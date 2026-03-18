ONNEX by SCG x APAC Tower ยกระดับอาคารสุขุมวิทสู่ Landmark ใหม่ ด้วยรางวัล Fitwel Highest Score และ LEED Gold

ท่ามกลางย่านสุขุมวิทที่มีการแข่งขันสูง APAC Tower โดดเด่นในฐานะเป็นหนึ่งเดียวของอาคารสำนักงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่สามารถคว้ารางวัล Fitwel Highest Score ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดในภูมิภาค Asia Pacific ควบคู่กับการได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียว LEED Gold สะท้อนถึงการออกแบบอาคารที่ให้ความสำคัญกับสุขภาวะของผู้ใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะระบบอากาศภายในอาคารที่ช่วยลดผลกระทบจากมลภาวะภายนอกและฝุ่น PM2.5 สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพ มุ่งสู่ความยั่งยืน และให้ความสำคัญกับ ESG ในระยะยาว
บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง จำกัด ผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษามาตรฐานอาคารและออกแบบอาคารเขียวเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายใต้แบรนด์ ONNEX by SCG นำโดย ดร. ภาณุพันธ์ ผาพันธุ์, Head of Net Zero Transformation (ด้านขวาสุด) ร่วมแสดงความยินดีกับ APAC Tower นำโดย ดร.สิรินทร์ อัครพันธุ์, Executive Director (กลาง) และ คุณยอดพล อัครพันธุ์, Associate Director (ด้านซ้ายสุด) ในโอกาสประสบความสำเร็จครั้งสำคัญ จากการคว้ารางวัล Best in Building Health จาก Fitwel ประจำปี 2025 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้อาคารที่ได้คะแนนสูงสุดด้านสุขภาวะของผู้ใช้อาคารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Highest Scoring in APAC – Design) ประเภท Multi-Tenant Buildings (Design) ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจในการออกแบบอาคารที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง
รางวัลดังกล่าวถือเป็นระดับสูงสุดของมาตรฐาน Fitwel ที่ริเริ่มโดย US Centers for Disease Control and Prevention (US CDC) และดำเนินการโดย Center for Active Design (CfAD) มาตรฐานเป็นการประเมินทั้งด้านการออกแบบ สภาพแวดล้อมภายในอาคาร การเข้าถึงพื้นที่สีเขียว ความปลอดภัย การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และสุขภาวะโดยรวมของผู้ใช้อาคาร โดย APAC Tower สามารถทำคะแนนได้สูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในหมวด Design นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ยืนยันถึงวิสัยทัศน์ของอาคารที่มุ่งสร้าง “พื้นที่ทำงานที่ดีต่อกาย ใจ และการใช้ชีวิตในระยะยาว”
เสียงจากผู้ใช้อาคาร: สุขภาวะที่สัมผัสได้จริง
ความสำเร็จของ APAC Tower ไม่ได้สะท้อนเพียงในระดับรางวัลเท่านั้น แต่ยังรับรู้ได้จากประสบการณ์ของผู้ใช้อาคารจริง
“Relocating our office to APAC Tower was part of our strategy to elevate both work quality and our team’s quality of life. We felt the difference from day one — from the airy atmosphere and natural light to an environment that supports focus and long-term well-being. We believe that a healthy workplace environment is a key driver of organizational success, and we are pleased to have chosen APAC Tower as our new office location.”— Mr. David Ames, Managing Director, ZIM Integrated Shipping Services (Thailand)
อีกหนึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ใช้งานในอาคาร
“ก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดว่าเรื่องอากาศหรือสภาพแวดล้อมในออฟฟิศจะส่งผลกับการทำงานมากขนาดนี้ แต่พอได้มาทำงานที่นี่จะรู้สึกเลยว่าทั้งวันไม่ค่อยเหนื่อยหรืออึดอัด อากาศดี แสงไม่แสบตา และมีพื้นที่ที่ทำให้ไม่รู้สึกอัดแน่น บรรยากาศโดยรวมช่วยให้โฟกัสกับงานได้ดีขึ้น และรู้สึกว่าอาคารนี้คิดเผื่อคนทำงานจริง ๆ” — คุณอรรถพล กิติวงศ์โกศัย, ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล – TOA
สุขภาวะควบคู่ความยั่งยืน: LEED Gold Certification
การได้รับการรับรองอาคารสีเขียวจาก US Green Building Council ระดับ LEED Gold (Leadership in Energy & Environmental Design) ในหมวดอาคารก่อสร้างใหม่ (Core & Shell) สะท้อนถึงมาตรฐานการพัฒนาอาคารระดับสากลของ APAC Tower ที่ตั้งอยู่บนมาตรฐานระดับสูงด้าEnvironment, Sustainability, and Governance (ESG)
มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการใช้งานอาคาร คุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โครงการ APAC Towerได้รับการออกแบบโดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นแกนสำคัญ ครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดการวางผังอาคาร การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบระบบพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง การบริหารจัดการน้ำและของเสียอย่างเหมาะสม ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งาน ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ แสงสว่าง และการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ นอกจากนี้ แนวทางการออกแบบยังมุ่งลดการใช้ทรัพยากร พร้อมสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการอาคารในอนาคตอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาว แต่ยังยกระดับภาพลักษณ์องค์กรตามแนวทาง ESG และสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยในการจะเป็น Net Zero ภายในปี 2050 อีกด้วย
LEED Gold จึงไม่ใช่เพียงเครื่องหมายรับรองด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานและ คุณภาพอาคารที่ให้ความสำคัญกับ “ผู้คน” ควบคู่กับ “โลก” สร้างพื้นที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
การได้รับรางวัลและรับรองมาตรฐานทั้ง Fitwel 3-star Highest Score และ LEED Gold Award ยังสะท้อนถึงทิศทางและความตั้งใจของ APAC Tower ในการพัฒนาอาคารที่หลอมรวม “สุขภาวะของผู้คน” และ “ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม” เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน สมกับการพัฒนา APAC Tower เป็น The New Landmark of Sukhumvit-Midtown ที่ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตของคนเมืองยุคใหม่
ทั้งนี้ บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการด้านอาคารเขียว อาคารประหยัดพลังงาน อาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี และการพัฒนาอาคารเพื่อมุ่งสู่ Net Zero โดยเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรอง LEED Proven Provider จากองค์กร U.S. Green Building Council การันตีถึงประสบการณ์และคุณภาพระดับสูงของทีมงานให้คำปรึกษา มีบริการด้านการขอรับรองมาตรฐานอาคาร อาทิ LEED, TREES, Edge, WELL และ Fitwel โดยมีโครงการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลแล้วกว่า 200 โครงการ สำหรับผู้ที่สนใจรับคำปรึกษาการขอรับรองมาตรฐานอาคาร สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล : onnexbyscg@scg.com หรือ โทร. 065-719-7909