“อรรถพล”ลุยตรวจคลังลำลูกกา จี้เร่งกระจายน้ำมัน-ORนำเข้าเบนซิน50ล้านลิตรป้อนลูกค้าเพิ่ม

"รมว.อรรถพล" ลงตรวจคลังน้ำมันลำลูกกา พร้อมสั่งการให้เร่งกระจายน้ำมันตามปริมาณที่มี ย้ำเร่งตรวจสอบและเอาผิดจ็อบเบอร์ที่ตั้งราคาขายเกินสมควร ORลั่นปลายเดือนมี.ค.นี้จะมีน้ำมันเบนซินนำเข้ามา 50ล้านลิตรป้อนมห้ลูกค้า ส่วนดีเซลรอโรงกลั่นฯปรับแผนกลั่นลดการผลิตJet A-1 ปรับเป็นดีเซลแทน ทำให้มีปริมาณน้ำมันส่งขายผ่านปั๊มมากขึ้น
วันนี้ (19 มีนาคม 2569) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจคลังน้ำมัน ใน อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นคลังน้ำมันขนาดใหญ่ ที่ส่งน้ำมันให้สถานีบริการประมาณ 200 แห่งในจังหวัดพื้นที่ภาคกลาง จากการตรวจสอบพบว่าคลังน้ำมันเปิดให้บริการ 7 วัน 24ชั่วโมงตามนโยบายกระทรวงพลังงานและไม่พบการกักตุน
นางกาญจนี อุดมกุลวณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก ตำกัด(มหาชน) หรือ ORกล่าวว่า ปกติคลังน้ำมันลำลูกการับน้ำมันจากโรงกลั่นผ่านทางท่อแทปไลน์ โดยมีถังเก็บน้ำมันทั้งหมด 15 ใบ ความจุรวม 113 ล้านลิตร ซึ่งแต่ละวันจะมียอดจ่ายน้ำมันอยู่ที่ 4 ล้านลิตรโดยมีรถขนส่งน้ำมันเข้ามารับน้ำมันเพื่อส่งไปยังปั๊มน้ำมันราว 200 คันต่อวัน แต่ในช่วงแรกที่ความต้องการใช้น้ำมันพุ่งสูงขึ้นผิดปกติผิดปกติ ทำให้ความต้องการน้ำมันที่คลังลำลูกกาเพิ่มขึ้นเท่าตัวอยู่ที่ 7-8 ล้านลิตรต่อวัน และมีรถขนส่งน้ำมันเข้ามารับน้ำมันที่คลังลำลูกกาเพิ่มเป็น 400คันต่อวันเพื่อเร่งส่งน้ำมันผ่านสถานีบริการ 200แห่งในพื้นที่ 23 จังหวัด
ทั้งนี้ คลังลำลูกกามี Bayจ่ายน้ำมันทั้ง 8 Bay สามารถจ่ายน้ำมันได้สูงสุดถึง 12.8 ล้านลิตรต่อวัน ขณะนี้ คลังน้ำมันลำลูกกาเปิดให้บริการจ่ายน้ำมันให้รถขนส่งน้ำมันตลอด 24ชั่วโมง ขณะเดียวกัน OR ยังได้จ้างรถขนส่งน้ำมันภายนอกเพิ่มเติมอีก 60-70 คันเพื่อขนส่งน้ำมันรองรับความต้องการน้ำมันที่เพิ่ม พร้อมย้ำว่าน้ำมันเข้ามาคลังเท่าไรก็จ่ายให้รถขนส่งน้ำมันทั้งหมด ซึ่งคลังมีระบบตรวจสอบได้ ขณะที่รถขนส่งน้ำมันก็มีระบบตรวจเช็คว่ารถวิ่งออกนอกเส้นทางหรือจอดรถนอกจุดจอดที่ระบุได้ เพื่อป้องกันการลักลอบขนน้ำมัน
ทั้งนี้ เมื่อความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ทางORได้สั่งซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นต่างๆเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็ได้น้ำมันเพิ่มบ้าง ปัจจุบัน ORมีการจ่ายน้ำมันให้ปั๊มน้ำมันสูงกว่าคทาเฉลี่ยปกติประมาณ 20%
นอกจากนี้ ORดำเนินการสั่งซื้อน้ำมันเบนซิน50ล้านลิตรจากต่างประเทศเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดส่งมาถึงไทยในปลายเดือนนี้ ส่วนการเพิ่มปริมาณน้ำมันดีเซลนั้น ORจะซื้อจากโรงกลั่นในประเทศที่มีแผนจะลดการผลิตน้ำมันอากาศ(Jet A-1) ลง แล้วหันมาผลิตน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น ซึ่งคลังน้ำมันของOR มีทั่วประเทศ ความจุรวม 1,200 ล้านลิตร และคลังเช่าอีก300ล้านลิตรรวม 1,500 ล้านลิตร
นายอรรถพล กล่าวว่าประเด็นระยะเวลารอรับน้ำมันเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมธุรกิจพลังงาน หาแนวทางแก้ไข รวมทั้งตรวจสอบคลังน้ำมันแห่งอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะมีน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการ
โดยมาตรการภาครัฐได้เร่งดำเนินการแก้ไขคอขวดในระบบขนส่งอย่างเต็มที่ โดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอผ่อนปรนกฎระเบียบการเดินรถขนส่งน้ำมัน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ที่เดิมที่วิ่งได้ช่วง4 ทุ่มถึงตี5 ก็ขยายเวลาให้รถขนส่งน้ำมันสามารถวิ่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่นระยะเวลาการรอคิวและเติมน้ำมันให้ถึงสถานีบริการได้รวดเร็วขึ้น
นายอรรถพล กล่าวถึงกรณีที่ระบุว่ามีผู้ค้ารายย่อย (จ็อบเบอร์)กักตุนน้ำมันหรือขายน้ำมันแพงเกินทำให้ภาคอุตฯและการเกษตรหันมาซื้อน้ำมันหน้าปั๊มที่มีราคาถูกกว่าจนปั๊มน้ำมันขาดแคลนว่า ได้มอบหมายให้พลังงานจังหวัด ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบว่ามีการลักลอบกักตุนน้ำมันและขายราคาเกินจริงหรือไม่ หากตรวจพบจะมีมาตรการลงโทษผู้ค้าที่มีการตั้งราคาจำหน่ายเกินควรหรือกักตุนอย่างไรก็ดีในช่วงที่ผ่านมากรมธุรกิจพลังงานได้ลงพื้นที่สำรวจปั๊มน้ำมันกว่า 2,500 แห่งทั่วประเทศ ยังไม่พบการกักตุนน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ
"กระทรวงพลังงานรับทราบถึงปัญหาการกระจายน้ำมันที่เกิดขึ้น สั่งการเร่งรัดให้มีกระจายน้ำมันไปยังสถานีบริการทั่วประเทศอย่างทั่วถึง เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเร็วที่สุด ส่วนด้านราคาขายปลีกน้ำมันในบางพื้นที่ที่มีการจำหน่ายสูงจนเข้าข่ายค้ากำไรเกินควร โดยอ้างว่าไม่ได้รับการชดเชยจากรัฐบาล ขอยืนยันว่า น้ำมันทุกลิตรที่ออกจากโรงกลั่นเพื่อจำหน่ายในประเทศจะได้รับการชดเชยตามอัตราที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนด ทั้งนี้ ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบและประสานกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์เพื่อดำการตรวจสอบ และจะมีมาตรการลงโทษผู้ค้าที่มีการตั้งราคาจำหน่ายเกินควรหรือกักตุน" นายอรรถพลกล่าว
ส่วนกลุ่มรถบรรทุกจี้รัฐบาลเร่งแก้ไขวิกฤตน้ำมันขาดแคลนและชี้มีผู้อยู่เบื้องหลังกักตุนน้ำมันว่าต้องมาคุยกันว่าเกิดปัญหาอะไร และจะกระจายน้ำมันให้เหมาะสมทุกกลุ่ม เพื่อลดปัญหาการแย่งซื้อน้ำมันหน้าปั๊มลงได้
นอกจากนั้น นายอรรถพล และคณะได้เดินทางไปยังสถานีบริการน้ำมัน บางจาก ของบริษัท เคมาร์ท บริการ จำกัด ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า สถานีบริการน้ำมันเปิดให้บริการตามปกติ แม้ว่าบางช่วงจะมีน้ำมันดีเซลขาดบ้าง แต่ก็มีการขนส่งมาเพิ่มเติมในรอบถัดไปซึ่งลูกค้าจะโทรมาเช็คที่ปั๊มก่อนว่ามีน้ำมันเข้ามาหรือไม่ หลังจากรัฐทยอยปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ พบว่าจำนวนรถที่เข้ามาเติมเริ่มไม่แน่นเหมือนในอดีต