TFG โชว์ฟอร์ม All Time High ลุยขยายค้าปลีก–เวียดนาม สร้าง S-Curve ใหม่

นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน, นายสุกันย์ ทำผล ผู้ช่วยประธานอาวุโสสายธุรกิจโรงงานอาหารครบวงจร (ไก่), นายภุชงค์ พรหมชาติ ผู้ช่วยประธานกลุ่มธุรกิจสุกรครบวงจร (ประเทศไทย) และ นางสาวช่อมาศ เหลืองคำชาติ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารการลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) ถ่ายภาพร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ภายหลังจัดงาน Analyst Meeting โดย TFG โชว์แผนธุรกิจปี 2569 เดินหน้าขยายธุรกิจค้าปลีก–เวียดนาม สร้าง S-Curve ใหม่ ตั้งเป้าเปิดร้าน Thai Foods Fresh Market เพิ่มเป็น 850 สาขา พร้อมขยายฐานการผลิตในภาคอีสาน เสริมความแข็งแกร่งห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่บริษัทฯล็อกต้นทุนวัตถุดิบแล้ว 60–70% ลดความผันผวนธุรกิจ ดันรายได้เติบโตทำนิวไฮต่อเนื่อง หลังปี 2568 ทำผลงาน All Time High รายได้ 73,358 ล้านบาท กำไรสุทธิ 7,440 ล้านบาท พร้อมจ่ายปันผลรวม 0.70 บาทต่อหุ้น สะท้อนศักยภาพการเติบโตและฐานะการเงินแข็งแกร่ง ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นที่ อาคารชินวัตร 3 ณ ห้องประชุมชั้น 9 Room 1 เมื่อเร็วๆ นี้