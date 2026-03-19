MEA x MWA แนะเคล็ดลับประหยัดไฟ-น้ำฤดูร้อน พร้อมรับมือตามนโยบายภาครัฐ

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ MWA หรือการประปานครหลวง ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้า และประปา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ แนะแนวทางบริหารจัดการพลังงานในภาคครัวเรือนช่วงฤดูร้อน เน้นย้ำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยชาติประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน
MEA แนะแนวทางปรับอุณหภูมิแอร์ที่ 26 องศาเซลเซียส พร้อมแนะนำให้เปิดพัดลมควบคู่ไปด้วย เพื่อกระจายความเย็น รวมถึงควรล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้แอร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ร่วมกับตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน และปลอดภัยอยู่เสมอ
ด้าน MWA แนะนำวิธีประหยัดน้ำที่สามารถเริ่มได้ง่ายในชีวิตประจำวัน อาทิ การปิดก๊อกน้ำทันทีเมื่อไม่ใช้งาน การซักผ้าเมื่อมีปริมาณเหมาะสมเพื่อลดจำนวนรอบการซัก การนำน้ำที่ใช้แล้วที่ยังสะอาดไปรดต้นไม้ และหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์การใช้น้ำ เช่น ก๊อกน้ำ ท่อ หรือสุขภัณฑ์ภายในบ้าน หากพบการชำรุดรั่วซึมควรรีบซ่อมแซม เพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น รวมทั้ง การเลือกใช้อุปกรณ์การใช้น้ำที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง ได้แก่ ก๊อกน้ำ ฝักบัว และโถสุขภัณฑ์ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่าการใช้น้ำทั่วไปถึง 3 เท่า
