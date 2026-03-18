เปิดตัว DEEBOT T90 PRO OMNI พร้อมเทคโนโลยี OZMO ROLLER 3.0 และ PowerBoost เรียบง่าย แต่ทรงพลัง

DEEBOT T90 PRO OMNI มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ได้รับการอัปเกรดอย่างครบครัน เพื่อมอบประสบการณ์การทำความสะอาดแบบ hands-free ที่ทรงพลังอย่างแท้จริง สร้างมาตรฐานใหม่ในตลาดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นระดับกลาง ด้วยการผสานนวัตกรรมล้ำสมัย อย่าง OZMO ROLLER 3.0 และ PowerBoost Technology เข้ากับดีไซน์ Nordic minimalist ที่เป็นเอกลักษณ์ T90 PRO OMNI จึงมอบประสบการณ์การทำความสะอาดพื้นระดับพรีเมียม พร้อมคุณค่าสูงสุดในระดับราคาเดียวกัน
ECOVACS ROBOTICS ผู้บุกเบิกด้านหุ่นยนต์บริการเปิดตัว DEEBOT T90 PRO OMNI หุ่นยนต์ทำความสะอาดรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทั้ง hands-free และทรงพลังเป็นพิเศษ บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่ได้รับการอัปเกรดอย่างสมบูรณ์แบบ ขับเคลื่อนด้วย OZMO ROLLER 3.0 Instant Self-Washing Mopping Technology และ PowerBoost Technology with Perpetual Runtime T90 PRO OMNI การันตีผลลัพธ์ที่สะอาดหมดจดอย่างไม่หยุดชะงัก ภายใต้การออกแบบสไตล์ Nordic อันสง่างาม ที่กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับบ้านและชีวิตประจำวัน
สะอาดหมดจด ทำงานต่อเนื่องไม่หยุด
DEEBOT T90 PRO OMNI ECOVACS ได้นิยามใหม่ถึงสิ่งที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นระดับกลางทำได้ รุ่นใหม่นี้รวมสมรรถนะการทำความสะอาดระดับพรีเมียม ความทนทาน และดีไซน์ที่ลงตัว เข้ากับบ้านยุคใหม่ได้อย่างไร้รอยต่อ ด้วยผลลัพธ์ระดับสูงสุดในคลาสนี้ T90 PRO OMNI จึงตั้งเกณฑ์มาตรฐานใหม่ให้กับความคาดหวังของผู้บริโภคในตลาดระดับกลาง
DEEBOT T90 PRO OMNI ยกระดับประสิทธิภาพการถูพื้นด้วย OZMO ROLLER 3.0 Instant Self-Washing Mopping Technology ที่ได้รับการอัปเกรดอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยลูกกลิ้งขนาด 27 ซม. ที่ยาวกว่าเดิมถึง 50% ครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้นในแต่ละรอบ ขณะที่ปั๊มน้ำแรงดันสูงป้อนน้ำผ่านหัวฉีด 16 จุดอย่างแม่นยำ เพื่อกำจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่น ลูกกลิ้งหมุนด้วยความเร็วสูงสุดถึง 200 RPM เพื่อป้องกันรอยเปื้อนและการปนเปื้อนซ้ำ รักษาพื้นให้สะอาดสม่ำเสมอโดยไม่ต้องขัดถูด้วยมือ
ด้วย PowerBoost Technology นวัตกรรมปฏิวัติการชาร์จอัจฉริยะสำหรับหุ่นยนต์ดูดฝุ่น DEEBOT T90 PRO OMNI แสดงให้เห็นถึงความก้าวล้ำล่าสุดของ ECOVACS ในด้านประสิทธิภาพการทำความสะอาด ผ่านการเติมพลังงานแบบรวดเร็วพิเศษ และอิสระในการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง อัลกอริทึมที่ปรับตัวได้เองสำรองพลังงานอย่างชาญฉลาด เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ได้ครบทุกจุด ช่วยชาร์จแบตเตอรี่คืน 10% ภายใน 3 นาที ระหว่างช่วงพักทำความสะอาดแผ่นถูตามปกติ และสามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้สูงสุดถึง 500 ตร.ม. ในครั้งเดียวโดยไม่หยุดชะงัก การทำงานแบบ perpetual operation ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นี้ จะช่วยให้บ้านหลังใหญ่สะอาดได้ในรอบเดียว โดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมด
ครอบคลุมทั่วบ้าน ทำความสะอาดไม่มีสะดุด
TruEdge 3.0 Extreme Edge Cleaning ที่ได้รับการอัปเกรดอย่างเต็มรูปแบบรับประกันความสะอาดตั้งแต่ขอบถึงขอบ ลูกกลิ้งแบบ air-cushion suspended ขนาด 1.5 ซม. ปรับตัวแบบเรียลไทม์เพื่อเลื่อนไหลตามผนังได้อย่างราบรื่น มาพร้อมกับแถบสักหลาดป้องกันการขีดข่วนเฟอร์นิเจอร์และบัวเชิงผนัง นอกจากนี้ล้อยางนุ่มแบบ edge-gliding สองล้อและแปรงด้านข้างแบบตายตัว ยังช่วยเพิ่มระยะการทำความสะอาด กวาดเก็บเศษฝุ่นที่ซ่อนอยู่ในจุดที่เครื่องดูดฝุ่นทั่วไปเข้าไม่ถึง
เมื่อเผชิญกับสิ่งกีดขวางที่ผ่านไม่ได้ TruePass Adaptive 4-Wheel-Drive Climbing System มอบความคล่องตัวที่ไม่มีใครเทียบได้ให้กับ DEEBOT T90 PRO OMNI ล้อช่วยพยุงสองล้อทำงานอัตโนมัติเมื่อจำเป็น โดยใช้ฟันยางนุ่มในการปีนขั้นเดี่ยวสูงสุด 2.4 ซม. และขั้นต่อเนื่องสูงสุด 4 ซม. เพื่อให้หุ่นยนต์ทำความสะอาดได้อย่างราบรื่นบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ โดยไม่ข้ามห้องหรือติดขัด
ZeroTangle 4.0 รุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมช่องระบายอากาศด้านข้างและโครงแบบ wide-span dual-bearing ที่แข็งแกร่ง ดักจับฝุ่นและเส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่พันกัน ลดภาระการดูแลรักษา และรักษากำลังดูดให้แรงและสม่ำเสมอ มอบประสบการณ์การทำความสะอาดที่ราบรื่น เงียบ และไร้กังวลในทุกวัน
ดีไซน์สวยงาม บำรุงรักษาง่ายดาย
ECOVACS เข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการทั้งความสวยงามและความสะดวกสบายจึงออกแบบ DEEBOT T90 PRO OMNI ด้วยสุนทรียะ minimalist อันประณีต โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก Nordic design พื้นผิว point-cloud แบบ monochromatic และฟินิชที่คล้ายผ้า มอบรูปลักษณ์อบอุ่นระดับพรีเมียม ในขณะเดียวกันก็ทนทานและดูแลรักษาง่าย กลมกลืนกับการตกแต่งภายในบ้านทุกสไตล์ได้อย่างลงตัว
เพื่อให้การทำความสะอาดเป็น hands-free อย่างแท้จริง OMNI Station มาพร้อม Fresh-flow Power Washing และ Dirty Water Box Auto-Cleaning โดย Fresh-flow Power Washing ใช้ปั๊มแรงดันตรงแบบใหม่ส่งน้ำร้อน (สูงสุด 75°C) ผ่านหัวฉีด 16 จุด ชุ่มโชกและทำความสะอาดแผ่นถูอย่างล้ำลึกเพื่อความสะอาดสูงสุด ระบบระบายน้ำเสียแบบ self-cleaning ที่ประกอบด้วยใบพัด 5,000 RPM การระบายตรงลงด้านล่าง กลไกขูดแบบ dual-layer และถาดตกตะกอนแบบอิสระ ช่วยกำจัดสิ่งสกปรกอย่างรวดเร็ว ขจัดกลิ่นและป้องกันการปนเปื้อน ให้คุณเพลิดเพลินกับประสบการณ์ทำความสะอาดที่สดชื่นอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องสัมผัสชิ้นส่วนที่สกปรก
ประสบการณ์ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เข้าใจผู้ใช้งานและบ้านอย่างแท้จริง
ด้วย AGENT YIKO ทำให้ DEEBOT T90 PRO OMNI ก้าวข้ามความเป็นเพียงอุปกรณ์ทำความสะอาด สู่การเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะประจำบ้าน ด้วยการจดจำแบบอัจฉริยะผ่านระบบ AGENT YIKO ระบุประเภทห้อง วัสดุพื้น และโซนของสัตว์เลี้ยง จากนั้นสร้างแผนการทำความสะอาดแบบ adaptive โดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมและพื้นที่อยู่อาศัย ปรับแรงดูด การไหลของน้ำ และการวางแผนเส้นทางแบบเรียลไทม์ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องบริหารจัดการใดๆ
สำหรับครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยง T90 PRO OMNI มอบประสบการณ์การทำความสะอาดที่อ่อนโยนและชาญฉลาด สามารถตรวจจับและหลีกเลี่ยงสัตว์เลี้ยงที่เดินอยู่ได้ ผู้ใช้ยังสามารถกำหนด pet activity zones เองได้ เพื่อให้หุ่นยนต์โฟกัสในจุดที่ต้องการมากที่สุด ดูแลทั้งพื้นและเพื่อนขนปุยให้มีความสุข
ไม่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ในพื้นที่สะอาด สภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ และประสบการณ์การทำความสะอาดที่กลมกลืนกับไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ
ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI มีจำหน่ายในราคาพิเศษ 27,999.- จากราคาปกติ 55,900.-
