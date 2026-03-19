ยกระดับการใช้ชีวิตใจกลางลอนดอน กับการเปิดตัว Six Senses London ที่ The Whiteley

Six Senses London เปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใน The Whiteley อาคารประวัติศาสตร์เดิมของห้างสรรพสินค้า Whiteley’s บนถนน Queensway ย่าน Bayswater โดยนำวิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่มุ่งเชื่อมโยงผู้คนให้กลับมาสัมพันธ์กับตนเอง ผู้อื่น และโลกใบนี้ มาถ่ายทอดผ่านแนวคิด Urban Sanctuaries หรือพื้นที่พักผ่อนอันสงบใจกลางมหานคร ซึ่งสะท้อนทิศทางการเติบโตของแบรนด์ในเมืองสำคัญทั่วโลก ในฐานะ Six Senses แห่งแรกในสหราชอาณาจักร โครงการนี้ผสานเอกลักษณ์การบริการที่ใส่ใจในมิติทางอารมณ์ แนวคิดด้านสุขภาวะ และความยั่งยืน เข้ากับงานฝีมือแบบอังกฤษอย่างกลมกลืน เพื่อสร้างจังหวะการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ให้กับมหานครแห่งนี้
โรงแรมตั้งอยู่ห่างจากสวนสาธารณะ Hyde Park อันร่มรื่นเพียงไม่กี่ก้าว และใกล้กับย่านอาคารหลากสีสันของ Notting Hill โดยตัวโรงแรมประกอบด้วยห้องพักและห้องสวีทรวม 109 ห้อง หลายห้องมาพร้อมระเบียงส่วนตัว รวมถึง Branded Residences อีก 14 ยูนิต การออกแบบภายในโดดเด่นด้วยห้องอาบน้ำผนังกระจกใส หน้าต่างบานสูงจรดเพดาน และโทนสีน้ำเงินเข้มตัดกับงานไม้โทนอุ่น ถ่ายทอดเส้นสายที่ชัดเจนผสานความโค้งมนสไตล์อาร์ตเดโค นอกจากนี้ บนชั้นสูงสุดของโรงแรม ห้องสวีท Whiteley โดดเด่นด้วยระเบียงบนดาดฟ้าขนาด 125 ตารางเมตร และสามารถจัดสรรพื้นที่ทั้งชั้นให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวได้ตามความต้องการ
Nick Yarnell ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม Six Senses London กล่าวว่า “เราต้องการให้ Six Senses London เป็นโรงแรมที่มอบความรู้สึกอบอุ่นตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวเข้ามา ให้แขกได้สัมผัสถึงความจริงใจและความเป็นธรรมชาติ พร้อมคงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการที่พิถีพิถันและใส่ใจในทุกรายละเอียด ในฐานะส่วนหนึ่งของ The Whiteley โรงแรมแห่งนี้ให้ความสำคัญกับมรดกด้านงานฝีมือและนวัตกรรมแบบอังกฤษ พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เกื้อหนุนชุมชน และเชื่อมโยงกับย่านแห่งนี้อย่างลึกซึ้ง”
การออกแบบที่เชื่อมโยงผู้คนกับสถานที่
Six Senses London ได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่แห่งการค้นพบ ที่ซึ่งทุกย่างก้าวค่อย ๆ เผยให้เห็นถึงรายละเอียดอย่างเป็นลำดับ ทุกพื้นที่ถูกจัดวางเพื่อให้เรื่องราวค่อย ๆ คลี่คลาย งานออกแบบโดย AvroKO ร่วมกับ EPR Architects รักษาด้านหน้าอาคารดั้งเดิมของ The Whiteley ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ในระดับ Grade II ไว้พร้อมสืบทอดกลิ่นอายสไตล์อาร์ตเดโค และได้รับแรงบันดาลใจจากความหลงใหลของ William Whiteley ต่อมหกรรมนิทรรศการ The Great Exhibition ปี 1851 ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนการหลอมรวมระหว่างอุตสาหกรรม งานฝีมือ และนวัตกรรม โดยแนวคิดดังกล่าวยังคงส่งอิทธิพลต่อการออกแบบของโรงแรมแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบัน
ใจกลางของอาคารโดดเด่นด้วยบันไดขนาดใหญ่ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นองค์ประกอบสำคัญของห้างสรรพสินค้าเดิม โดยบันไดนี้ได้รับการรื้อโครงสร้างเดิมออก ขยายขนาด และประกอบขึ้นใหม่ผ่านงานฝีมือของ Devon by Foster + Partners ร่วมกับ The Hub ปัจจุบันบันไดทอดตัวเชื่อมต่อทั้งสามชั้นของอาคารขึ้นสู่เพดานกระจกทรงโดมด้านบน
Adam Farmerie ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท AvroKO กล่าวว่า “Six Senses London ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดด้านสุนทรียภาพในยุค The Great Exhibition ซึ่งมักเน้นการตัดกันของโทนสีขาวและดำ โดยแทนที่จะจำลองโทนสีดังกล่าวโดยตรง เราเลือกเติมเฉดสีเขียวเข้มลงในหินอ่อนบริเวณล็อบบี้และรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม เพื่อถ่ายทอดยุคสมัยนั้นผ่านมุมมองที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ตู้จัดแสดง (Vitrines) ยังคงได้รับการเก็บรักษาไว้ แต่เปลี่ยนบทบาทจากการจัดแสดงวัตถุมาเป็นการนำพรรณไม้มาจัดแสดง ความโปร่งใสของพื้นที่ ตั้งแต่บันไดกลางอาคารไปจนถึงห้องอาบน้ำกระจกภายในห้องพัก ช่วยให้แสงธรรมชาติส่องผ่านได้อย่างอิสระ และเปลี่ยนบทบาทของพื้นที่จากการเป็น ‘สิ่งจัดแสดง’ ไปสู่ประสบการณ์ที่โอบล้อมผู้มาเยือนมากยิ่งขึ้น”
หลีกหนีความวุ่นวายของเมือง สู่ความผ่อนคลายอย่างแท้จริง
Six Senses Spa London สปาที่ถ่อยทอดจังหวะของชีวิตในเมือง ผ่านประสบการณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างการเคลื่อนไหวและความสงบ พร้อมปรับให้สอดคล้องกับจังหวะและความต้องการของผู้เข้าพักแต่ละคน ด้วยพื้นที่กว่า 2,300 ตารางเมตร สปาแห่งนี้รองรับทั้งการออกกำลังกายอย่างจริงจังและการพักผ่อน พร้อมส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะที่ยั่งยืน
นอกเหนือจากสระว่ายน้ำแมกนีเซียมแห่งแรกของโรงแรมในลอนดอน ซึ่งช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อและปรับสมดุลระบบประสาท ยังมีสระว่ายน้ำในร่มยาว 20 เมตร ห้องออกกำลังกายขนาด 325 ตารางเมตร พร้อมสตูดิโอสำหรับโยคะและการเคลื่อนไหวอย่างมีสติโดยเฉพาะ พื้นที่ดูแลด้านสุขภาวะทั้งหมด 13 โซน และห้องทรีตเมนต์ 6 ห้อง ครอบคลุมโปรแกรมดูแลสุขภาพหลากหลายรูปแบบ อาทิ การบำบัดด้วยความเย็นจัด (Cryotherapy), การทำสมาธิด้วยการลอยตัวในน้ำ (Flotation), การบำบัดด้วยแสงสีแดง (Red-light therapy), ห้องอาบไปน้ำแบบฮัมมัมแบบดั้งเดิม (Traditional hammam) และห้องบำบัดประสาทสัมผัส (Sensory suite) เพื่อมอบประสบการณ์การผ่อนคลายที่หลากหลาย สำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายอย่างตรงจุด พื้นที่รวมการบำบัดและฟื้นฟูร่างกายที่ผสานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน (Biohack Recovery Lounge) ได้รับการออกแบบให้เป็นทางลัดสู่การปรับสมดุลร่างกายและการฟื้นตัวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอโปรแกรมเฉพาะบุคคลที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลากหลาย เช่น การบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, การบำบัดด้วยเสียง, การบำบัดด้วยแรงดันอากาศ, ชุดกระตุ้นระบบน้ำเหลือง, เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า, อุปกรณ์การสั่นสะเทือน และเครื่องยืดหลัง
ศูนย์ดูแลสุขภาวะแบบครบวงจรให้บริการคำปรึกษาเฉพาะบุคคล พร้อมการตรวจประเมินด้านสุขภาพ อาทิ การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) และการประเมินรูปแบบการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลด้านการนอนหลับ สุขภาพระบบเผาผลาญ สมรรถภาพทางความคิด และการจัดการความเครียด
ส่วน Alchemy Bar ในโซนสปา อยู่ภายใต้การดูแลของ Charlotte Pulver หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านการรังสรรค์สูตร พื้นที่แห่งนี้ได้รับการออบแบบให้เหมือนร้านปรุงยาร่วมสมัย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากปฏิทิน Anglo-Celtic ซึ่งแขกผู้เข้าพักสามารถมีส่วนร่วมในการคัดสรรสมุนไพรท้องถิ่นที่เก็บเกี่ยวตามฤดูกาล เพื่อนำมาปรุงเป็นสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นและเครื่องดื่มสมุนไพร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในทรีตเมนต์ ห้องอาหาร บาร์ รวมถึงการอบไอน้ำ และสปาฮัมมัม
บริเวณชั้นหนึ่ง Six Senses London ได้ร่วมมือกับ HUM2N คลินิกด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (longevity clinic) ที่ก่อตั้งโดย Dr. Mohammed Enayat เพื่อยกระดับบริการด้านสุขภาพของโรงแรม โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์เลือดเชิงลึก การให้สารอาหารและวิตามินทางหลอดเลือด (IV nutrient therapy) การปรับสมดุลฮอร์โมน และโปรแกรมดูแลสุขภาพที่มุ่งเสริมสมรรถภาพของร่างกาย นอกจากนี้ ยังมีห้องปรับสภาพด้วยความดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Chamber) ซึ่งออกแบบเพื่อจำลองสภาวะความกดอากาศคล้ายพื้นที่สูง ช่วยกระตุ้นการปรับตัวของเซลล์ ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสมภายในโรงแรม
ความประณีตแบบอังกฤษ ผสานความกล้าอย่างสร้างสรรค์
เช่นเดียวกับทุกแห่งในเครือ Six Senses แนวคิดด้านสุขภาวะถูกถ่ายทอดผ่านประสบการณ์การเข้าพักในทุกมิติ ตั้งแต่การนอนหลับอย่างมีคุณภาพไปจนถึงอาหารในแต่ละจาน หลักการ Eat With Six Senses ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบตามฤดูกาล ผ่านการคัดสรรผลผลิตท้องถิ่นที่ยั่งยืนและเป็นธรรมชาติ เพื่อให้แขกผู้เข้าพักรู้สึกดียิ่งกว่าขณะเดินทางมาถึง โดยแนวคิดนี้ได้รับการถ่ายทอดผ่านอาหารอังกฤษสไตล์ร่วมสมัย ซึ่งสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของทีมครัว บาร์ และคาเฟ่ของ Whiteley ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมของ William Whiteley และกำลังก้าวสู่การเป็นหมุดหมายสำคัญของย่านนี้
หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ Eliano Crespi และ หัวหน้าพ่อครัว Jose Jara นำเสนอเมนูที่เน้นผักเป็นหลัก โดยผสานเทคนิคการถนอมอาหารและการปรุงด้วยไฟ เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาการปรุงอาหารดั้งเดิมในมุมมองร่วมสมัย ภายในห้องอาหารยังมีพื้นที่สำหรับการหมักโดยเฉพาะ ซึ่งสนับสนุนการผลิตวัตถุดิบหมักและของดองที่ทำขึ้นภายใน ตั้งแต่ผลไม้ไปจนถึงเชื้อหมักญี่ปุ่นโคจิ ช่วยเพิ่มมิติของรสชาติ ส่งเสริมสมดุลของระบบทางเดินอาหาร และตอกย้ำแนวคิดความยั่งยืนของห้องอาหาร
สำหรับบาร์ของโรงแรม ค็อกเทลได้รับการรังสรรค์ให้สามารถดื่มได้ทั้งแบบมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพและความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบเป็นหลัก หนึ่งในเมนูซิกเนเจอร์คือ Clouds Over Islay ซึ่งผสานวิสกี้ Bruichladdich เข้ากับสาเกหวาน (Amazake) และน้ำสกัดจากเลมอน (Lemon hydrosol) โดยพัฒนาร่วมกับ Alchemy Bar ซึ่งรังสรรค์สูตรขึ้นภายในโรงแรม ในส่วนของไวน์ ได้รับการคัดสรรมาจากผู้ผลิตในสหราชอาณาจักรและผู้ผลิตไวน์อิสระ โดยเน้นไวน์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแหล่งปลูก และสอดคล้องกับแนวคิดเมนูตามฤดูกาลของครัว
Six Senses Place แห่งแรกของโลก
เหนือพื้นที่บริเวณล็อบบี้ขึ้นไปคือ Six Senses Place แห่งแรกของโลก ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นคลับสำหรับสมาชิก โดยผสานมิติทางสังคมและการดูแลสุขภาวะเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมต่อยอดแนวคิดของแบรนด์ในการเชื่อมโยงผู้คนกลับสู่ตนเอง ให้สอดรับกับบริบทของเมืองใหญ่ พื้นที่แห่งนี้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้พยุดพักจากความวุ่นวาย พร้อมมีส่วนร่วมในประสบการณ์ที่มุ่งเน้นการฟื้นฟู มากกว่าการแสดงออกเพื่อภาพลักษณ์ภายนอก
กิจกรรมต่าง ๆ ถูกออกแบบตามปฏิทิน Almanac ตลอดทั้งปี เพื่อให้สอดคล้องกับฤดูกาล
และบริบททางวัฒนธรรม ควบคู่กับกิจกรรมสนทนาและการรับประทานอาหารร่วมกัน ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเยียวยาภายใน
ธรรมชาติที่ผสานอยู่ในใจกลางเมือง
Six Senses โดดเด่นด้วยการผสานแนวคิดด้านสุขภาวะ ความยั่งยืน การบริการที่ใส่ใจในมิติทางอารมณ์ และประสบการณ์ที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน พร้อมสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ โดยยึดมั่นในความตั้งใจจริงมากกว่าการยึดตามกับรูปแบบเดิม
Earth Lab ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านความยั่งยืนที่มีอยู่ในทุกโรงแรม Six Senses ทุกแห่งทั่วโลก นำเสนอแนวทางการอนุรักษ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง พร้อมมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน สำหรับที่ลอนดอน มีกิจกรรมเวิร์กช็อปแบบลงมือทำที่เน้นการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ และการเตรียมพืชพรรณเพื่อประโยชน์ด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกัน โรงแรมยังจัดสรรรายได้รวมร้อยละ 0.5 ผ่านกองทุน Regenerative Impact Fund เพื่อสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับชุมชน
Six Senses London เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา The Whiteley London ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน BREEAM และดำเนินงานโดยปราศจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในโครงการมีระบบโครงสร้างที่สนับสนุนแนวคิดความยั่งยืน อาทิ ระบบกักเก็บน้ำฝน ระบบประหยัดพลังงาน และพื้นที่หลังคาสีเขียวมากกว่า 1,150 ตารางเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและช่วยลดความร้อนในเขตเมือง พื้นที่ปลูกพืชบนดาดฟ้ายังช่วยสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับแมลงผสมเกสร ซึ่งสะท้อนผ่านการเลือก “ผีเสื้ออังกฤษ” เป็นสัญลักษณ์ประจำโรงแรม
การกลับมาในบทใหม่
The Whiteley London คือโครงการพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสานขนาดใหญ่ มีพื้นที่รวมกว่า 1 ล้านตารางฟุต ประกอบด้วยที่พักอาศัย 139 ยูนิต พื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่า 60,000 ตารางฟุต และกลุ่มแบรนด์เชิงพาณิชย์ชั้นนำ 19 แบรนด์ นอกเหนือจากโรงแรม Six Senses โครงการยังครอบคลุมพื้นที่ตลอดทั้งบล็อกของเมือง โดยการปรับโฉมครั้งใหม่นี้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้พัฒนาโครงการ Valouran ร่วมกับพันธมิตรด้านการลงทุน MARK และ C C Land โดยมี Foster + Partners รับหน้าที่ออกแบบสถาปัตยกรรม นอกเหนือจากตัวอาคารแล้ว The Whiteley ยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูย่าน Queensway มูลค่า 3 พันล้านปอนด์ ซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับพื้นที่สาธารณะ เพิ่มการเชื่อมต่อการสัญจร และนำเสนอประสบการณ์ด้านค้าปลีกและการบริการรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ Six Senses London ยังสร้างตำแหน่งงานใหม่มากกว่า 300 อัตรา ในสายงานโรงแรม การดูแลสุขภาวะ และอาหาร ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่โดยรอบ
ต่อยอดแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ การออกแบบอย่างประณีต และนวัตกรรมแห่งอนาคต Six Senses London ได้ร่วมมือกับ Lotus เพื่อต่อยอดเอกลักษณ์ของแบรนด์สู่ภายนอกโรงแรม โดยมีรถยนต์ Lotus Eletre รุ่นสั่งทำพิเศษ ทำหน้าที่เป็นรถประจำโรงแรม มอบประสบการณ์การเดินทางในเมืองที่สะท้อนความพิถีพิถันและความใส่ใจในรายละเอียดแก่แขกผู้เข้าพัก
บทใหม่แห่งมหานคร
Six Senses London เข้ามาเสริมกลุ่มโรงแรมระดับลักซ์ชัวรีและไลฟ์ไตล์ชั้นนำของ IHG หลังจากที่ IHG เข้าซื้อกิจการแบรนด์ Six Senses ในปี 2019 โดยกลุ่มบริษัทได้ขยายการเติบโตของแบรนด์อย่างรอบคอบ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในตลาดระดับโลก ต่อเนื่องจากการเปิดตัวของ Six Senses Rome และ Six Senses Kyoto พร้อมแผนเปิดตัวโครงการอื่น ๆ ที่อยู่ในแผนพัฒนาสำหรับปีข้างหน้า
สำรองห้องพักที่ Six Senses London ผ่านทาง sixsenses.com หรืออีเมล reservations-london@sixsenses.com
สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกของ Six Senses Place London สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sixsensesplace.com
ติดตามข่าวสารได้ทาง Instagram ที่ @sixsenseslondon, @sixsensesplacelondon และ @whiteleyskitchenbarcafe
เกี่ยวกับ IHG Hotels & Resorts
IHG Hotels & Resorts (รหัสหลักทรัพย์: LON: IHG สำหรับหุ้นสามัญ และ NYSE: IHG สำหรับ ADRs) เป็นบริษัทด้านการบริการระดับโลก ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจในการมอบ “True Hospitality for Good” หรือการบริการที่จริงใจและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
ด้วยเครือแบรนด์โรงแรมรวม 20 แบรนด์ และ IHG One Rewards ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมสมาชิกสะสมคะแนนโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสมาชิกมากกว่า 160 ล้านราย ปัจจุบัน IHG มีห้องพักมากกว่า 1 ล้านห้อง ในโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้ว 6,963 แห่ง ครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ และยังมีโครงการในแผนพัฒนาอีกกว่า 2,300 แห่ง
• ลักซ์ชัวรีและไลฟ์สไตล์: Six Senses, Regent, InterContinental, Vignette Collection, Kimpton, Hotel Indigo
•พรีเมียม: voco hotels, Ruby, HUALUXE Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, EVEN Hotels
• เอสเซนเชียล: Holiday Inn Express, Holiday Inn Hotels & Resorts, Garner hotels, avid hotels
•สวีท: Atwell Suites, Staybridge Suites, Holiday Inn Club Vacations, Candlewood Suites
•เอ็กซ์คลูซีฟ พาร์ทเนอร์: Iberostar Beachfront Resorts
InterContinental Hotels Group PLC เป็นบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่มและจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอังกฤษและเวลส์ ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 400,000 คน ทำงานอยู่ในโรงแรมและสำนักงานของ IHG ทั่วโลก
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรม การสำรองห้องพัก และ IHG One Rewards และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IHG One Rewardsได้ที่ Apple App Store หรือ Google Play Store
สำหรับข่าวสารล่าสุด สามารถเยี่ยมชม Newsroom และติดตามผ่าน LinkedIn