นิโอ ทาร์เก็ต ชู “Brand Trust” สูตรสร้างชื่อเสียงองค์กร สู่ความยั่งยืนธุรกิจยุคใหม่ เตรียมจัดงาน Influential Brands Awards ยกระดับแบรนด์ไทยสู่เวทีภูมิภาค

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการสร้างชื่อเสียงองค์กรของไทย ชูแนวคิด “Brand Trust” หรือความเชื่อมั่นในแบรนด์ เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความยั่งยืนขององค์กรในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจสูงและผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเดินหน้าผลักดันมาตรฐานใหม่ของการบริหารชื่อเสียงองค์กรผ่านเครื่องมือและกลยุทธ์การสื่อสารยุคใหม่ พร้อมจัดงาน Influential Brands Awards เพื่อยกย่ององค์กรและแบรนด์ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและอิทธิพลต่อผู้บริโภค เพื่อยกระดับมาตรฐานแบรนด์ไทยสู่เวทีระดับภูมิภาค
นางวรรณี ลีลาเวชบุตร ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด เปิดเผยว่า ในโลกธุรกิจปัจจุบัน การสร้าง “ตัวตนของแบรนด์” ที่ชัดเจนควบคู่กับ “ชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือ” ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยองค์กรที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน พันธมิตร หรือสังคม ย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว
ขณะที่ในยุคที่ผู้บริโภคมีทางเลือกจำนวนมาก “Brand Trust” หรือความเชื่อมั่นในแบรนด์ ได้กลายเป็นตัวชี้วัดสำคัญของความแข็งแกร่งของแบรนด์ โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สะท้อนความเชื่อมั่นดังกล่าวคือผลการดำเนินงานขององค์กร (Performance) ไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื่อถือ การทำตามคำมั่นสัญญา การรักษามาตรฐานสินค้าและบริการ รวมถึงความมั่นคงทางการเงิน ควบคู่กับการบริหารองค์กรที่ยึดหลัก Integrity และ Transparency และการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ในระยะยาว
บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต ได้พัฒนาแนวคิดการบริหารคอนเทนต์เชิงกลยุทธ์ผ่านเครื่องมือ Reputation Dimensions Management เพื่อช่วยองค์กรวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญของชื่อเสียงแบรนด์ ได้แก่ Brand Trust ความน่าเชื่อถือของแบรนด์, Integrity ความซื่อสัตย์ขององค์กร, Transparency ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ, Brand Contribution การสร้างคุณค่าให้สังคม และ Brand Connection ความสัมพันธ์กับผู้บริโภค เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงองค์กรอย่างสมดุลและยั่งยืน
“จุดเด่นของบริษัท นิโอ ทาร์เก็ต ไม่ได้อยู่เพียงความสามารถในการวางแผนการสื่อสาร แต่คือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อ ‘ผู้คน’ และบริบทของโลกยุคใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างชื่อเสียงและความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค โดยบริษัทเติบโตจากความเชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร การสร้างแบรนด์สินค้า และการวางกลยุทธ์การสื่อสาร จนได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม” นางวรรณี กล่าว
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านการจับมือกับ Mileage Communications เอเจนซี่ด้านการสื่อสารชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีเครือข่ายกว่า 16 สำนักงานใน 11 ประเทศทั่วเอเชีย เพื่อยกระดับศักยภาพการให้บริการด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ นิโอ ทาร์เก็ต ยังร่วมมือกับ Influential Brands จากประเทศสิงคโปร์ จัดงานมอบรางวัล Influential Brands Awards อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานแบรนด์ไทยและผลักดันองค์กรที่มีศักยภาพให้ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สำหรับปีนี้นับเป็นปีที่ 9 ของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ โดยงาน Influential Brands Awards 2025 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2569 เพื่อยกย่ององค์กรและแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างคุณค่าและอิทธิพลต่อผู้บริโภค
“ในโลกที่การแข่งขันรุนแรงขึ้น แบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดอาจไม่ใช่แบรนด์ที่สื่อสารเสียงดังที่สุด แต่คือแบรนด์ที่สามารถสร้าง ‘ความเชื่อมั่น’ ให้เกิดขึ้นกับผู้คนได้อย่างแท้จริง” นางวรรณี กล่าวทิ้งท้าย