เกษรวิลเลจจัดงาน’ “Gaysorn Summer Escape” รวบรวมประสบการณ์การเดินทางระดับพรีเมี่ยมไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ 16 – 22 มีนาคม 2569

เกษรวิลเลจ (Gaysorn Village) เนรมิตอาณาจักรแห่งไลฟ์สไตล์ระดับลักชัวรี่ใจกลางย่านราชประสงค์ให้กลายเป็นสวรรค์ของ คนรักการท่องเที่ยวซึ่งรวบรวมประสบการณ์การเดินทางระดับพรีเมี่ยมไว้ในที่เดียวผ่านงาน “Gaysorn Summer Escape” งานโชว์เคสด้านการท่องเที่ยวระดับลักชัวรี่ ที่ทางเกษรวิลเลจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 22 มีนาคม 2569 ณ Forum ชั้น G เกษร อัมรินทร์ ซึ่งรวบรวมประสบการณ์การเดินทางระดับพรีเมียมไว้ในที่เดียว ตั้งแต่โรงแรมและวิลล่าระดับ 5 ดาว สายการบิน ไปจนถึงรีทรีตด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์ เพื่อถ่ายทอดแรงบันดาลใจแห่งการพักผ่อนในแบบที่เหนือระดับสำหรับฤดูร้อนนี้
งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Curate Your Getaway, Discover Your Ideal Pause This Summer” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทางในการค้นหาจุดหมายปลายทาง และประสบการณ์การพักผ่อนแบบลักชัวรี่ ภายในงานรวบรวมพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำ อาทิ Azimut, Anantara Vacation Club, Cross Chiang Mai Riverside, Cross Pattaya Pratamnak, Dinso Resort & Villas Ko Chang, Vignette Collection by IHG, HBX Group, Hotel Bed, Legend Walker, lebua Bangkok, MASON, Royal Orchid Holidays, Pernod Ricard, Sixt Car Rental, The Travel Store และ Target Car Center Thailand
นอกจากประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวแล้ว ภายในงานยังเต็มไปด้วยกิจกรรมและความบันเทิงที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็น Rhythm of Summer Music กับ DJ และ Live Band, Kid Dance Show และ Mini Concert จาก ว่าน ธนกฤต รวมถึงโซนกิจกรรม Game Station ที่ชวนทุกท่านมาร่วมสนุกกับเกมอย่าง Jenga, Petanque และ Stick Catcher
พร้อมเติมเต็มบรรยากาศแห่งการพักผ่อนด้วยความอร่อยจาก MoVida Bangkok ประสบการณ์อาหารสเปนต้นตำรับจากเมลเบิร์นสู่กรุงเทพฯ Ronin Pizza ร้านพิซซ่าเตาถ่านแป้งนุ่มหนึบที่โดดเด่นด้วยรสชาติสไตล์โฮมเมด และ Doughbros โดนัท ไส้เยิ้มความอร่อยส่งตรง จาก hongkong มาร่วมสร้างสีสันให้กับช่วงเวลาแห่งซัมเมอร์นี้ พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่มียอดซื้อสูงสุดภายในงาน ลุ้นรับ Voucher บัตรกำนัลที่พักจากโรงแรมลักชัวรี่ชั้นนำของประเทศไทย
ร่วมออกเดินทางสู่แรงบันดาลใจแห่งการพักผ่อนในฤดูร้อนนี้กับงาน “Gaysorn Summer Escape” ระหว่างวันที่ 16 – 22 มีนาคม 2569 ณ Forum ชั้น G เกษรอัมรินทร์ ที่ซึ่งเกษรวิลเลจได้รังสรรค์พื้นที่แห่งการค้นพบจุดหมายปลายทางระดับโลก พร้อมประสบการณ์การเดินทางและไลฟ์สไตล์อันเหนือระดับ เพื่อให้ทุกช่วงเวลาของการวางแผนทริปในฤดูร้อนนี้เต็มไปด้วยความงดงาม ความรื่นรมย์ และสไตล์ที่สะท้อนตัวตนของคุณอย่างแท้จริง