ขบ.แจงเหตุไม่รับจดทะเบียนรถบรรทุกใช้เครื่องยนต์และคัสซีเก่า ย้ำต้องผ่านเกณฑ์มลพิษ รับรอง Euro 5

กรมการขนส่งทางบก ชี้แจง ปมไม่รับจดทะเบียนรถบรรทุกสร้างประกอบจากเครื่องยนต์และคัสซีเก่า เหตุ สมอ. กำลังทบทวนการออกหนังสือรับรองมาตรฐาน Euro 5 ย้ำต้องผ่านเกณฑ์มลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เตรียมหารือ“พาณิชย์”จำกัดนำเข้าคัสซีเก่าลดความเสี่ยง
นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ และโฆษกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้มอบหมายให้เร่งชี้แจงทำความเข้าใจ กับประชาชนและผู้ประกอบการ กรณีมีการโพสต์ข้อความแสดงความกังวลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เกี่ยวกับการไม่รับจดทะเบียนรถบรรทุกสร้างประกอบจากเครื่องยนต์เก่า และคัสซีเก่านำเข้าจากต่างประเทศ
โดยขอชี้แจงว่า ปัจจุบันการกำกับดูแลมาตรฐานยานยนต์ของประเทศไทยประกอบด้วย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับผิดชอบตรวจสอบมาตรฐานไอเสีย ซึ่งกำหนดไว้ที่ระดับ Euro 5 ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและ PM 2.5 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของกรมการขนส่งทางบก มีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรม ได้แก่ ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของชิ้นส่วนและระบบต่างๆ ตามมาตรฐานสากล (UN Regulations) พร้อมทั้งรับจดทะเบียนเพื่อการนำรถไปใช้งานบนถนนต่อไป
โฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า เนื่องจากในขณะนี้ สมอ. อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนการออกหนังสือรับรองมาตรฐาน Euro 5 ดังนั้น กรมการขนส่งทางบก จึงไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนให้ได้ อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกได้ประสานงานกับ สมอ. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองมาตรฐาน Euro 5 ที่ได้ออกไว้ก่อนหน้านี้ หากพบว่าถูกต้องตามเกณฑ์ จะพิจารณารับจดทะเบียนให้ต่อไป
นอกจากนี้ ในระยะยาวยังเตรียมเสนอให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาจำกัดการนำเข้าคัสซีเก่า เพื่อลดความเสี่ยงในการนำเข้าชิ้นส่วนรถเก่ามาสร้างประกอบเป็นรถบรรทุก ให้สอดคล้องกับนโยบายห้ามนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว (รถเก่า) และลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน