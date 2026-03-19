บี.กริม เพาเวอร์ คว้ารางวัล “Thai Mind Awards 2026” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของพนักงานครบทั้ง 5 มิติ

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้รับรางวัล “สุดยอดองค์กรเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต (Thai Mind Awards 2026)” ในฐานะ The Winner ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากโครงการ Thai Mind Awards ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต (TIMS) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ นายเกรียงไกร อยู่ยืน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนองค์กรเข้ารับมอบรางวัล โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบุคลากร
การประเมินรางวัล Thai Mind Awards ใช้กรอบแนวคิด GRACE Model ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตในสถานที่ทำงาน ได้แก่
• Growth & Development – การสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ และโอกาสในการเติบโตของพนักงาน
• Recognition – การเห็นคุณค่าและชื่นชมความสำเร็จของพนักงาน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
• All for Inclusion – การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้าง เคารพความหลากหลาย และทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
• Care for Health & Safety – การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงานอย่างรอบด้าน รวมถึงการสร้างพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัย
• Work-life Enrichment – การส่งเสริมสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บี.กริม เพาเวอร์ ได้พัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาวะของพนักงานอย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมและโปรแกรมที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบ Onsite, Online และ Hybrid โดยผสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ และพันธมิตรด้านสุขภาพจิตทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เกื้อหนุนต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในทุกมิติ
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับปรัชญา "การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี" ขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรผ่านค่านิยมหลัก 4Ps ได้แก่ Positivity, Professionalism, Partnership, และ Pioneering Spirit ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างองค์กรที่เปิดกว้าง เกื้อกูล และสนับสนุนการเติบโตของบุคลากร
บี.กริม เพาเวอร์ เชื่อว่า การส่งเสริมสุขภาวะทางจิตในองค์กรไม่ใช่เพียงโครงการระยะสั้น แต่เป็นความสามารถหลักขององค์กร (Core Organizational Capability) ที่ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โอบอ้อมอารี และสนับสนุนให้ทั้ง “คน” และ “ธุรกิจ” เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
โครงการ Thai Mind Awards เป็นความร่วมมือระหว่าง สสส. และคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มุ่งส่งเสริมให้องค์กรไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาวะทางจิตของบุคลากรในสถานที่ทำงาน พร้อมทั้งผลักดันให้องค์กรพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนสุขภาพจิตของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการประเมินตามแนวคิด GRACE และกระบวนการดำเนินงานตามหลัก FEEL ได้แก่ Formulate, Enact, Evaluate และ Leverage
การได้รับรางวัลในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบี.กริม เพาเวอร์ ในการสร้างองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ “คน” เป็นหัวใจสำคัญของการเติบโต พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เกื้อหนุนต่อความสุข ความสมดุล และศักยภาพของพนักงานในระยะยาว