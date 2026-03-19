กลุ่มบริษัท ช.การช่าง เข้าเฝ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเหล่ากาชาด นำนายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการซ่อมแซมบ้านพักของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จำนวน 4,000,000 บาท และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำนวน 5,000,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ วังสระปทุม