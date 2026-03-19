วิ่งเรียบ!ทช.ซ่อมผิวลาดยางถนน”อบ.2075 “จ.อุบลราชธานี เสร็จแล้ว ประชาชน 2 อำเภอเดินทางขนส่งสะดวก

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมสร้างผิวทางถนนสาย อบ.2075 อ.เมือง, ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เสร็จสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมระหว่างอำเภอ หนุนเศรษฐกิจการขนส่ง ข้าว-ผลไม้ ของภาคอีสานตอนล่าง ให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทช.ได้ดำเนินโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement in - Place Recycling บนถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.2075 แยก ทล.23 - บ้านปะอาว - บ้านสมบูรณ์ อำเภอเมือง, อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางรวม 3.400 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 25.740 ล้านบาทเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนสัญจรเรียบร้อยแล้ว
เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางสำคัญของการคมนาคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างชุมชน และเป็นเส้นทางลัดที่เชื่อมระหว่างอำเภอเมืองอุบลราชธานีกับอำเภอม่วงสามสิบ ซึ่งตลอดแนวเส้นทางนั้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชน พื้นที่การเกษตร และยังมีสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญทางศาสนา ทำให้ถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.2075 มีปริมาณการจราจรที่ค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งรถบรรทุกขนส่งสินค้าทางการเกษตรที่สัญจรผ่านเป็นจำนวนมาก เพื่อลำเลียงผลผลิตจากพื้นที่เกษตรกรรมไปยังตลาดหรือแหล่งรับซื้อปลายทาง ประกอบกับถนนสายนี้ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนาน ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ชั้นโครงสร้างทางได้รับผลกระทบ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ค่าความขรุขระสากล และค่าการแอ่นตัว อยู่ในสภาวะเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ทช. จึงได้ดำเนินโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement in - Place Recycling เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างทางให้กลับมาอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งาน โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม.ที่ 5+200 ถึง กม.ที่ 7+420 ระยะทางรวม 2.220 กิโลเมตร และช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.ที่ 9+200 ถึง กม.ที่ 12+600
สำหรับโครงการซ่อมสร้างฯ นั้น นอกจากจะเป็นการช่วยยกระดับการคมนาคมระหว่างอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอม่วงสามสิบให้มีความรวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตร อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง และผลไม้ ให้สามารถลำเลียงผลผลิตไปสู่ท้องตลาดได้อย่างทันเวลา ทั้งยังช่วยให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังชุมชนบ้านปะอาว หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 200 ปี ได้อย่างสะดวก นับเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีได้อีกทางหนึ่งด้วย