ลาซาด้าเปิดตัว ‘Lazada EXCLUSIVE’ รวมแบรนด์ดังเฉพาะบนแพลตฟอร์ม

ลาซาด้า ตอกย้ำผู้นำอีคอมเมิร์ซพรีเมียม เปิดตัว ‘Lazada EXCLUSIVE’ รวมแบรนด์ดังเฉพาะบนแพลตฟอร์ม อัปเกรดสิทธิพิเศษสมาชิก พร้อมจัดออฟไลน์อีเวนท์ครั้งใหญ่ ฉลองครบรอบ 14 ปี เซลใหญ่วันเกิด 24 มี.ค. นี้
ลาซาด้า ประเทศไทย เดินหน้าสู่ปีที่ 14 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำบทบาทผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพ พร้อมนำเสนอประสบการณ์ช้อปปิงระดับพรีเมียมที่แตกต่างด้วยการเปิดตัว ‘Lazada EXCLUSIVE’ แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังที่วางจำหน่ายเฉพาะบนลาซาด้าเท่านั้น อีกทั้งยังอัปเกรดโปรแกรมสมาชิกเพื่อนักช้อปโดยเฉพาะ และต่อยอดประสบการณ์สู่ออฟไลน์ผ่าน Lazada Run Wellness Fest ไลฟ์สไตล์อีเวนต์เต็มรูปแบบ เพื่อฉลองวันเกิดครบรอบ 14 ปี ลาซาด้ายังเตรียมจัดมหกรรมช้อป ‘เซลใหญ่ วันเกิดลาซาด้า’ มอบดีลและส่วนลดสุดพิเศษเป็นของขวัญให้นักช้อปไทย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม (2 ทุ่ม) – 27 มีนาคม 2569 นี้
หนึ่งในอินไซต์สำคัญของนักช้อปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย คือ เทรนด์ ‘Trade Up’ โดยรายงานของ NIQ และ Bain & Company1 ระบุว่านักช้อปมีแนวโน้มใช้จ่ายสินค้าและแบรนด์พรีเมียมมากขึ้น โดยเฉพาะในหมวดหมู่ความงาม แม่และเด็ก และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งสอดคล้องกับสถิติจากเมกะแคมเปญ 3.3 ของลาซาด้าที่มูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ยบนแพลตฟอร์ม (Average Order Value) เติบโตถึง 40% เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนความต้องการสินค้าแบรนด์แท้ และตอกย้ำถึงความไว้วางใจที่นักช้อปมีต่อลาซาด้าในฐานะจุดหมายปลายทางของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซพรีเมียม
วาริสฐา เกียรติภิญโญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาซาด้า ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา ลาซาด้ายึดมั่นในการส่งมอบประสบการณ์อีคอมเมิร์ซที่เหนือระดับ โดยผสานเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งเข้ากับนวัตกรรม AI เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีนักช้อปและทุกภาคส่วนในอีโคซิสเต็มเป็นหัวใจสำคัญ ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยุคใหม่ที่เติบโตเคียงข้างผู้บริโภคไทยมาอย่างยาวนาน เราเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ และมองหาประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างชัดเจน เราจึงเดินหน้าตอกย้ำจุดแข็งของแพลตฟอร์ม พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตด้วยคุณค่า เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซในระดับภูมิภาค”
มัดใจนักช้อปคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ที่แตกต่าง เฉพาะที่ลาซาด้า
‘Lazada EXCLUSIVE’ แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์ดังที่วางจำหน่ายเฉพาะบนลาซาด้า รวบรวมสินค้าจากทุกหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็นบิวตี้ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของแต่งบ้าน จากแบรนด์ระดับโลก อาทิ La Mer, YSL Beauty, Jo Malone, Nike, Wiggle Wiggle, MUJI, Power Mall เป็นต้น โดยแบรนด์ชั้นนำเหล่านี้ยังเลือกลาซาด้าเป็นพันธมิตรในการวางจำหน่ายสินค้ารูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟ รวมถึงยังเปิดตัวสินค้าและคอลเล็กชันใหม่อย่างต่อเนื่อง สะท้อนความเชื่อมั่นของแบรนด์ต่อศักยภาพของแพลตฟอร์มในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคคุณภาพทั่วประเทศ การเปิดตัวเซกชันใหม่นี้ไม่เพียงแต่ตอกย้ำภาพลักษณ์ศูนย์รวมแบรนด์แท้ที่น่าเชื่อถือ แต่ยังเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความแตกต่างด้วยประสบการณ์พรีเมียม เพื่อตอบสนองดีมานด์ของผู้บริโภคที่มองหาสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมเสริมสร้างลอยัลตี้และการมีส่วนร่วมของนักช้อปอย่างยั่งยืน
อัปเกรด ‘โปรแกรมสมาชิก’ เติมเต็มประสบการณ์นักช้อปที่เหนือกว่า
เพื่อส่งมอบประสบการณ์ช้อปปิงที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป ลาซาด้าได้อัปเกรดสิทธิประโยชน์และบริการสำหรับสมาชิกระดับโกลด์ (Gold) และแพลตินัม (Platinum) โดยสมาชิกจะได้รับคูปองส่วนลดรายสัปดาห์ และคูปองส่วนพิเศษในช่วงแคมเปญ อีกทั้งยังจัดเต็มสินค้าราคาพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำเฉพาะสมาชิกระดับแพลตินัมเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากพันธมิตร อาทิ สิทธิการใช้งาน LINE MAN VIP ฟรีสูงสุด 6 เดือน GrabUnlimited ฟรีสูงสุด 4 เดือน และ iQIYI โค้ด VIP มาตรฐาน ฟรีสูงสุด 14 วัน ตอบโจทย์นักช้อปทั้งด้านความคุ้มค่า คุณภาพ และบริการที่เชื่อถือได้ในระยะยาว
ครั้งแรกกับไลฟ์สไตล์อีเวนต์เต็มรูปแบบ ‘Lazada Run Wellness Fest’
นอกจากการส่งมอบประสบการณ์ของอีคอมเมิร์ซเหนือระดับทางช่องทางออนไลน์แล้ว ลาซาด้ายังเดินหน้าเชื่อมต่อกับนักช้อปผ่านประสบการณ์ออฟไลน์ที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ยุคใหม่อย่างลึกซึ้ง ด้วยการผนึกความร่วมมือกับหลากหลายพันธมิตร จัดกิจกรรมในรูปแบบ Holistic Wellness เป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ทั่วภูมิภาค สนุกให้สุดกับกิจกรรม Run-Fun-Party ตอบรับเทรนด์ Active Lifestyle ของผู้บริโภคชาวไทยที่มีแนวโน้มหันมาใส่ใจสุขภาพเชิงป้องกันในระยะยาวมากขึ้น2 ทั้งนี้ Lazada Run Wellness Fest เตรียมมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมต้อนรับคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพและสายไลฟ์สไตล์สุดเทรนดี้กว่า 1,500 คนที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน เพื่อสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในวันที่ 22 มีนาคม ณ Cloud 11
พบกับแคมเปญใหญ่ฉลองครบรอบ 14 ปี ‘เซลใหญ่ วันเกิดลาซาด้า’
สำหรับแคมเปญวันเกิดในปีนี้ ลาซาด้าเตรียมเนรมิตแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ด้วยการยกทัพสินค้าแบรนด์ดัง พร้อมจัดเต็มคูปองส่วนลดและโปรโมชันสุดคุ้มเพื่อตอบรับความต้องการของนักช้อป ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม (2 ทุ่ม) – 27 มีนาคม 2569 โดยมีไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด อาทิ คูปองส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท* พร้อมดีลพิเศษจาก LazMall ลดสูงสุด 30%* LazFlash ลดสูงสุดถึง 90%* และดีลส่วนลดพิเศษจากแบรนด์ดัง ลดแรง 6 ชั่วโมงแรก (เริ่ม 2 ทุ่ม - ตี 2) ของวันที่ 24 มีนาคมนี้เท่านั้น
นอกจากนี้ ยังอัดแน่นด้วยสินค้าใหม่ล่าสุดในราคาพิเศษ พร้อมเสริมทัพความคุ้มค่าด้วยสิทธิประโยชน์และบริการเสริมอีกมากมาย อาทิ โปรโมชันซื้อ 1 แถม 1*, โปรโมชันรับของขวัญฟรีเมื่อสั่งซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ* รวมถึงบริการผ่อนชำระสินค้าผ่าน Lazada PayLater 0%* นานสูงสุด 12 เดือน เพื่อมอบประสบการณ์ช้อปที่ทั้งสะดวกและตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นให้กับนักช้อปไทย