที่มีต่อความน่าเชื่อถือของแบรนด์