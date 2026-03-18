โครงการตู้บริจาค Giving Machine ประสบความสําเร็จ นําแสงสว่างมาสู่ผู้คนหลายพันคน

โครงการระดมทุนเพื่อการกุศลตู้บริจาค Giving Machine แสงส่องโลก ปี 2025 ในกรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้สิ้นสุดลงอย่างประสบความสำเร็จ นับเป็นปีแรกที่กรุงเทพฯ เข้าร่วมประเพณีการให้ในช่วงคริสต์มาสระดับโลกนี้
โครงการจัดขึ้นที่ Nextopia โซนใหม่ของศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยได้รวบรวมองค์กรการกุศล ผู้นําทางธุรกิจ นักวิชาการ บุคคลที่มีชื่อเสียง และครอบครัวทั่วกรุงเทพฯ มาร่วมกันในความพยายามที่มีความหมายเพื่อช่วยเหลือบุคคลและชุมชนที่ขัดสน
บุคคลเหล่านี้ ได้แก่ คุณหญิงเบญจาภา ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และสามี อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจําสหรัฐอเมริกา คุณศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์; คุณสุนันทา สมบูรณ์ธรรม ประธานมูลนิธิเซนต์โยเซฟ คุณภูวนาท คุนผลิน พิธีกรรายการโทรทัศน์และสื่อมวลชนชาวไทย และภรรยา คุณอลิสา พันธุศักดิ์
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 29 ธันวาคม ค.ศ. 2025 มีผู้บริจาคเกือบ 1,000 คน ร่วมบริจาคเงินกว่า 250,000 บาท ให้แก่องค์กรผู้รับประโยชน์ 4 แห่ง ได้แก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิสิกขาเอเชีย โรตารีสากล และมูลนิธิไอแคร์ องค์กรเหล่านี้ให้บริการที่สําคัญ เช่น อาหาร การศึกษา ความช่วยเหลือทางการแพทย์ และการสนับสนุนที่จําเป็นแก่กลุ่มเปราะบางทั่วประเทศไทย
“เราหวังว่าโครงการตู้บริจาค Giving Machine จะสร้างโอกาสที่มีความหมายสําหรับสาธารณชนในการมีส่วนร่วมในการให้ พร้อมทั้งขยายขอบเขตการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมของเราให้กล้างไกลยิ่งขึ้น” คุณธวัชชัย ฉัตรวิทยานนท์ ผู้ว่าการภาคโรตารีสากล 3350 กล่าว “เราเชื่อว่าการบริจาคผ่านตู้บริจาคนี้จะส่งมอบความช่วยเหลือที่จำเป็นโดยตรงแก่ผู้รับผลประโยชน์ของโรตารี ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัย รายการสุขอนามัย น้ำสะอาด หรือการพัฒนาวิถึชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้มีบทบาทสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนของเราอย่างแท้จริง”
ชุมชนกรุงเทพฯ ตอบรับตู้บริจาค Giving Machine อย่างดี ผู้มาเยี่ยมชมจำนวนมากแสดงความชื่นชมต่อความโปร่งใสของโครงการและความสามารถในการบริจาคโดยตรงเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน
“สําหรับการบริจาคอื่นๆ ส่วนใหญ่ คุณอาจไม่ทราบว่าท้ายที่สุดแล้วใครจะได้รับประโยชน์จากการบริจาคนั้น” คุณอภิชาติ จ้อยสระคู ผู้นำโครงการตู้บริจาค Giving Machine ประจำกรุงเทพฯ กล่าว ”แต่กับตู้บริจาค Giving Machine คุณทราบได้ทันทีว่าองค์กรการกุศลใดจะนำเงินไปช่วยเหลือคนที่คุณเลือกสนับสนุน”
เอ็ลเดอร์เบ็นจามิน เอ็ม.ซี. ไต ประธานภาคเอเชียของศาสนจักรกล่าวขอบคุณจากใจจริงต่อพันธมิตรการกุศล พันธมิตร อาสาสมัคร และชุมชนกรุงเทพฯ ที่ทําให้การรณรงค์นี้เกิดขึ้นได้
“เราเชื่อว่าเมื่อเราทํางานร่วมกันในอุดมการณ์เดียวกัน เราแต่ละคนนําของประทานและพรสวรรค์เฉพาะตัวมารวมกัน และเราสามารถเปลี่ยนโลกร่วมกันได้” ท่านกล่าว