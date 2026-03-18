เปิดจองตั๋วแล้ว!โปรแกรมเที่ยวฤดูร้อน ขบวนรถไฟ “KIHA 183 ทริปแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก 4–5 เม.ย. 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การรถไฟฯ เปิดโปรแกรมฤดูร้อน ขบวนรถไฟ “KIHA 183” รถไฟสไตล์ญี่ปุ่นบรรยากาศอบอุ่น ท่องเที่ยวทางรางสุดพิเศษ ในทริป “เที่ยวงานแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ครั้งที่ 2 @สระบุรี” ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2569

นายเมธาพัฒน์ สุนทรวราภาส ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท. ได้พัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ โดยผสมผสานประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน เพื่อสร้างความประทับใจและเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยวให้กับประชาชน

สำหรับทริปช่วงฤดูร้อน มีโปรแกรมท่องเที่ยวทางรางสุดพิเศษ ขบวนรถไฟ “KIHA 183” รถไฟสไตล์ญี่ปุ่นบรรยากาศอบอุ่น ในทริป “เที่ยวงานแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ครั้งที่ 2 @สระบุรี” ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2569


โดย นักท่องเที่ยวจะได้เดินทางแบบ 2 วัน 1 คืน สู่ “แก่งคอย จังหวัดสระบุรี” สัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พร้อมกิจกรรมไฮไลต์ อาทิ

• สักการะ “พระพุทธฉาย” และชมศิลปะโบราณยุคทวารวดี
• ชมการแสดง แสง สี เสียง ในงาน “แก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ครั้งที่ 2”
• เยี่ยมชม “หอมนสิการ” แหล่งเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา
• เลือกซื้อสินค้าเกษตรและของดีชุมชน ณ ตลาดหัวปลี และตลาดสร้างสุข

ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าวกำหนดเดินทางวันที่ 4 – 5 เมษายน 2569 ในราคาเพียง 4,299 บาทต่อท่าน โดยรวมค่าโดยสารรถไฟ อาหาร เครื่องดื่ม และประกันอุบัติเหตุไว้ครบถ้วนแล้ว สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือผ่านระบบ D-Ticket ของการรถไฟฯ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง





