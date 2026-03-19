AOT มอบงบประมาณสนับสนุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา

นางแววฤทัย ศุษิลวรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท.นางสุภางค์ มาลานิยม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม AOT พร้อมด้วยพนักงาน AOT ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 100,000.- บาท ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) เพื่อจัดซื้อยาบรรเทาอาการชักเกร็ง สำหรับใช้ในการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพเด็กในความอุปการะของมูลนิธิฯ ซึ่งมีภาวะสมองพิการ (CP) และนอนติดเตียง ไม่สามารถเดินทางไปรับยาด้วยตนเองได้
โดยกิจกรรมในครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของ AOT ที่ต้องการส่งเสริมความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ และสนับสนุนกลุ่มเปราะบางในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในมิติสังคม ทั้งนี้ AOT ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)