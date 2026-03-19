ทล.เปิดใช้ทางลอดและทางขนาน แก้จุดเสี่ยง "โค้งอันตราย" กม.18 ทล.1152 จ.เชียงราย แก้อุบัติเหตุยั่งยืน

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 เปิดใช้ทางลอดและทางขนาน แก้จุดเสี่ยง "โค้งอันตราย" กม.18 ทล.1152 แล้ว ขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สะดวก
กรมทางหลวง (ทล.) รายงานว่า ปัจจุบันแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยเกิดอุบัติเหตุซ้ำซาก ให้กลายเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยและอุ่นใจสำหรับประชาชนอย่างยั่งยืน โดยทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน หัวดอย – บ้านดอน ถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมต่อระหว่าง ทล.1421 (เชียงราย - อ.ขุนตาล) และ ทล.1020 (เชียงราย – ท่าเรือเชียงของ) ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าไปยังสปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว อ.เชียงของ ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณ กม. 18+300 ถึง 19+000 ในพื้นที่ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เส้นทางนี้ เดิมมีลักษณะเป็น "ทางแยกบนทางโค้ง" ที่มีระดับต่างจากถนนสายหลัก (Main Road) ค่อนข้างมาก ทำให้ทัศนวิสัยไม่ชัดเจนและเกิดอุบัติเหตุรุนแรงบ่อยครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จึงได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวด้วยแนวคิดการแยกเส้นทางจราจรเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ในวงเงินงบประมาณ 24,979,400 บาท
มีรายละเอียดดังนี้
-ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด สำหรับรถยนต์ขนาด 4 ล้อ และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้สามารถสัญจรข้ามฝั่งได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องเสี่ยงขับรถตัดเส้นทางจราจรบนถนนสายหลัก
-ก่อสร้างทางขนาน (Frontage Road) ขนาด 1 ช่องจราจร เพื่อจัดระเบียบการจราจรในชุมชนให้แยกออกจากถนนสายหลักอย่างชัดเจน ช่วยให้การจราจรคล่องตัวและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
-ติดตั้งระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังทั้งภายในอุโมงค์และบนพื้นผิวจราจร