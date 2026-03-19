“DHL- ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป” ร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เปิดศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิในไทย

ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย (DHL) เดินหน้าขยายตลาดต้นปีอย่างแข็งแกร่ง ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ผลิตอาหารครบวงจรชั้นนำของเมืองไทยที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสัตว์ปีกและเนื้อสุกร โดยดีเอชแอลจะให้บริการคลังสินค้าเพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้าทั่วประเทศของไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ความร่วมมือครั้งนี้ยังช่วยส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิที่หลากหลายของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมอาหารกำลังขยายตัวและยกระดับการควบคุมคุณภาพให้มีความเข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ดีเอชแอลจะจัดตั้งศูนย์รวมบริหารและกระจายสินค้า (Centralized Fulfillment Center) ณ อาคารคลังสินค้าอเนกประสงค์ในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยถูกออกแบบให้เป็นศูนย์ควบคุมอุณหภูมิหลายระดับแบบครบวงจร สามารถบริหารจัดการสินค้าทั้งแบบอุณหภูมิปกติ แช่เย็น และแช่แข็งในที่เดียว เพื่อให้การจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายของไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎระเบียบ ช่วยเสริมประสิทธิภาพการตรวจสอบซัพพลายเชน การควบคุมและเพิ่มความแม่นยำในการดำเนินงานคลังสินค้าแบบครบวงจร
แผนงานนี้ยังสอดรับกับเทรนด์ของอุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่โมเดลการบริหารคลังสินค้าแบบรวมศูนย์ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน และเพิ่มความคล่องตัวให้กับซัพพลายเชน โดยการรวมศูนย์คลังสินค้าในเชิงกลยุทธ์นี้จะช่วยให้ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป สามารถเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลสต๊อกสินค้า ลดระยะเวลานำส่ง และขับเคลื่อนประสิทธิภาพเครือข่ายการกระจายสินค้าทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้นในภาพรวม
ศูนย์กระจายสินค้าดีเอชแอล สาขาวังน้อย จะดำเนินการบริหารคลังสินค้าแบบอุณหภูมิปกติ (Ambient Warehouse Management) สำหรับสินค้ากลุ่มของแห้ง อาทิ อาหารบรรจุภัณฑ์แห้งและเครื่องปรุงรส ส่วนการบริหารคลังสินค้าแบบแช่เย็น (Chilled Cross-Dock) จะอยู่ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวดที่ 0-4°C เพื่อรองรับสินค้าสดที่หมุนเวียนรวดเร็วและจำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ อาทิ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปประเภทลูกชิ้นและไส้กรอก รวมถึงสินค้าพร้อมปรุง นอกจากนี้ยังมีการบริหารคลังสินค้าแบบแช่แข็ง (Frozen Warehouse Management) สำหรับสินค้าที่ต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำกว่า -18°C ซึ่งรวมถึงอาหารแช่แข็งและอาหารพร้อมรับประทาน เช่น เนื้อสัตว์แปรรูปและวัตถุดิบต่าง ๆ
การดำเนินงานทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management Systems - WMS) แบบบูรณาการ ซึ่งสามารถมองเห็นเส้นทางสินค้าได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบ และเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมสินค้าคงคลังในทุกอุณหภูมิ ระบบดิจิทัลนี้จะช่วยให้การวางแผนความต้องการมีความแม่นยำยิ่งขึ้น ลดการสูญเสีย และช่วยให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆ ได้ดีขึ้น ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้จะดำเนินงานตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) อย่างเคร่งครัด เพื่อรับประกันความปลอดภัยด้านอาหาร การประกันคุณภาพ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วน ทั้งในส่วนของสินค้าอุณหภูมิปกติ สินค้าแช่เย็น และสินค้าแช่แข็ง
ดีเอชแอลและไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เป็นพันธมิตรด้านการขนส่งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ความร่วมมือครั้งนี้จึงถือเป็นการต่อยอดความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพื่อวางรากฐานการให้บริการซัพพลายเชนอย่างครบวงจร โดยครั้งนี้จะเน้นที่การบริการคลังสินค้า ซึ่งสะท้อนถึงกลยุทธ์ซัพพลายเชนที่ก้าวหน้าของไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป และการให้ความสำคัญกับการบริหารคลังสินค้าแบบศูนย์รวม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการขยายโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการเติบโตในระยะยาวมากยิ่งขึ้น
นายสตีฟ วอล์กเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจประเทศไทย กล่าวว่า “ธุรกิจการขนส่งอาหารต้องอาศัยการดำเนินงานที่เคร่งครัดและโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง การบริหารจัดการสินค้าที่มีข้อกำหนดเรื่องอุณหภูมิหลายระดับภายใต้ศูนย์เดียวกัน จำเป็นต้องอาศัยความแม่นยำ การบูรณาการระบบ และการควบคุมมาตรฐานที่เข้มงวด ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของเราที่วังน้อยได้รับการออกแบบมาเพื่อความเป็นเลิศในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ เพียบพร้อมด้วยระบบที่ทันสมัยและมาตรฐานความปลอดภัยที่รัดกุม
“สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมส่งเสริมศักยภาพในซัพพลายเชนของไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ด้วยคลังสินค้าที่โปร่งใสและพร้อมที่จะขยายพื้นที่เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต การผสานความสามารถในการจัดการสินค้าอุณหภูมิปกติ สินค้าแช่เย็น และสินค้าแช่แข็งไว้ในศูนย์กระจายสินค้าแห่งเดียว จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ลดความซับซ้อน ทำให้สามารถประสานงานได้ดียิ่งขึ้น ลดระยะเวลาการดำเนินงาน อีกทั้งมีการกำกับดูแลมาตรฐานที่รัดกุม และท้ายที่สุด ยังช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพทั้งในด้านต้นทุนและความเป็นเลิศในการให้บริการ”
นายสันติ วุฒิเสลา ผู้ช่วยประธานกลุ่มงานฟาร์มไก่ และการจัดการซัพพลายเชน ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้มีความสำคัญในแง่กลยุทธ์ด้านการเติบโตของเรา เมื่อธุรกิจขยายตัว เราจึงต้องการพันธมิตรด้านคลังสินค้าที่มีความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าควบคุมอุณหภูมิที่มีความซับซ้อนและสามารถส่งมอบมาตรฐานการบริการที่สม่ำเสมอได้”
การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าแบบรวมศูนย์ร่วมกับดีเอชแอลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง ยกระดับประสิทธิภาพการกระจายสินค้าทั่วประเทศ และรักษามาตรฐานคุณภาพได้ตามความคาดหวังของลูกค้า เพราะการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ภายใต้ระดับอุณหภูมิที่แตกต่าง ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะมอบทั้งโครงสร้างพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ ที่จำเป็นต่อการขยายธุรกิจของเราในระยะยาว”
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำตำแหน่งผู้นำด้านบริการโซลูชันโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิในประเทศไทยของดีเอชแอล ซัพพลายเชน ที่มุ่งส่งเสริมการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคมาอย่างต่อเนื่อง โดยถูกขับเคลื่อนด้วยการขยายตัวของเมือง การเติบโตของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และความต้องการสินค้าสะดวกซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านคลังสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ จะช่วยให้ดีเอชแอลเติบโตในภาคธุรกิจที่ต้องการมาตรฐานการดำเนินงานและความแม่นยำทางเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะในยุคที่ไทยกำลังผลักดันประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกอาหารระดับภูมิภาค
ความร่วมมือกับไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ยังสอดคล้องกับการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของดีเอชแอลในการสร้างแพลตฟอร์มซัพพลายเชนที่มีความยืดหยุ่นและรองรับการขยายธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศอย่างยั่งยืน