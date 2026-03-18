เปิดกำไร Aura Wellness กวาดรายได้ทะลุ 1,746 ล้าน โต 11 เท่าใน 4 ปี จากคลินิกฉีดหน้าระดับท็อปสู่อาณาจักร Beauty & Wellness ที่น่าจับตามอง

ท่ามกลางภาพเศรษฐกิจที่ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น แต่ Aura Wellness กลับเร่งเครื่องสวนกระแสอย่างชัดเจน หลังงบการเงินปี 2025 ออกมาพบว่าบริษัททำรายได้รวม 1,746 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 81% และทำกำไรสุทธิ 214 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 74% จนถูกจับตาในฐานะกลุ่ม Beauty & Wellness ที่ “โตด้วยระบบและคนในองค์กร” อย่างมั่นคง
ต่อยอดแบรนด์เดิมพร้อมเปิดแบรนด์ใหม่ โตแรงทั้งแนวกว้างและแนวลึก
Aura Wellness บริษัทแม่ของธุรกิจในเครือ ได้แก่ Aura Bangkok Clinic, Aura Xpress, SOLAURA และ AURASOL Wellness & Spa เดินหน้าขยายการเติบโตแบบ “หลายทาง ไม่พึ่งตลาดเดียว” ผ่านการต่อยอดแบรนด์หลัก Aura Bangkok Clinic ที่รองรับทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ ควบคู่กับการเปิดแบรนด์ใหม่ Aura Xpress เพื่อขยายการเข้าถึงฐานลูกค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น
ในฝั่ง Aura Bangkok Clinic บริษัทเร่งเสริมความแข็งแรงของเครือข่ายสาขา โดยปัจจุบันมี 18 สาขา พร้อมยกระดับบทบาทสู่การเป็น Medical Hub รองรับลูกค้าไทยและต่างประเทศ ท่ามกลางการกลับมาคึกคักของ Medical Tourism ขณะเดียวกันยังเดินหน้าขยายสู่ภูมิภาค ด้วยการเปิดสาขาต่างจังหวัดแห่งแรกที่ จ.อุดรธานี ซึ่งได้รับการตอบรับดี และเป็นจุดเริ่มต้นของแผนขยายสาขาต่อเนื่องทั่วประเทศ
อีกปัจจัยหลักที่ทำให้ Aura Wellness โตก้าวกระโดดคือการเปิดแบรนด์ใหม่ Aura Xpress ในฐานะเครื่องยนต์เติบโตใหม่ เพื่อเติมช่องว่างตลาดและขยายการรองรับลูกค้าในอีกรูปแบบ
ชนะด้วย Economy of Scale ยอดขายต่อสาขาโตแรง ตามแผน
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Aura Bangkok Clinic ขึ้นมาเป็นเจ้าตลาด คือยอดต่อสาขาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 3 เท่า โดย Same-Store Sales Growth (SSSG) ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเปิดสาขาใหม่ สะท้อนว่าลูกค้าเก่าไม่หายไป และ ยังเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึ้น
อีกตัวแปรสำคัญ คือการครองตำแหน่งผู้ซื้อรายใหญ่ในตลาด จากการที่มี 2 คลินิกใหญ่ทำให้ Aura Wellness มีอำนาจในการต่อรองต้นทุนเครื่องมือแพทย์และยาที่มีมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากดูตามสถิติงานรับรางวัลของบริษัทนำเข้ายาระดับท็อปของไทย ก็จะพบชื่อของ Aura Bangkok Clinic และ Aura Xpress ได้ในเกือบทุกเวที
ถ้ามองลึกเข้าไปอีก จะพบได้เลยว่า Aura Wellness ให้ความสำคัญกับการปูรากฐานอย่างจริงจังในแง่ของการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างแบรนด์ ทั้งลงทุนกับโครงสร้างสำนักงานและ Training Center ทุกกระบวนการทำเองโดยไม่ผ่านคนกลางทำให้คุมค่าใช้จ่ายได้และต้นทุนในการบริหารคงที่ ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ต่อสัดส่วนรายได้เล็กลงเรื่อย ๆ ขณะที่รายได้เติบโตโดยเฉลี่ย 81% จึงเกิด Operating Leverage เมื่อธุรกิจสเกลขึ้น ส่งผลให้การเติบโตไม่ได้มาจากการเพิ่มจำนวนสาขาหรือแบรนด์เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมหลังบ้านที่แข็งแกร่ง ดัน Aura Wellness สเกลไว รองรับการขยายธุรกิจ
เบื้องหลังการเติบโตของ Aura Wellness คือการลงทุน “ระบบและทีมหลังบ้าน” ให้พร้อมสเกลตั้งแต่ต้น ผ่านแพลตฟอร์มบริหารจัดการแบบครบมิติ ตั้งแต่ POS และ ERP เพื่อให้ประสบการณ์ลูกค้าลื่นไหลทุกสาขา ระบบ SAP HANA ที่ช่วยบริหารทรัพยากรข้อมูลและกระบวนการหลักขององค์กรไว้บนระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึง RFID สำหรับควบคุมสต๊อกและลดความสูญหาย ทำให้การขยายสาขาและการบริหารหลายแบรนด์ทำได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่สะดุด
อีกแรงขับเคลื่อนสำคัญคือการปั้นทีมสำนักงานใหญ่กว่า 200 คน ให้เป็นคนที่ไฟแรง เข้าใจแบรนด์และพร้อมเติบโตไปพร้อมขนาดของธุรกิจ องค์กรพัฒนาคนอย่างต่อเนื่องจนทีมกลายเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ ทำให้เปิดสาขาหรือเปิดแบรนด์ใหม่ได้เร็ว คุมมาตรฐานได้สม่ำเสมอ และเห็นผลลัพธ์ชัดจากการเปิดตัว Aura Xpress กลางปี 2025 ที่ทำรายได้ทะลุร้อยล้านในไม่ถึงครึ่งปี พร้อมขยายถึง 5 สาขา ทั่วกรุงเทพในปีแรกที่เปิด
ด้วยวัฒนธรรมที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเติบโตได้จริง และสวัสดิการที่ดูแลพนักงานรอบด้านเพื่อให้ทำงานได้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นเบิก Professional Look ฟรี, ฉีดหน้าฟรี, อาหารกลางวันฟรี, เบิกค่าออกกำลังกายและฟิตเนส, ประกันสุขภาพ, ลาคลอดบุตร และอีกหลากหลายสิทธิประโยชน์ จึงทำให้ Aura Wellness คว้ารางวัล Future Trends Awards ในฐานะออฟฟิศในฝันของคนรุ่นใหม่ 2 ปีซ้อน ของทั้งสองช่วงอายุ 18-22 ปีและ 23-35 ปี