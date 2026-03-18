กทท.ขับเคลื่อน Smart & Green Port มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2593 เสริมศักยภาพโลจิสติกส์ไทย

การท่าเรือฯ เดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิด “Smart & Green Port”ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ใช้เครื่องมือทุ่นแรงพลังงานไฟฟ้า ผลักดันใช้นวัตกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ Net Zero ภายในปี 2593 เสริมศักยภาพโลจิสติกส์ไทยอย่างยั่งยืน
ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล รองผู้อำนวยการ กทท. สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กล่าวว่า กทท.ได้กำหนดนโยบาย 2D ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการมุ่งสู่การเป็น Net Zero Port ได้แก่ Decarbonization และ Digitalization อาทิ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงพักสินค้า การใช้รถและเครื่องมือทุ่นแรงพลังงานไฟฟ้า การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน รวมทั้งปลูกป่าและสร้างฝายเก็บน้ำ
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะจากท่าเรืออย่างเป็นระบบ และการสนับสนุนให้ลูกค้าใช้บริการขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ำแทนทางถนน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของระบบโลจิสติกส์ของประเท
จากการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ทำให้ในปี 2568 กทท. สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 6.77% หรือ 3,958 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Ton CO₂eq) เมื่อเทียบกับกรณีฐาน ตามการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 ครอบคลุมทั้งการปล่อยทางตรงและทางอ้อมจากการใช้พลังงานในกิจกรรมท่าเรือ โดยปัจจุบัน กทท. มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 54,469 Ton CO₂eq ลดลงจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ อันเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนโครงการด้าน Decarbonization ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกระบวนการทำงาน ควบคู่แผนแม่บทสิ่งแวดล้อมขององค์กร”
กทท. มุ่งพัฒนาขับเคลื่อนองค์กร ก้าวสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2593 สอดคล้องตามเป้าหมายของประเทศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในระดับสากล ในโอกาสครบรอบ 75 ปี กทท. ฐานะองค์กรที่เสริมพลังเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ของประเทศ มุ่งพัฒนาท่าเรือให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำ และการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค ด้วยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวคิดการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดำเนินงาน เสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก และขับเคลื่อนอนาคตประเทศให้เติบโตบนรากฐานของความสมดุลและความยั่งยืนในระยะยาว