ซีพีแรม ปั้นแบรนด์ “Creator” รุกRTE กลุ่มสูงวัย-สายสุขภาพ

ผู้จัดการรายวัน 360 – บริษัท ซีพีแรม จำกัด (CPRAM) ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน เดินหน้าต่อเนื่องกระแสสังคมผู้สูงอายุ นำเสนอ “Creator” ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ที่พัฒนาโดยนักวิจัยและนักพัฒนาอาหารสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบเมนูเคี้ยวง่าย ย่อยง่าย มีส่วนโปรตีนที่เพิ่มขึ้น ไม่เน้นคาร์โบไฮเดรตมากนัก และไขมันต่ำ เตรียมง่าย สะดวก สอดรับการเตรียมประกาศ “ธงโภชนาการใหม่” ปี 2569 ของกรมอนามัย ซึ่งเน้นหลักโภชนาการตามช่วงวัย สะท้อนความสำคัญของการสร้างภาวะโภชนาการที่ดีในยุคที่สังคมไทยกำลังก้าวสู่ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์”
สังคมผู้สูงอายุ กับโภชนาการที่ไม่ควรมองข้าม
ข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ระบุว่า ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 13 ล้านคน หรือราว 20% ของทั้งประเทศ และคาดว่าสัดส่วนนี้จะเพิ่มเป็น 31% ภายในปี 2583 ความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้ ยังแฝงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ต้องเตรียมรับมือ เพราะผู้สูงอายุมักรับประทานอาหารได้น้อยลง ทั้งที่ร่างกายยังต้องการพลังงานเฉลี่ยถึง 1,600 กิโลแคลอรีต่อวัน เมื่อขาดสารอาหารจะส่งผลเสีย ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย กล้ามเนื้อลีบ และสุขภาพอาจทรุดลงอย่างรวดเร็ว ผู้สูงอายุหรือสมาชิกในบ้านจึงควรใส่ใจเรื่องอาหารมากขึ้น โดยจัดปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายอย่างเหมาะสม เพื่อการรักษาสุขภาพที่สมบูรณ์ในระยะยาว
กรมอนามัยส่งสัญญาณเตือน เตรียมออกธงโภชนาการใหม่ ปี 2569
กรมอนามัยเตรียมประกาศ “ธงโภชนาการใหม่” ในปีนี้ โดยเน้นที่ 3 หลักการ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการบริโภคข้าวไม่ขัดสี เพื่อเพิ่มใยอาหารและวิตามิน ลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน สอดคล้องกับวัฒนธรรมการกินแบบสำรับอาหารของไทย 2) เน้นย้ำคุณภาพโปรตีนจากแหล่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ อาทิ ปลา ไข่ เนื้อสัตว์ปีก อาหารทะเล รวมถึงโปรตีนจากพืชอย่างถั่วเมล็ดแห้ง และ 3) การบริโภคโปรตีนอย่างเพียงพอ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการรักษามวลกล้ามเนื้อ ลดความเสี่ยงภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ
หลักโภชนาการและภาพรวมตลาดอาหารผู้สูงอายุ
การจัดอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ควรคำนึงถึงทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยแนะนำให้มีปริมาณน้อยต่อมื้อ แต่แบ่งเป็นมื้อย่อย ๆ ให้ถี่ขึ้น เน้นอาหารเนื้อนุ่มที่เคี้ยวและย่อยง่าย ผักควรปรุงสุกด้วยการต้มหรือนึ่งแทนผักสด ซึ่งอาจทำให้ท้องอืด และควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง เช่น กะทิ อาหารทอด หรือเนื้อสัตว์ติดมัน เนื่องจากผู้สูงอายุดูดซึมไขมันได้น้อยลง ทั้งนี้ ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ชี้ว่ามูลค่าการบริโภคของกลุ่มผู้สูงวัยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจาก 2.18 ล้านล้านบาท ในปี 2566 สู่ 3.5 ล้านล้านบาท ภายในปี 2576 แสดงให้เห็นว่าตลาดอาหารผู้สูงอายุกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย
“Creator” อาหารพร้อมรับประทาน เพื่อผู้สูงอายุจากซีพีแรม
ซีพีแรมพัฒนาแบรนด์ Creator โดยผสานเทคโนโลยีอาหาร ความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และความอร่อย มาสร้างสรรค์เมนูอาหาร นำมาปรับสูตรให้เหมาะกับความต้องการของผู้สูงอายุ นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน 4 เมนูไฮไลท์ ได้แก่ ต้มจับฉ่าย โจ๊กหมู ข้าวต้มปลากะพง และเส้นใหญ่ราดหน้าปลาเต้าซี่ ทุกเมนูโดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสนุ่ม เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย มีส่วนโปรตีนที่เพิ่มขึ้น ไม่เน้นคาร์โบไฮเดรตมากนัก และไขมันต่ำ เตรียมง่าย สะดวก วัตถุดิบชั้นดีสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ซึ่งเหมาะกับผู้สูงอายุ ทุกเมนูจาก Creator ยังเหมาะกับคนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือแม้แต่ผู้พักฟื้น เพื่อให้ผู้บริโภคทุกวัยซื้อหาได้ง่าย สามารถรับประทานเพื่อสร้างเสริมภาวะโภชนาการที่ดีได้ในทุกวัน
ด้วยพันธกิจที่ชัดเจนในการสร้างนวัตกรรมอาหาร ซีพีแรมมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยมาเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆ ที่มีคุณค่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของสังคมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน