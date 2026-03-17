พรุ่งนี้ดีเซลขึ้น50สต.แตะ30.44บาท -กลุ่มเบนซินโซฮอล์ขึ้น1บาทเว้น E20 ลง 79สต.

รายงานข่าวบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR แจ้งว่าบริษัทขานรับนโยบายภาครัฐและทิศทางสถานการณ์พลังงานของประเทศ ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันพร้อมสนับสนุนและจูงใจให้เกิดการใช้พลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้น จากมติคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) พิจารณาลดเงินชดเชย สำหรับน้ำมันกลุ่มดีเซล 0.50 บาทต่อลิตร และเพิ่มเงินชดเชย น้ำมัน E20 และ E85 นั้น ส่งผลให้มีการปรับราคาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซิน โดยกลุ่มดีเซลปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น 1.00 บาทต่อลิตร ยกเว้น E20 ปรับลดลง 0.79 บาทต่อลิตร และ E85 ปรับลดลง 2.00 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
โดยราคาขายปลีกน้ำมันจะเป็น ดังนี้ ULG = 40.64 บาท/ลิตร, GSH95 = 32.05 บาท/ลิตร, E20 = 27.05 บาท/ลิตร, E85 = 23.79 บาท/ลิตร, GSH91 = 31.68 บาท/ลิตร, พรีเมี่ยม GSH95 = 41.04 บาท/ลิตร, HSD = 30.44 บาท/ลิตร และพรีเมียมดีเซล = 43.94 บาท/ลิตร (ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร)
การปรับราคาในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้กรอบแนวทางการกำกับดูแลโครงสร้างราคาพลังงานของประเทศ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างต้นทุน ภาวะตลาดพลังงานในปัจจุบัน และผลกระทบต่อผู้บริโภค เพื่อให้โครงสร้างราคาน้ำมันมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อความสมดุลและความยั่งยืนในระยะยาว
ทั้งนี้ OR ผู้ดำเนินธุรกิจสถานีบริการ PTT Station ยังคงดำเนินการบริหารจัดการการจัดหาและกระจายน้ำมันไปยังสถานีบริการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานีบริการยังคงสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติ พร้อมติดตามสถานการณ์ความต้องการใช้น้ำมันอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการระบบคลังและการขนส่งน้ำมันอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความต้องการใช้ของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง