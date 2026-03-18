กระทบหนัก!สายการบินตะวันออกกลาง ยกเลิกมาไทยกว่า 1,000 เที่ยวบิน บวท.คาดปี 69 ปริมาณไฟลต์โตระดับ 3%

วิทยุการบินฯ เผยขัดแย้งตะวันออกกลาง กระทบเที่ยวบินในไทย ยกเลิกแล้วกว่า 1,000 เที่ยวบิน “สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต”ลดมากสุด พร้อมบริหารจราจรทางอากาศรองรับการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน ติดตามสถานการณ์รุนแรงแค่ไหน ยังคาดการณ์ว่าเที่ยวบินปี 69 เติบโตกว่าปี 68 ไม่เกิน 3%
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางบินระหว่างยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย รวมถึงปริมาณเที่ยวบินในประเทศไทย ซึ่งจากการติดตามข้อมูลการให้บริการจราจรทางอากาศในปัจจุบัน พบว่า มีผลกระทบต่อปริมาณเที่ยวบินในน่านฟ้าไทยอย่างมีนัยสำคัญ สายการบินต่าง ๆ ของภูมิภาคตะวันออกกลาง ยกเลิกเที่ยวบินมายังประเทศไทยแล้วกว่า 1,000 เที่ยวบิน นับจากเกิดเหตุการณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 จนถึงปัจจุบัน หรือคิดเป็นประมาณ 3 % ของปริมาณเที่ยวบินทั้งหมด โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า 600 เที่ยวบิน และท่าอากาศยานภูเก็ตกว่า 400 เที่ยวบิน นอกจากนี้ ยังมีท่าอากาศยานอื่น ๆ ที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน ได้แก่ ท่าอากาศยานกระบี่ เชียงใหม่ และดอนเมือง
อย่างไรก็ตาม วิทยุการบินฯ ได้วิเคราะหสถานการณ์ โดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้ง รวมถึงวิกฤติการณ์ด้านพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น และสายการบินต่าง ๆ มีการทยอยปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดรับกับต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าว คาดว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินยังคงมีแนวโน้มเติบโต เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แม้การเติบโตจะต่ำกว่าแนวโน้มเดิมก่อนเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง โดยคาดว่าปริมาณเที่ยวบินปี 2569 จะเติบโตกว่าปี 2568 ในระดับจำกัด คือ เพิ่มขึ้นไม่เกิน 3% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงและแนวโน้มของสถานการณ์ในระยะต่อไป
นายสุรชัย กล่าวว่า วิทยุการบินฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเด็นที่อาจส่งผลต่อการบริหารจราจรทางอากาศ เช่น การปรับเปลี่ยนเส้นทางบินของสายการบิน การปิดน่านฟ้าในบางพื้นที่ รวมถึงปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลต่ออุตสาหกรรมการบิน พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจราจรทางอากาศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางบินและการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินที่อาจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ความผันผวนของราคาน้ำมันโลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งนี้ อาจส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินงานของสายการบิน และมีโอกาสกระทบต่อความต้องการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสารในระยะยาว โดยวิทยุการบินฯ ยืนยันความพร้อมการบริหารจัดการจราจรทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของการบินในภูมิภาคต่อไป