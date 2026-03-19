กลุ่มปตท.ผสานกำลังร่วมแก้ไขวิกฤติปั๊มน้ำมันขาด โรงกลั่นจ่อควบคุมราคาขายให้Jobberเท่าหน้าปั๊ม

กลุ่ม ปตท. เดินหน้าร่วมแก้ไขปัญหาแก้ปัญหาปั๊มน้ำมันขาด แจงยิบโรงกลั่นเดิน108%ผลิตดีเซลเพิ่ม7% ขายให้ผู้ค้าน้ำมันและJobber ยันจะเริ่มมีการควบคุมราคาที่ขายให้ Jobber ให้เท่ากับราคาหน้าสถานีบริการ เพื่อป้องกันไม่ให้ Jobber ไปเติมน้ำมันจากปั๊ม ด้านOR เผยขายดีเซลมากกว่าปกติ 35% จนสต๊อกน้ำมันลดฮวบใกล้สำรองตามกม.แล้ว
รายงานข่าวจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทจัดหาน้ำมันจากทั่วโลกเพียงพอ และสามารถป้อนให้โรงกลั่นน้ำมันในกลุ่ม ปตท. ซึ่งคิดเป็น 60% ของการผลิตประเทศ เดินเครื่องได้เต็มที่เกิน 100% เพื่อสนองความต้องการน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศ
โดยโรงกลั่นน้ำมันในกลุ่ม ปตท. ดำเนินการเต็มกำลังในการส่งผลิตภัณฑ์ให้สถานีบริการที่เป็นลูกค้า รวมถึง Jobber ที่เป็นลูกค้าประจำ โดยจะเริ่มมีการควบคุมราคาที่ขายให้ Jobber ให้เท่ากับราคาหน้าสถานีบริการ เพื่อป้องกันไม่ให้ Jobber ไปเติมน้ำมันจากสถานีบริการ
ทั้งนี้ โรงกลั่นน้ำมัน เป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่สำคัญ นอกจากนำเข้าน้ำมันดิบมากลั่นได้น้ำมันดีเซล น้ำมันอากาศยาน น้ำมันเบนซิน และแอลพีจีแล้ว ยังได้ผลิตวัตถุดิบให้โรงงานปิโตรเคมีไปผลิตเม็ดพลาสติกต่อด้วย เช่นเดียวกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ปัจจุบันโรงกลั่นน้ำมันของกลุ่ม ปตท. เดินเครื่อง 109% ผลิตดีเซลเพิ่ม 7% และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออกเต็มที่ ไม่มีการเก็บสต๊อกทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เกินกว่าปกติ ทำให้การเก็บสำรองเพื่อการจำหน่ายและสำรองตามกฎหมายลดลงจากระดับปกติ 30%
ส่วนบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่าบริษัทจำหน่ายน้ำมันดีเซลมากกว่าปกติ 35% และจำหน่ายสินค้าออกเต็มขีดความสามารถ ทำให้ดีเซลและเบนซิน ลดลงกว่าปกติ 50% จนใกล้ติดปริมาณน้ำมันสำรองตามกฎหมาย (Legal Reserve)
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกในกลุ่ม ปตท. ขณะนี้เดินเครื่องเกิน 100% มาตลอด เพื่อช่วยลูกค้าให้มีผลิตภัณฑ์ใช้อย่างต่อเนื่อง ปตท. พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคง