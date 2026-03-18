“สุวรรณภูมิ“สนามบินแห่งการเรียนรู้ เปิดพื้นที่ศึกษา-เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยี-สิ่งแวดล้อม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เปิดพื้นที่เพื่อการศึกษาดูงานและเรียนรู้การดำเนินงานของท่าอากาศยานจากสถานที่จริง สะท้อนบทบาทของสนามบินในฐานะ “สนามบินแห่งการเรียนรู้” ที่มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสนามบินเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน
การดำเนินงานของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ผ่านมา นอกจากการเป็นท่าอากาศยานที่เปิดให้บริการด้านการคมนาคมทางอากาศเป็นสำคัญแล้ว ยังได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ท่าอากาศยานอื่นๆ รวมถึงคณะนักเรียนและนักศึกษา ที่มีความสนใจในกิจการท่าอากาศยานได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ระบบการดำเนินงานด้านงานบริการท่าอากาศยาน เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการสนามบิน อาทิ การใช้เครื่อง CUSS (Common Use Self Service) ระบบลงทะเบียนแบบ Biometric การโหลดสัมภาระด้วยตนเอง CUBD (Common Use Bag Drop) มาใช้เพื่อลดระยะเวลากระบวนการการเช็คอินของผู้โดยสาร ณ บริเวณพื้นที่ให้บริการสาธารณะของอาคารผู้โดยสารหลัก
รวมถึงเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าศึกษาแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยาน เช่น ระบบสุขาภิบาลภายในอาคารผู้โดยสาร ระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการขยะ ซึ่งดำเนินงานตามมาตรฐานสากลเพื่อควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานของสนามบินจากสถานที่การทำงานจริง เพื่อเป็นองค์ความรู้ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตน และเพื่อการพัฒนาตนเองในอนาคตของเหล่านิสิต นักศึกษาต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น 6 ของอาคารจอดรถโซน 3 ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. และประวัติกิจการการบินของประเทศไทย รวมถึงโครงสร้างโดยทั่วไปของท่าอากาศยานแห่งนี้ โดยเน้นเชิญชวนให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานได้เข้ามาเรียนรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นประโยชน์ และเป็นการต่อยอดการศึกษาของหน่วยงาน สถาบันการศึกษาต่างๆ