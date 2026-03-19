“เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ โซดาพลัส” เปิดตัวในไทยที่แรกของโลก ชิงสปาร์คกลิ้งพรีเมียม 7 พันล.

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เขย่าตลาดสปาร์คกลิ้งวอเตอร์ระดับพรีเมียมในไทย เดินหน้าเปิดตัว “เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ โซดาพลัส” กลุ่มนวัตกรรมเครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งวอเตอร์ระดับพรีเมียมพลัสวิตามินเป็นครั้งแรกของโลกในเมืองไทย และเป็นความเคลื่อนไหวครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลกของเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เพื่อตอบโจทย์เทรนด์รักสุขภาพของคนรุ่นใหม่และคอน้ำอัดลมที่มองหาเครื่องดื่มที่รสชาติดีเยี่ยม มอบความสุขโดยไม่รู้สึกผิด ควบคู่กับคุณประโยชน์จากวิตามิน พร้อมจับมือ “จี๋-สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร” นั่งแท่นแบรนด์ แอมบาสเดอร์ “เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ โซดาพลัส” เพื่อสื่อสารคอนเซ็ปต์ “ซ่าใหม่ ต้องได้พลัส+” เตรียมปูพรมแคมเปญการตลาดเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ทุกช่องทางเมษายนนี้
นายไชยงค์ สกุลบริรักษ์ ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ โซดาพลัส” เครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งวอเตอร์ระดับพรีเมียมพลัสวิตามิน ได้รับการคิดค้นและพัฒนาสูตรโดยเนสท์เล่ วอเตอร์ส ประเทศฝรั่งเศส ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งวอเตอร์ โดยพัฒนาให้มีรสชาติถูกปากผู้บริโภคชาวไทย “เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ โซดาพลัส” เป็นทางเลือกความซ่าสดชื่นใหม่ สัมผัสความซ่าสุดอร่อยจากรสผลไม้ ไม่มีน้ำตาล พร้อมด้วยวิตามินซีสูง พลัสคุณค่าจากวิตามินบี 3 ชนิด ได้แก่ B1, B3 และ B6 สูตรเฉพาะที่รังสรรค์ขึ้นให้รู้สึกดีในทุก ๆ วัน ซึ่งจากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า วิตามินบี และ ซี เป็นหนึ่งในกลุ่มวิตามินที่ผู้บริโภคชาวไทยให้ความสนใจสูงที่สุด และมีความตั้งใจในการซื้อต่อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ค่อนข้างสูง
ในปีแรกนี้ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ได้นำร่องเปิดตัว 2 รสชาติที่ผสานรสชาติแบบ Duo Flavors ที่โดนใจคนไทย ได้แก่ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ โซดาพลัส รสเลมอน ไลม์ อร่อยซ่ากับรสชาติเปรี้ยวคูณสองจากเลมอนและมะนาว และ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ โซดาพลัส รสเลมอน ฮันนี่ สัมผัสความซ่าผสานความเปรี้ยวกับความหอมหวานของน้ำผึ้ง
ทั้งนี้ เซกเมนต์ตลาดเครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งเพื่อสุขภาพ (Healthy Sparkling Segment) เติบโตอย่างก้าวกระโดด ตลาดมีมูลค่าถึง 7,000 ล้านบาท และมีการเติบโต 25% จากผลสำรวจผู้บริโภค เนสท์เล่พบว่า ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับรสชาติเป็นอันดับแรก พร้อมมองหา “ความสุขโดยไม่รู้สึกผิด” ที่ได้ทั้งความอร่อยและสุขภาพควบคู่กัน เทรนด์นี้ขับเคลื่อนความต้องการใน 3 มิติหลัก ได้แก่ 1. ส่วนผสมและรสชาติธรรมชาติ 2. ทางเลือกน้ำตาลและแคลอรีต่ำหรือเป็นศูนย์ และ 3. การเสริมคุณค่าทางโภชนาการ เช่น การเพิ่มวิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สายเฮลตี้ได้อย่างลงตัว
"เราเปิดตัว “เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ โซดาพลัส” เป็นครั้งแรกของโลกในประเทศไทย ซึ่งเป็นการเปิดพอร์ตเครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งวอเตอร์ระดับพรีเมียมใหม่ โดยมุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่ ๆ นอกเหนือจากน้ำดื่มที่ให้ความสดชื่น แต่ยังขยายไปสู่เซกเมนต์เครื่องดื่มที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ (Healthy Indulgence) นับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ ยกระดับเครื่องดื่มสปาร์คกลิ้งวอเตอร์ ด้วยนวัตกรรมเครื่องดื่มระดับพรีเมียม ผสานความสดชื่นปราศจากน้ำตาล เข้ากับคุณค่าจากวิตามิน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเครื่องดื่มซ่าที่อร่อยลงตัว ดีต่อใจ และดีต่อสุขภาพ ด้วยแคมเปญการตลาดที่ยิ่งใหญ่ครบวงจร เราคาดว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ตอกย้ำความเชื่อมั่นในแบรนด์เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ที่นำเสนอเครื่องดื่มคุณภาพให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง”
เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการเปิดตัวเครื่องดื่มใหม่และสร้างฐานลูกค้าใหม่ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เดินหน้าจัดเต็มแคมเปญการตลาดครั้งยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่อ "ซ่าใหม่ ต้องได้พลัส+" จับมือ จี๋-สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร ดาราหนุ่มมาดเซอร์ มาเป็นแบรนด์ แอมบาสเดอร์คนแรก ซึ่งมีบุคลิกที่โดดเด่น มีความมั่นใจ เป็นตัวของตัวเอง และยังใส่ใจสุขภาพซึ่งสอดคล้องกับดีเอ็นเอของแบรนด์ "เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ โซดา พลัส" เพื่อถ่ายทอดคอนเซ็ปต์ “ซ่าใหม่ ต้องได้พลัส+” (Every sip is a PLUS)
สำหรับแคมเปญการตลาดครั้งนี้ อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร ประเดิมด้วยการเผยโฉม "เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ โซดา พลัส" ตกแต่งที่ เซเว่น อีเลฟเว่น แฟล็กชิปสโตร์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่เป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทาง จึงเหมาะกับผลิตภัณฑ์ "เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ โซดา พลัส" ที่เป็นเครื่องดื่มพร้อมดื่มเติมความสดชื่นระหว่างวัน
ตามติดด้วยการปล่อยภาพยนตร์โฆษณาในวันที่ 1 เมษายน 2569 และจะมีการจัดอีเวนต์เปิดตัว "เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ โซดา พลัส" อย่างยิ่งใหญ่เร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการสื่อสารบนแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง พร้อมปูพรมสื่อโฆษณานอกบ้านครอบคลุมจุดสำคัญทั่วหัวเมืองใหญ่ พร้อมจับมืออินฟลูเอ็นเซอร์ แชร์เรื่องราวดี ๆ ของผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดเต็มกับคาราวานชงชิมสุดชิค ท้าลองความซ่าสดชื่น พลัสประโยชน์ทั่วไทยกว่า 3 ล้านกระป๋องผ่านช่องทางต่าง ๆ และกิจกรรมออนไลน์อีกมากมาย
เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ โซดาพลัส รสเลมอน ฮันนี่ และ รสเลมอน ไลม์ มีจำหน่ายในขนาด 330มล. ราคา20 บาท โดยจะวางจำหน่ายเป็นพิเศษเฉพาะที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ร่วมรายการระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2569 หลังจากนั้นจะวางจำหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกและร้านโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ