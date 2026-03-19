“เนสเพรสโซ” คว้า ‘Dua Lipa’ โกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์

Nespresso (เนสเพรสโซ) ผู้นำด้านกาแฟแคปซูลและเครื่องชงกาแฟชนิดแคปซูลระดับพรีเมี่ยมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกาศแต่งตั้ง Dua Lipa (ดัว ลิปา) ศิลปินแนวหน้าระดับโลก ขึ้นแท่นโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ สะท้อนภาพลักษณ์อันร่วมสมัย โดดเด่นด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และอิทธิพลทางวัฒนธรรม ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี เนสเพรสโซได้สร้างนิยามใหม่ให้กับวงการกาแฟอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ แบรนด์ได้ก้าวเข้าสู่บทใหม่อย่างสง่างาม ผ่านความร่วมมือกับหนึ่งในไอคอนทางดนตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุค เพื่อร่วมกันยกระดับวัฒนธรรมการดื่มกาแฟ และรังสรรค์ประสบการณ์อันเหนือระดับที่สะท้อนรสนิยมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภครุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
ดัว ลิปา ซูเปอร์สตาร์ระดับโลก ไม่เพียงแต่ได้รับความชื่นชมจากแนวดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์และการแสดงบนเวทีเท่านั้น แต่เธอยังเป็นผู้ทรงอิทธิพลในฐานะไอคอนด้านสไตล์และผู้นำเทรนด์ทางวัฒนธรรมยุคใหม่ สะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งความอยากรู้อยากเห็นและกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่แบรนด์ยึดถือมาโดยตลอด เนสเพรสโซในฐานะแบรนด์ที่มีรากฐานผูกพันกับวงการศิลปะและความบันเทิงอย่างต่อเนื่อง พร้อมเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งแรงบันดาลใจ ที่เปิดกว้างให้ความคิดสร้างสรรค์ถูกหล่อหลอมให้เป็นรูปธรรม และเปลี่ยนกิจวัตรในแต่ละวันให้กลายเป็นประสบการณ์กาแฟสุดพิเศษ
Leonardo Aizpuru ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของเนสเพรสโซระดับโกลบอล กล่าวว่า “เรายินดีและตื่นเต้นมากที่ได้ต้อนรับ ดัว ลิปา เข้าสู่ครอบครัวเนสเพรสโซ ในฐานะโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ โดยเธอสะท้อนตัวตนของคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิด กล้าค้นหา และเปิดรับประสบการณ์อย่างลงตัวกับทิศทางของแบรนด์ ที่มุ่งรังสรรค์ความมีชีวิตชีวาและโดดเด่นไม่ซ้ำใครผ่านกาแฟของเรา ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี เนสเพรสโซได้ผลักดันและยกระดับวัฒนธรรมการดื่มกาแฟมาโดยตลอด การร่วมงานกันในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับผู้บริโภครุ่นใหม่ผ่านมุมมองที่มีชีวิตชีวาและร่วมสมัย เรามุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้ค้นพบรสชาติหลากหลาย และยกระดับทุกช่วงเวลาของกาแฟให้กลายเป็นประสบการณ์ที่พิเศษและมีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเอง”
นอกเหนือจากบทบาททางด้านงานดนตรีแล้ว ดัว ลิปา ยังได้สร้างพื้นที่สำคัญที่เธออุทิศให้กับการถ่ายทอดเรื่องราว การส่งเสริมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ การค้นพบทางวัฒนธรรม และจังหวะชีวิตที่หล่อหลอมแต่ละวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เธอคัดสรรมาแนะนำ ไปจนถึงบทสนทนาที่เธอจุดประกายให้เกิดแรงขับเคลื่อนในสังคม ดัวได้เชิญชวนให้ทุกคนได้หยุดพักเพื่อทบทวนความคิดและเชื่อมต่อกับสิ่งรอบตัว ซึ่งโมเมนต์เหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเนสเพรสโซในด้านความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน การที่เธอร่วมงานกับศิลปินที่มีความสามารถรอบด้านตอกย้ำถึงความอยากรู้อยากเห็น ความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่ไม่หยุดนิ่งในการขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ของเธออย่างต่อเนื่อง
ดัว ลิปา ทิ้งท้ายว่า “ฉันรู้สึกเหมือนเติบโตมากับเนสเพรสโซ เครื่องชงกาแฟของแบรนด์อยู่ใกล้ตัวฉันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน กองถ่าย หรือในห้องพักโรงแรม การตัดสินใจมาร่วมงานกับเนสเพรสโซเลยเป็นเรื่องง่ายมาก ฉันชอบที่แบรนด์ไม่เคยหยุดค้นหาและพัฒนารสชาติใหม่ ๆ และการทำงานร่วมกันก็สนุกมาก ซึ่งนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น”