ของพรีเมี่ยม เครื่องมือสร้างแบรนด์ที่หลายองค์กรชั้นนำเลือกใช้

ทุกวันนี้องค์กรชั้นนำหันมาใช้ของพรีเมี่ยมแจกลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สร้างแบรนด์มากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นของพรีเมี่ยมแปลก ๆ ที่ดึงดูดความสนใจหรือของใช้ในชีวิตประจำวันที่ติดโลโก้แบรนด์ ซึ่งล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือทำให้แบรนด์อยู่ในสายตาและความทรงจำของลูกค้าได้นานที่สุด
ของพรีเมี่ยมคืออะไร? รู้จักเครื่องมือการตลาดที่มากกว่าของแจกฟรี
ของพรีเมี่ยมคือสินค้าที่ธุรกิจผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์และสร้างความประทับใจในโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ ของที่ระลึกพรีเมี่ยมในงานสัมมนา หรือสินค้าพรีเมี่ยมในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งบางองค์กรอาจมองว่าของพรีเมี่ยมราคาถูกก็เพียงพอแล้ว แต่ราคาอาจไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุดเสมอไป เพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือของขวัญพรีเมียมนั้นสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรได้มากน้อยแค่ไหน
วิธีเลือกของพรีเมี่ยมให้เหมาะกับธุรกิจ
การเลือกของพรีเมี่ยมให้เหมาะกับแบรนด์ไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงาม แต่เป็นการสื่อสารที่ต้องคิดให้รอบด้านตั้งแต่ต้นจนจบ โดยมีวิธีเลือกดังนี้
• กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดของแต่ละชิ้นมีการใช้งานที่ต่างกัน เช่น ของพรีเมี่ยมปีใหม่ที่ใช้ขอบคุณลูกค้าองค์กร ดังนั้นจึงควรสื่อถึงความใส่ใจและคุณค่าของแบรนด์มากกว่าความแปลกใหม่
• เลือกของที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์แบรนด์ โดยของพรีเมี่ยมเก๋ ๆ แต่ดูไม่สอดคล้องกับแบรนด์ อาจสร้างความสับสนแทนที่จะสร้างการจดจำ ดังนั้น ของทุกชิ้นควรสะท้อนว่าองค์กรเป็นใครและให้คุณค่าอะไรกับลูกค้า
• คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยของผู้รับ ของที่ลูกค้าใช้บ่อยคือของที่ทำให้แบรนด์ถูกมองเห็นมากที่สุด การเลือกของที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายจึงสำคัญกว่าการเลือกของที่ดูดีแค่ตอนรับ
ของพรีเมี่ยมช่วยธุรกิจได้อย่างไร
องค์กรที่ผลิตของพรีเมี่ยมอย่างมีกลยุทธ์จะได้มากกว่าแค่ของแจก แต่ได้เครื่องมือที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในหลายมิติ ดังนี้
• สร้างการจดจำแบรนด์ในระยะยาว : ของขวัญพรีเมี่ยมคือโฆษณาที่ไม่มีวันหมดอายุ เพราะแบรนด์จะถูกมองเห็นซ้ำ ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
• เสริมภาพลักษณ์องค์กร : ของที่มีคุณภาพจะทำให้ลูกค้าเห็นว่าองค์กรใส่ใจในทุกรายละเอียด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความไว้วางใจในอนาคต
• รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า : การมอบของพรีเมี่ยมในโอกาสสำคัญจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวได้ดีกว่าการสื่อสารเพียงอย่างเดียว
แนะนำของพรีเมี่ยมสำหรับองค์กรที่อยากสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
ของ Premium ที่องค์กรสามารถใช้แจกลูกค้ามีหลายประเภท ซึ่งมีจุดเด่นและการใช้งานแตกต่างกัน โดยมีของพรีเมี่ยมที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้ดีมีดังนี้
1. กระเป๋าผ้า
กระเป๋าผ้าคือหนึ่งในของขวัญที่องค์กรใช้มากที่สุด เพราะใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและพาโลโก้แบรนด์ติดตัวลูกค้าไปด้วยทุกที่ โดยสามารถเลือกวัสดุและสกรีนโลโก้ในรูปแบบตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งทุกวันนี้ก็มีตัวเลือกวัสดุรักษ์โลกอย่างผ้า RPET และผ้ากระจูด สำหรับองค์กรที่ต้องการสื่อสารเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับภาพลักษณ์แบรนด์ ด้วยตัวเลือกที่หลากหลายของกระเป๋าผ้าและบางครั้งก็เป็นของพรีเมี่ยมที่ไม่มีขั้นต่ำ จึงตอบโจทย์องค์กรได้ทุกขนาด
2. แก้วน้ำเก็บความเย็น
แก้วน้ำเก็บความเย็นคือของที่ระลึกที่ตอบโจทย์คนทำงาน เพราะใช้ได้ทั้งในออฟฟิศ ห้องประชุม และระหว่างเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นกระบอกน้ำสแตนเลสเก็บความร้อน-ความเย็น แก้วซิลิโคนพับได้ หรือขวดน้ำ RPET รักษ์โลก ทุกแบบสามารถสกรีนโลโก้ได้อย่างมีสไตล์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่หลายองค์กรเลือกใช้เป็นของขวัญพรีเมี่ยม ปีใหม่ เพราะทั้งดูดี มีประโยชน์ และทำให้ลูกค้านึกถึงแบรนด์ทุกครั้งที่ใช้
3. พาวเวอร์แบงก์
พาวเวอร์แบงก์เป็นของพรีเมี่ยม Gadget ที่องค์กรนิยมเลือกใช้ เพราะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานที่พึ่งพาอุปกรณ์ดิจิทัลตลอดวัน โดยพาวเวอร์แบงก์จะถูกหยิบใช้ซ้ำบ่อย ๆ ทำให้แบรนด์ถูกมองเห็นอย่างต่อเนื่อง และถ้ามีดีไซน์ที่ทันสมัย น้ำหนักเบา ยังสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรใส่ใจในการเลือกของที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
4. สมุดโน้ต
สมุดโน้ตคือของขวัญที่เรียบง่าย เพราะเป็นของใช้ที่อยู่บนโต๊ะทำงานทุกวัน ทำให้แบรนด์ถูกมองเห็นโดยไม่ต้องลงทุนสูง สำหรับองค์กรที่มองหาของขวัญพรีเมี่ยม ราคาถูกแต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดี โดยสมุดโน้ตที่ออกแบบให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์แบรนด์ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นสมุดปกหนังเย็บเล่ม สมุดไส้กระดาษรีไซเคิล หรือสมุดดีไซน์มินิมอล ล้วนส่งต่อความเป็นมืออาชีพขององค์กรได้อย่างลงตัว
ของพรีเมี่ยมที่ผลิตโดย Giftmanufactory ดีอย่างไร
หากกำลังมองหาโรงงานของพรีเมี่ยม มาดูเหตุผลว่าทำไม Giftmanufactory จึงเป็นพาร์ตเนอร์ที่น่าสนใจในด้านนี้
• มีสินค้าหลากหลายตั้งแต่ของไอที ถุงผ้า กระบอกน้ำ ร่ม ไปจนถึงของใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้องค์กรหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการได้โดยไม่ต้องติดต่อหลายเจ้า
• มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด พร้อมช่วยแนะนำสินค้าที่เหมาะกับแต่ละอุตสาหกรรมและวัตถุประสงค์ขององค์กร
• ตรวจสอบคุณภาพทุกชิ้น เพราะของที่ระลึกสะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์โดยตรง Giftmanufactory จึงมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าของทุกชิ้นจะสร้างความประทับใจได้
สรุป ของพรีเมี่ยม ตัวช่วยในการเพิ่มมูลค่าแบรนด์และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
ของพรีเมี่ยมคือเครื่องมือสร้างแบรนด์ที่จับต้องได้ ช่วยเสริมภาพลักษณ์ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในระยะยาว โดยสำหรับองค์กรที่ต้องการของที่ระลึกคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นของรักษ์โลกหรือของสั่งทำพิเศษ Giftmanufactory พร้อมเป็นพาร์ตเนอร์ที่จะช่วยให้แบรนด์น่าจดจำและโดดเด่นในทุกโอกาส