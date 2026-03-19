BG เสริมแกร่งธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เดินหน้าขยายพอร์ตสู่ Total Packaging Solutions ยกระดับศักยภาพการเติบโต

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร กลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส (BG) เดินหน้าต่อยอดความแข็งแกร่งของธุรกิจ ผ่านการขยายพอร์ตโฟลิโอและยกระดับศักยภาพสู่การเป็นผู้ให้บริการ Total Packaging Solutions เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น
ปัจจุบัน BGC ให้บริการบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ครอบคลุมทั้งบรรจุภัณฑ์แก้ว พลาสติก กระดาษลูกฟูก ฉลากฟิล์ม และบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ควบคู่กับบริการด้านบริหารจัดการคลังสินค้า ตลอดจนการจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงธุรกิจ BGC Glassware ซึ่งดำเนินการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วชั้นนำระดับโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผนึกความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (SWAN) เพื่อเสริมศักยภาพและขยายโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
อีกหนึ่งก้าวสำคัญของกลยุทธ์การเติบโตในปี 2569 คือการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (BCM) ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมชั้นนำ โดย BGC เข้าถือหุ้นเพิ่มอีกร้อยละ 25.9 ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นรวมของกลุ่มบริษัทฯ และพันธมิตรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51 ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ผลการดำเนินงานและบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่พอร์ตบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายและขยายโอกาสการเติบโตของ BGC ในอนาคต
จากการพัฒนาพอร์ตธุรกิจและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2569 ประมาณ 15% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ของธุรกิจบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม รวมถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของการบริโภคและภาคการท่องเที่ยวในประเทศ
ด้วยรากฐานที่มั่นคงในธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว ผสานกับการขยายพอร์ตสู่บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ BGC พร้อมก้าวสู่การเป็นพันธมิตรด้าน Total Packaging Solutions สำหรับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน