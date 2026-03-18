“Uranus Clinic” บุกทำเลทองกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ปักหมุด “เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ” ชูกลยุทธ์ Private Luxury ดันธุรกิจความงามโตสวนกระแสเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“Uranus Clinic” ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมความงามระดับไฮเอนด์ ประกาศรุกตลาดกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ด้วยการเปิดตัวสาขาใหม่ล่าสุด ณ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูง (High Net Worth) ภายใต้คอนเซปต์ใหม่ที่ยกระดับมาตรฐานการบริการขึ้นไปอีกขั้น พร้อมกางแผนชิงส่วนแบ่งการตลาดในย่านเศรษฐกิจใหม่ คาดการณ์อัตราการเติบโต 10-20% ภายใน 6 เดือนแรก

ณัฐณพัศชา ภูริวัฒน์กุลชากร ทีมผู้ริหาร เปิดเผยว่า ท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจบริการด้านความงามครบวงจรในปัจจุบัน “Uranus Clinic” เลือกสร้างความแตกต่างผ่านกลยุทธ์ Private Luxury ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยกับการดีไซน์โปรแกรมดูแลผิวพรรณและรูปร่างแบบเฉพาะบุคคล (Tailor-made) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างอย่างแท้จริง โดยเน้นบรรยากาศที่มอบความเป็นส่วนตัวสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามสโลแกน "เพราะความสวย คู่ความสุข"

การปักหมุด ณ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ถือเป็นก้าวยุทธศาสตร์สำคัญของ Uranus Clinic ในการเข้าถึงทำเลที่มีศักยภาพสูงซึ่งเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ ตอนเหนือ และจังหวัดนนทบุรี (ปากเกร็ด) อันเป็นย่านที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ครอบคลุมฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูง ทั้งจากบุคลากรในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ หรือผู้มาเยือนศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี รวมถึงกลุ่มผู้อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านระดับพรีเมียมโดยรอบ อีกทั้งยังสอดรับกับโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่เชื่อมต่อถนนสายหลักอย่างวิภาวดีรังสิตและติวานนท์ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพของพื้นที่และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในสาขานี้ Uranus Clinic ตั้งเป้าว่าจะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30% ต่อเดือน ภายในช่วง 6 เดือนแรก

"เรามองว่าแจ้งวัฒนะและนนทบุรีคือพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ การเปิดสาขาที่นี่จึงไม่ใช่แค่การเพิ่มจำนวนสาขา แต่คือการสร้าง Destination แห่งใหม่เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมของลูกค้าในโซนนี้โดยเฉพาะ"

ในงาน Grand Opening สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ยูเรนัส คลินิก ได้เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นรันเวย์
แห่งความสุข นำโดยพรีเซนเตอร์นางเอกสาวชื่อดัง "มุกดา นรินทร์รักษ์" ที่ควงคู่มากับพระเอกหนุ่มมาดเข้ม "เข้ม หัสวีร์" มาร่วมถ่ายทอดนิยามความสวยหล่อแบบมีออร่า พร้อมเสริมทัพความเอ็กซ์คลูซีฟด้วยเหล่าดารา และนายแบบแถวหน้า อาทิ ภูมิ เกียรติภูมิ, ป่าน คมกฤษณ์, ไทม์ โอบนิธิ และ ต๊อด ปนพงศ์ ที่ที่มาสร้างสีสันผ่านมินิคอนเสิร์ตและกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มอบรอยยิ้มและโมเมนต์สุดพิเศษให้แก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด

“Uranus Clinic” ไม่ใช่แค่คลินิกบริการด้านความงาม แต่เราคือผู้สร้างมาตรฐานใหม่ของการดูแลตัวเอง ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด (Details Oriented) เพื่อให้ยูเรนัส คลินิก สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เป็นจุดหมายปลายทางของคนที่มองหาความสมบูรณ์แบบทั้งผลลัพธ์และการบริการอย่างแท้จริง"










"Uranus Clinic" บุกทำเลทองกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ปักหมุด "เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ" ชูกลยุทธ์ Private Luxury ดันธุรกิจความงามโตสวนกระแสเศรษฐกิจ
