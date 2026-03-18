DIT ผนึก CP Axtra เร่งระบายมะพร้าวน้ำหอมผ่านแม็คโคร–โลตัส 2,600 สาขาทั่วประเทศ เปิดพื้นที่ห้างให้ชาวสวนมะพร้าว ดันราคาหน้าสวนดีขึ้น คาดเมษายนขยับต่อเนื่อง
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า “วันนี้กรมการค้าภายใน (DIT) ได้มาตรวจเยี่ยมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอม ที่แมคโคร สาขานครอินทร์ โดยจากสถานการณ์มะพร้าวน้ำหอมในปีนี้ ที่ปริมาณผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันตลาดส่งออกสำคัญอย่างประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการแข่งขันและพฤติกรรมผู้บริโภค โดยในช่วงที่ผลผลิตไทยมีน้อย จีนได้เปิดนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม ประกอบกับเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว ชาวจีนเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเป็นน้ำมะพร้าวแทนผลสด ส่งผลให้ส่งออกมะพร้าวน้ำหอมผลสดลดลง กระทบต่อเนื่องมาที่ราคามะพร้าวในประเทศ ประกอบกับสัดส่วนมะพร้าวเกรดรอง น้ำหนักผลไม่เกิน 1 กิโลกรัม (ลูกเล็ก แต่คุณภาพน้ำและเนื้อหวานและดี) เพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถส่งออกได้เนื่องจากมาตรฐานส่งออก ส่งผลให้เกิดการสะสมในประเทศจำนวนมาก”
นายวิทยากร กล่าวต่อว่า “ช่วงที่ผ่านมา DIT ได้ใช้มาตรการช่วยเหลือหลายมาตรการ ทั้งการเปิดจุดรับซื้อในพื้นที่ในราคานำตลาด เปิดจุดจำหน่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกร และเชื่อมโยงพันธมิตรต่าง ๆ เข้าซื้อมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ ผ่านความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ทั้ง AFC หอการค้า ผู้ประกอบการ และห้างค้าปลีกสมัยใหม่ โดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัท CP Axtra จำกัด (มหาชน) ห้างแม็คโครและโลตัส ซึ่งพร้อมเข้ามาเป็นพันธมิตรหลักในการช่วยกระจายผลผลิตให้เกษตรกร โดยการซื้อปกติ CP Axtra รับซื้อมะพร้าวประมาณ 3 ล้านลูกต่อปี เพื่อช่วยดูดซับส่วนเกินจึงได้รับซื้อเพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้านลูกต่อปี เพื่อจำหน่ายในราคาพิเศษให้ประชาชน ในช่องทางกระจายสินค้าครอบคลุมกว่า 2,600 สาขาทั่วประเทศ ถือเป็นการช่วยทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคไปพร้อมกัน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคและทดลองชิม เพื่อสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการของมะพร้าวน้ำหอมด้วย
อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงที่ผ่านมา DIT ได้นำคณะ CP Axtra ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีร่วมกับเพื่อติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางระบายผลผลิตในระยะยาว โดยนอกจากการรับซื้อของบริษัท ยังได้เปิดพื้นที่ในห้างแม็คโครและโลตัสรวม 10 สาขาศักยภาพในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสำนักงานใหญ่ 1 แห่ง ให้เกษตรกรนำมะพร้าวน้ำหอมสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปมาจำหน่ายตรงถึงผู้บริโภคโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยตรง และทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม
นายวิทยากร กล่าวถึงดำเนินมาตรการระยะกลาง ระยะยาวควบคู่กัน ว่า “เพื่อรักษาตลาดมะพร้าวน้ำหอม รวมถึงน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ ที่ประสบปัญหาอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว เบื้องต้นกรมฯ ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในประเด็นการแสดงฉลากให้ตรง รวมถึงแนวทางการแยกน้ำมะพร้าวแต่งกลิ่นกับน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ให้มีความชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทั้งในและต่างประเทศ
รวมถึงการเพิ่มคุณภาพมะพร้าวน้ำหอมโดยการบำรุรักษาต้นพันธุ์ ใช้ต้นพันธุ์อายุไม่เกิน 15 ปี การจัดโซนพื้นที่การปลูก (Zoning) เพื่อให้ได้มะพร้าวน้ำหอมที่มีผลผลิตได้คุณภาพมาตรฐาน ตามที่ตลาดต้องการ
นอกจากนี้ ยังนำแนวคิด Zero West ในส่วนของเปลือกและกะลามะพร้าว ที่จะมีจำนวนมากจากการควั่นและเจาะน้ำ โดยการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ อาทิ ถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว Biochar หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุคงเหลือ เพื่อยกระดับมูลค่าทั้งระบบห่วงโซ่ต่อไป
ทั้งนี้ ในส่วนของมะพร้าวผลสดในปีนี้ คาดว่าในช่วงเดือนเมษายนจะปรับตัวสูงขึ้น โดยขณะนี้ราคามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากมาตรการเชื่อมโยงตลาดและการดูดซับผลผลิตที่กรมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง”
ด้าน นางสาวกชกร ทองทา เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่าในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมออกสู่ตลาดจำนวนมากและกระจุกตัวต่อเนื่องถึงเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้มีผลผลิตตกค้างในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้ราคามะพร้าวช่วงเดือนมกราคม มีราคาหน้าสวนลูกละ 2-3 บาท โดยกรมการค้าภายในได้เข้ามาช่วยพยุงราคา โดยหาช่องทางกระจายผลผลิตเพิ่มตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยเปิดช่องทางการจำหน่ายและเร่งระบายผลผลิตจากสวนอย่างต่อเนื่อง ทำให้มะพร้าวน้ำหอมราคาปรับตัวสูงขึ้นในระดับ 4-5 บาทต่อลูก โดยโครงการที่กรมการค้าภายใน เชื่อมโยงกับห้างแม็คโครและโลตัสเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำมะพร้าวมาจำหน่ายโดยตรง ได้รับผลตอบรับดีมาก สามารถนำมะพร้าวคุณภาพดี หอมหวาน มาจำหน่ายและช่วยระบายผลผลิตได้จริง ส่งผลให้ราคามะพร้าวหน้าสวนเริ่มปรับตัวดีขึ้นตามลำดับจนปัจจุบันราคาหน้าสวนอยู่ที่ 6-7 บาทต่อลูก“
ผลการดำเนินมาตรการ DIT เชื่อมโยงตลาดร่วมกับภาคเอกชน โดย CP Axtra เพิ่มเป้ารับซื้อมะพร้าวน้ำหอมจากเดิม 3 ล้านลูกต่อปี เป็น 6 ล้านลูกในปี 2569 พร้อมตั้งเป้ารับซื้อเร่งด่วนภายในเดือนเมษายนจำนวน 3 ล้านลูก กระจายผ่านช่องทางจำหน่ายกว่า 2,600 สาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีสามารถเชื่อมโยงผลผลิตได้แล้วรวม 2,800,500 ลูก คิดเป็นมูลค่ากว่า 45 ล้านบาท แบ่งเป็นการเปิดจุดรับซื้อราคานำตลาด 1,020,000 ลูก ความร่วมมือภาคเอกชนและกิจกรรม CSR 200,000 ลูก การสั่งซื้อผ่านพาณิชย์จังหวัด 180,000 ลูก การกระจายผ่านห้างโมเดิร์นเทรด ตลาดกลาง และตลาดสด 350,000 ลูก การเชื่อมโยงผ่านสถานีบริการน้ำมัน 80,000 ลูก และการเปิดจุดจำหน่ายในพื้นที่ศักยภาพช่วงวันที่ 27 มกราคม–17 มีนาคม 2569 รวม 970,500 ลูก เพื่อเร่งดูดซับผลผลิตและกระจายออกจากแหล่งผลิตอย่างต่อเนื่อง
”DIT ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทย เลือกซื้อมะพร้าวน้ำหอมสดจากสวนที่นำมาจำหน่ายในห้างแม็คโครและโลตัส ซึ่งในปีนี้ผลผลิตมีคุณภาพดี น้ำหวาน หอม สดใหม่ และจำหน่ายในราคาที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ช่วยทั้งลดค่าครองชีพและสร้างรายได้ที่เป็นธรรมให้เกษตรกรไทยไปพร้อมกัน” นายวิทยากร กล่าว