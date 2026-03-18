xs
xsm
sm
md
lg

กล้วยหอมทองลูกเดี่ยวพลิกตลาด เซเว่นฯ รับซื้อ 200 ล้านลูกต่อปี ดันเศรษฐกิจฐานราก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“กล้วยหอมทอง” อาจดูเป็นผลไม้ธรรมดาที่อยู่คู่คนไทยมานาน แต่เมื่อมองผ่านมุมตลาดยุคใหม่ กลับถูกต่อยอดจนกลายเป็นสินค้าดาวเด่นในร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทยอย่างเป็นรูปธรรม

เดิมที กล้วยหอมทองมักถูกจำหน่ายเป็น “หวี” ซึ่งมีหลายลูกต่อชุด แม้จะคุ้นเคย แต่ไม่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะคนเมืองหรือครอบครัวขนาดเล็กที่บริโภคไม่ทันจนเกิดการสูญเปล่า แนวคิดการขาย “กล้วยลูกเดี่ยว” จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว และพร้อมรับประทาน

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนจากการขายแบบหวีมาเป็นลูกเดี่ยว ไม่ได้เป็นเพียงการแยกขายเท่านั้น แต่เป็นการยกระดับทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การคัดเลือกผลผลิต การตัดแต่ง ล้างทำความสะอาด ไปจนถึงการบ่มด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุสินค้า ก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ทันสมัย และสะดวกต่อการบริโภค ทำให้กล้วยหอมทองกลายเป็นตัวเลือกอาหารเช้าสุขภาพที่หยิบทานได้ทันที

ปัจจุบัน เซเว่น อีเลฟเว่นรับซื้อกล้วยหอมทองมากกว่า 18 ล้านลูกต่อเดือน หรือกว่า 200 ล้านลูกต่อปี จากเกษตรกรกว่า 2,000 ราย ครอบคลุม 43 จังหวัดทั่วประเทศ ด้วยระบบรับซื้อที่แน่นอนและต่อเนื่อง ช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิต ขยายพื้นที่เพาะปลูก และเพิ่มผลผลิตได้อย่างมั่นใจ ผ่านช่องทางจำหน่ายที่มีสาขารองรับมากกว่า 15,000 แห่ง

แนวทางนี้ไม่เพียงสร้างรายได้ที่มั่นคง แต่ยังส่งผลให้เกิดการจ้างงานและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน เกิดเป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก

หนึ่งในผู้เล่นสำคัญในห่วงโซ่นี้ คือผู้ประกอบการ SME ที่ทำหน้าที่รวบรวมและพัฒนาผลผลิตจากเกษตรกรสู่ตลาดสมัยใหม่ จากจุดเริ่มต้นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ สู่การขยายเครือข่ายเกษตรกรหลายร้อยราย ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกนับพันไร่ พร้อมกำลังการผลิตระดับหลายหมื่นลูกต่อวัน การเติบโตดังกล่าวไม่เพียงตอบสนองความต้องการของตลาด แต่ยังสร้างอาชีพและความมั่นคงให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

เบื้องหลังความสำเร็จนี้ คือการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบระหว่างภาคค้าปลีก ผู้ประกอบการ และเกษตรกร ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การคาดการณ์ความต้องการสินค้า ไปจนถึงการพัฒนามาตรฐานสินค้าและกระบวนการจัดการผลผลิต ช่วยลดความสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

จากการปรับรูปแบบสินค้าให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภค สู่ “กล้วยหอมทองลูกเดี่ยว” ที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ โมเดลนี้ไม่เพียงเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร แต่ยังสร้างโอกาส สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยได้อย่างแท้จริง

