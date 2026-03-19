TCL เปิดตัวสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรุ่นใหม่ ชูเทคโนโลยี NXTPAPER หน้าจอถนอมสายตาตลอดวัน สำหรับชีวิตดิจิทัลยุคใหม่

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 TCL จัดงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “NXTPAPER NEXT LEVEL” ณ AUBE ราชพฤกษ์ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีหน้าจอ NXTPAPER ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดความเมื่อยล้าของสายตา พร้อมมอบประสบการณ์การใช้งานที่สบายตาและใกล้เคียงกับการอ่านบนกระดาษจริง หัวใจสำคัญคือ NXTPAPER Key โหมดพิเศษที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสลับโหมดการแสดงผลบนหน้าจอได้อย่างง่ายดาย
คุณ แกรี่ จ้าว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า เราพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ หน้าจอ NXTPAPER ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานในยุคดิจิทัล ทั้งการทำงาน อ่านข่าว สร้างสรรค์คอนเทนต์และความบันเทิง บนโลกโซเชียลมีเดียที่ต้องใช้เวลาอยู่บนหน้าจอนานจนทำให้ตาเกิดความเมื่อยล้า โดยหน้าจอ NXTPAPER ช่วยลดแสงสะท้อน และลดการกระพริบของหน้าจอ ทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างสบายตายิ่งขึ้น ทั้งนี้ หน้าจอ NXTPAPER ของ TCL ยังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการถนอมสายตาจากหลายสถาบันระดับสากล “วันนี้เรามีความภาคภูมิใจที่จะได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับ เทคโนโลยีหน้าจอ NXTPAPER ได้แก่รุ่น TCL NXTPAPER 70 Pro สบายทุกที่ เคียงข้างคุณทุกเวลา, TCL NXTPAPER 60 Ultra กล้องใหญ่สะใจ กล้องสวยคมชัด, K70 Power 4G ขีดสุดแห่งพลังแบตเตอรี่ ประสิทธิภาพระดับพรีเมียม และแท็บเล็ต ได้แก่ NXTPAPER 11 PLUS เพลิดเพลินได้นานขึ้น สบายสายตายิ่งขึ้น, NXTPAPER 14 แท็บเล็ตที่ออกแบบมาเพื่อถนอมสายตาโดยเฉพาะ”
คุณ โมนิก้า เกา ผู้อำนวยการฝ่ายอีคอมเมิร์ซและพัฒนาธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ โมบายล์โฟนและสมาร์ทโมบายล์ดิสเพลย์ ของบริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ในรุ่นใหม่นี้ เรามีสมาร์ทโฟน TCL NXTPAPER 70 Pro เทคโนโลยีหน้าจอที่ ช่วยให้การใช้งานเป็นไปอย่างสบายตายิ่งขึ้น ตัวเครื่องขับเคลื่อนด้วย MediaTek Dimensity 7300 ซึ่งให้การประมวลผลที่รวดเร็วและลื่นไหล รองรับการใช้งานหลายแอปพลิเคชันพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อม RAM 8GB และสามารถขยายสูงสุดถึง 24GB ผ่าน RAM Expansion (8GB+16GB) เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานแบบมัลติทาสก์
“ในส่วนของสมาร์ทโฟน TCL NXTPAPER 70 Pro เป็นสินค้าที่โดดเด่นตอบโจทย์ผู้ใช้งาน สบายทุกที่ เคียงข้างคุณทุกเวลา เพราะว่าความสบายในการใช้งานไม่ได้หมายถึงเพียงการมองเห็นหน้าจอที่สบายตาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้ตลอดทั้งวัน หัวใจสำคัญคือ NXTPAPER 1 Key 4 Modes ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสลับโหมดการแสดงผลได้อย่างง่ายดาย ระหว่าง Color Paper Mode, Ink Paper Mode และ Max Ink Mode เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์ สำหรับผู้ที่ต้องการสมาธิในการอ่าน Max Ink Mode สามารถเปิดใช้งานได้ทันที โดยเปลี่ยนหน้าจอเป็นโทนขาวดำคล้ายกระดาษ ช่วยลดสิ่งรบกวนและเพิ่มประสบการณ์การอ่านที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้น อีกทั้งยังรองรับการอ่านได้นานสูงสุด 7 วัน และโหมดสแตนด์บายได้นานถึง 26 วัน พร้อมเข้าถึงร้านหนังสือจำนวนมากที่ติดตั้งมาให้ในเครื่อง”
เสริมประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ AI เช่น AI-Enhanced Productivity, AI-Powered Handwriting, AI Smart Translator และ Google Gemini Circle to Search ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจเนื้อหา และบริหารการอ่านได้ในรูปแบบที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง สำหรับการเขียนหรือจดบั