“วุ้นเส้นต้นสน” คว้ารางวัล 2026 Thailand’s Most Admired Brand พร้อมรับรางวัลพิเศษ Thai Brand Award

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท สิทธินันท์ จำกัด ผู้นำในการ ผลิตและจัดจำหน่ายวุ้นเส้นตราต้นสน คว้ารางวัล 2026 Thailand’s Most Admired Brand จากผลสำรวจความน่าเชื่อถือด้านแบรนด์ของประเทศไทยที่จัดทำโดยนิตยสาร BrandAge และ BrandAge Online ในหมวด สินค้าบริโภค กลุ่มวุ้นเส้น สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วประเทศ นอกจากนี้ แบรนด์ “วุ้นเส้นต้นสน” ยังได้รับการคัดเลือกให้รับ รางวัลพิเศษ Thai Brand Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับแบรนด์ไทยที่มีความแข็งแกร่งและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ณ Prestige Hall ชั้น 11 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

คุณพรรณา ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิทธินันท์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราต้นสน กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่แบรนด์วุ้นเส้นต้นสนได้รับรางวัล 2026 Thailand’s Most Admired Brand และรางวัลพิเศษ Thai Brand Award ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร และเป็นเครื่องยืนยันถึงความไว้วางใจจากผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้บริโภคทุกท่านที่ให้การสนับสนุนวุ้นเส้นต้นสนเสมอมา และจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อยกระดับแบรนด์อาหารไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศและตลาดโลก”

“วุ้นเส้นต้นสน” ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นคุณภาพที่อยู่คู่ครอบครัวคนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 6 ทศวรรษ ด้วยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในด้านวุ้นเส้นที่ผลิตจากถั่วเขียวคุณภาพ 100% เส้นเหนียวนุ่ม อร่อย และมีวุ้นเส้นสีเขียวธรรมชาติจากถั่วเขียวซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ ยกระดับความพรีเมี่ยมที่แตกต่างจากวุ้นเส้นในตลาดทั่วไปสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู พร้อมตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ด้วยคุณสมบัติดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low GI) ทำให้วุ้นเส้นต้นสนได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ต้นสน มีการขยายตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน สหรัฐอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟิก พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ กับการเปิดตัววุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป ต้นสนอีทซี่ คัพ 2 รสชาติ และผลิตภัณฑ์ซอสปรุงอาหาร ในปีที่ผ่านมา นอกจากจะได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากลูกค้าทุก Gen แล้ว เรายังมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายฐานผู้บริโภคให้กว้างขึ้น และผลักดันอาหารไทยสู่เวทีโลก และยังคงยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบทางการเกษตรของไทย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต














