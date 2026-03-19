CRC จัดทัพยกระดับฟู้ดอีโคซิสเต็ม ‘สเตฟาน คูม’ นั่ง CEOไทย-เวียดนาม

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ประกาศรวมความแข็งแกร่งของ 3 ธุรกิจฟู้ดเรือธง ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ เดลี่, ท็อปส์ ออนไลน์, ท็อปส์ แคร์ และมัทสึคิโยะ), บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด (ดำเนินธุรกิจ โก โฮลเซลล์) และ เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม (ดำเนินธุรกิจ โก มอลล์, โก ไฮเปอร์มาร์เก็ต, มินิ โก, ท็อปส์ มาร์เก็ต และ ลานชี มาร์ท) เข้าด้วยกัน ภายใต้เซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด กรุ๊ป (Central Retail Food Group) พร้อมแต่งตั้ง นายสเตฟาน คูม ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อดูแลภาพรวมธุรกิจฟู้ดทั้งหมดของ CRC โดยการปรับโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC เปิดเผยว่า “การรวม 3 ธุรกิจฟู้ดเรือธงของเซ็นทรัล รีเทล เข้าด้วยกันภายใต้เซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด กรุ๊ป ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ CRC ภายใต้กลยุทธ์ ‘New Heights, Next Growth’ ที่มุ่งเสริมความแข็งแกร่งในตลาดหลักและพอร์ตโฟลิโอที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ซึ่งกลุ่มธุรกิจฟู้ด ถือเป็นอีกหนึ่ง Growth Engine สำคัญที่สร้างการเติบโตให้กับเซ็นทรัล รีเทล มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ในประเทศไทยและเวียดนาม
การรวมธุรกิจฟู้ด ภายใต้เซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด กรุ๊ป มุ่งหวังที่จะยกระดับโครงสร้างการบริหารและโฟกัสในธุรกิจฟู้ดให้เข้มข้นยิ่งขึ้น รวมถึงหาช่องว่างในตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการเข้าถึงผู้บริโภคในทุกเซกเมนต์ ผ่านการ Synergy องค์ความรู้ ข้อมูล และทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
“โดยในการนี้ได้แต่งตั้งนายสเตฟาน คูม ให้ดำรงตำแหน่งหัวเรือใหญ่ของกลุ่ม เพื่อบริหารอีโคซิสเต็ม ฟู้ดของ CRC ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล พร้อมด้วยประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกระดับโลกกว่า 30 ปี และผลงานอันโดดเด่นตลอด 7 ปีในการปั้นธุรกิจฟู้ดของ CRC ให้แข็งแกร่ง เรามั่นใจว่านายสเตฟาน จะสามารถสร้างบรรทัดฐานใหม่ พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่งอาหารทั้งในประเทศไทยและเวียดนามให้ก้าวไปสู่ระดับที่แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น”
นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด กรุ๊ป ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “การรวมธุรกิจฟู้ดทั้งหมดของเซ็นทรัล รีเทล ให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้เซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด กรุ๊ป ในครั้งนี้ นับเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้กับธุรกิจกลุ่มฟู้ดของเซ็นทรัล รีเทล สู่อนาคตที่มั่นคงและแข็งแกร่งเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งในอนาคต
“โดยเราจะผนึกจุดแข็งของแต่ละธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญด้านค้าปลีกของท็อปส์ ความแข็งแกร่งในตลาดค้าส่งของโก โฮลเซลล์ รวมถึงเครือข่ายและโอกาสธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ผสานเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างระบบนิเวศธุรกิจฟู้ดที่ครบวงจรและเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อในระดับภูมิภาค ด้วยบทบาทใหม่นี้ เราจะให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายธุรกิจฟู้ดของทั้งสามธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ควบคู่ไปกับการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า การทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และความสามารถในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในตลาดที่ยังมีศักยภาพ เพื่อให้เซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด กรุ๊ป ได้เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับเซ็นทรัล รีเทล”
ทั้งนี้ ภายใต้โครงสร้างใหม่ นายธนวัตร จิรจริยาเวช ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ครอบคลุมการบริหารธุรกิจและแบรนด์ ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ เดลี่, ท็อปส์ ออนไลน์, และท็อปส์ แคร์ โดยมัทสึคิโยะจะขึ้นตรงต่อเซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด กรุ๊ป ภายใต้การนำของนายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด กรุ๊ป
“ธุรกิจฟู้ดของเซ็นทรัล รีเทล ถือเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การรุกตลาดค้าปลีกมาสู่ตลาดค้าส่ง และการขยายจากประเทศไทยสู่ประเทศเวียดนาม ซึ่งในทุกก้าวของการเติบโต เราได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมมาโดยตลอด วันนี้ เมื่อทุกหน่วยธุรกิจฟู้ดของเรามีความพร้อมและมีความแข็งแกร่งอย่างชัดเจน จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมในการรวม 3 ธุรกิจฟู้ดเข้าด้วยกันภายใต้เซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด กรุ๊ป เพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนให้เป็นอีโคซิสเต็มเดียวกัน นำไปสู่การสร้าง Synergy ที่เหนือกว่า เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนผลักดันเซ็นทรัล รีเทล สู่การเป็นผู้นำค้าปลีก-ค้าส่งอาหารระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง” นายสุทธิสาร กล่าว
สำหรับ นายสเตฟาน คูม เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและคร่ำหวอดในแวดวงอุตสาหกรรมค้าปลีกในระดับโลก ด้วยประสบการณ์การบริหารธุรกิจค้าปลีกในฐานะผู้บริหารระดับสูงกว่า 30 ปี ในหลายทวีปทั่วโลก อาทิ อิตาลี จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย ตุรกี และฝรั่งเศส โดยก่อนร่วมงานกับเซ็นทรัล รีเทล นายสเตฟานเคยดำรงตำแหน่งประธานบริหารของ คาร์ฟูร์ อิตาลี โดยได้สร้างชื่อเสียงโดดเด่นทั้งในด้านการวางแผนกลยุทธ์ ระบบบริหารการจัดซื้อสินค้าและการจัดการซัพพลายเชน และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการผลักดันองค์กรขนาดใหญ่ให้ก้าวสู่ความสำเร็จ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลผสานกับการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืน
ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล นายสเตฟานได้ผลักดันผลกำไรของเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ให้เติบโต ผ่านกลยุทธ์ Rebranding รวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ ชื่อ "TOPS" รวมถึงบุกเบิกท็อปส์เดลี่ ในภาพลักษณ์ใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Joyvenience" การนำเสนอสินค้าที่ยกระดับประสบการณ์การซื้อสินค้าที่แตกต่างและล้ำสมัยภายใต้ “Room Concept” รวมถึงการสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจใหม่ในรูปแบบไฮบริดโมเดล ผสานความแข็งแกร่งของแบรนด์ในเครือ อาทิ TOPS WINE CELLAR, THE BAKER และ LOOKS เข้ากับร้านท็อปส์ เดลี่ จนประสบความสำเร็จอย่างสูง
นอกจากนี้ สเตฟานยังได้นำพาองค์กรผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ อย่างไร้รอยต่อ ทั้งสถานการณ์โควิด-19 น้ำท่วม ตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความผันผวน จนกวาดรางวัลเกียรติยศมากมาย อาทิ Thailand’s Top CEO และล่าสุด NACS Convenience Industry Leader of the Year Asia-Pacific ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำยอดเยี่ยมที่นำพาท็อปส์สู่การเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอันดับหนึ่งที่ครองใจผู้บริโภคไทยอย่างต่อเนื่อง
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เซ็นทรัล รีเทล”) เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกรวมทั้งธุรกิจค้าส่งสินค้าหลากหลายประเภท ผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-Format, Multi-Category Omnichannel Retail and Wholesale Platform) ในประเทศไทย และ ประเทศเวียดนาม บริษัทฯ มีเครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งทั้งหมด 3,723 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannel โดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่
(1) กลุ่มฟู้ด มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค วัตถุดิบอาหาร รวมถึงสินค้าและบริการด้านสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งต่าง ๆ เช่น ท็อปส์ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด ท็อปส์ เดลี่ ท็อปส์ แคร์ และโก โฮลเซลล์ ในประเทศไทย ส่วนประเทศเวียดนาม ได้แก่ โก ไฮเปอร์มาร์เก็ต (บิ๊กซี / GO!) ท็อปส์ มาร์เก็ต มินิ โก (go!) และ ลานชี มาร์ท
(2) กลุ่มฮาร์ดไลน์ มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียน คิม
(3) กลุ่มแฟชั่น มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และ
(4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ มุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสันไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 63 จังหวัด และ ประเทศเวียดนามทั้งหมด 26 จังหวัด
บริษัทฯ ได้ขายกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ในประเทศอิตาลี ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568) โดย ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เป็นวันที่ธุรกรรมการขายกิจการเสร็จสมบูรณ์