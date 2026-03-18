“โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง” บุกชลบุรี เปิดตัวเบียร์สด พร้อมนวัตกรรม Foam Art พิมพ์ลายบนฟองเบียร์ ครั้งแรกในชลบุรี

แบรนด์เบียร์สดระดับตำนานของไทย เยอรมันตะวันแดง เดินหน้าขยายประสบการณ์การดื่มสู่หัวเมืองท่องเที่ยว
จัดงาน German Tawandang Road to Chonburi เปิดตัว “เบียร์สดเยอรมันตะวันแดง” อย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ตกริมทะเล พร้อมนำเสนอเบียร์สดคุณภาพ 2 รสชาติ ให้ชาวชลบุรีได้สัมผัสรสชาติแบบเดียวกับโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
การเปิดตัวครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของแบรนด์ ในการขยายตลาดเบียร์สดเยอรมันตะวันแดง ต่อจากกรุงเทพฯ มาสู่จังหวัดชลบุรี หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ โดยนำมาตรฐานเบียร์สดระดับโรงเบียร์มาสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ ผ่านการผสานทั้งรสชาติเบียร์คุณภาพ รสสัมผัสฟองเบียร์ที่เป็นเอกลักษณ์ และนวัตกรรมการเสิร์ฟเบียร์รูปแบบใหม่ของไทย
นวัตกรรม Foam Art จากคุณภาพฟองเบียร์ระดับ Micro-Foam
ภายในงาน ผู้ร่วมงานได้สัมผัสเอกลักษณ์ของเบียร์สดเยอรมันตะวันแดง รสชาติเบียร์สดแท้แบบเยอรมัน พร้อมเทคนิคการเสิร์ฟฟองเบียร์ Micro-Foam แบบญี่ปุ่น ที่ให้ฟองละเอียด นุ่มละมุน ช่วยเสริมมิติของรสสัมผัสในการดื่ม โดยหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานคือกิจกรรม เยอรมันตะวันแดง Foam Art นวัตกรรมพิมพ์ลายบนฟองเบียร์ ซึ่งเกิดจากจุดเด่นของเบียร์สดเยอรมันตะวันแดง ที่มีฟองเบียร์เนื้อละเอียดระดับ Micro-Foam ให้สัมผัสนุ่ม และมีความหนาแน่นสูง ทำให้ฟองเบียร์สามารถรองรับการพิมพ์ภาพ หรือข้อความลงบนผิวฟองได้
นวัตกรรมดังกล่าวจึงไม่เพียงเป็นกิจกรรมสร้างสีสันภายในงาน แต่ยังสะท้อนถึง คุณภาพของเบียร์สดและการเสิร์ฟ ที่ทำให้ฟองเบียร์มีความละเอียด สำหรับรังสรรค์ Foam Art ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
"การขยายตลาดของเบียร์สดเยอรมันตะวันแดง มาสู่ชลบุรีในครั้งนี้ เราต้องการนำมาตรฐาน และเอกลักษณ์ของเบียร์สดต้นตำรับจากโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง มาสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้น โดยเรามีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์เบียร์สดคุณภาพมานานกว่า 20 ปี รวมถึงมีการพัฒนาและต่อยอด จนได้ฟองเบียร์ที่มีความละเอียดและนุ่มเป็นพิเศษ ทำให้สามารถสร้างสรรค์การพิมพ์ลายบนฟองเบียร์ได้อย่างชัดเจน ถือเป็นการนำคุณภาพของเบียร์มาต่อยอดให้เกิดประสบการณ์ใหม่ในการดื่ม" — คุณเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคาราบาว ผู้ก่อตั้งโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง และ
เบียร์คาราบาว-เบียร์ตะวันแดง
เบียร์สดเยอรมันตะวันวันแดง 2 รสชาติ พร้อมการจับคู่กับอาหาร
ภายในงานยังมีการนำเสนอเอกลักษณ์ของเบียร์สด 2 สไตล์หลักของแบรนด์ ซึ่งถูกออกแบบให้สามารถจับคู่กับอาหารได้หลากหลาย
เบียร์สดเยอรมันตะวันแดง ลาเกอร์ (Lager) : เบียร์สีทองใส หอมกลิ่นมอลต์ มาตรฐานเยอรมันแท้ เหมาะสำหรับจับคู่กับอาหารทอด ช่วยตัดเลี่ยนและเสริมรสชาติอาหารให้โดดเด่น
เบียร์สดเยอรมันตะวันแดง โรเซ่ (Rosé): เบียร์สีแดงอมชมพู หอมหวานสดชื่นจากราสป์เบอร์รีแท้ เหมาะสำหรับจับคู่กับเมนูรสชาติจัดจ้าน ช่วยตัดความเผ็ดร้อน ชูความกลมกล่อม
การขยายประสบการณ์ของแบรนด์เยอรมันตะวันแดงสู่จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ สะท้อนแนวโน้มของตลาดเครื่องดื่มและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับ “Drinking Experience” มากกว่าการบริโภคเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรมการกินดื่มและการสังสรรค์เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ผู้สนใจสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์เบียร์สดระดับตำนาน ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน Folks On The Beach
หาดดงตาล และร้านต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี
