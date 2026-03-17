เคาะแล้ว! พรุ่งนี้ดีเซลขึ้น50สต.-กลุ่มแก๊สโซฮอล์ขึ้น 1บาท เว้นE20ลด79สต./ลิตร

พรุ่งนี้(18มี.ค. )น้ำมันดีเซลขึ้น50สต./ลิตรส่วนน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ขึ้น 1บาทต่อลิตร เว้นE20ลด79สต./ลิต ทำให้ราคาน้ำมันE10ห่างจากE20 ลิตรละ 5บาท
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงผลการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ว่า จากวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องแบกรับภาระและมีฐานะติดลบไปแล้วถึง 16,500 ล้านบาท
กระทรวงพลังงานจึงพิจารณาปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล โดยกำหนดเพดานไว้ที่ 33 บาทต่อลิตร ซึ่งจะปรับขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป โดยกระทรวงพลังงาน จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดการปรับขึ้นราคาที่เหมาะสมในระยะต่อไป
นอกจากนี้ ให้มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดในอัตราลิตรละ 1 บาท และปรับลดราคาน้ำมัน E20 ประมาณลิตรละ 79 สตางค์ ส่งผลให้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ กับ E20 มีส่วนต่าง 5 บาทต่อลิตร การปรับราคาครั้งนี้ก็เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาเติม E20 มากขึ้น ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ
รวมทั้งเตรียมแผนที่จะเพิ่มการใช้ไบโอดีเซลเป็นทางเลือก ซึ่งจะมีราคาถูกลง ได้แก่ น้ำมันดีเซล B10 สำหรับรถยนต์ทั่วไป คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน และ B20 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ คาดว่าจะใช้เวลาเริ่มในระยะแรกภายใน 1 สัปดาห์