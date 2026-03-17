Wacoal เปิดเกมคอลแลบซีรีส์ดัง “Girl From Nowhere: The Reset”

เมื่อพูดถึงแบรนด์ชุดชั้นในที่อยู่คู่สาวไทยมายาวนานกว่า 55 ปี ชื่อของ Wacoal มักถูกนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ ด้วยจุดแข็งด้านคุณภาพการตัดเย็บระดับพรีเมียม การออกแบบที่เข้าใจสรีระของผู้หญิงอย่างลึกซึ้ง รวมถึงการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ Pain Point ของผู้บริโภคไทยได้อย่างตรงจุด
ล่าสุด Wacoal เดินหน้าปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้ทันสมัยและใกล้ชิดกับผู้หญิงยุคใหม่มากขึ้น ผ่านกลยุทธ์ Collaboration Marketing ด้วยการจับมือกับซีรีส์กระแสแรงแห่งปี “Girl From Nowhere: The Reset” เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ “Wacoal x Girl From Nowhere” ที่ถ่ายทอดความโดดเด่นของตัวตนผู้หญิงยุคใหม่ ผ่านดีไซน์ที่สะท้อนเสน่ห์ ความมั่นใจ และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซีรีส์ Girl From Nowhere เป็นผลงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2018 และต่อยอดความสำเร็จในปี 2021 โดยเล่าเรื่องผ่านตัวละครเอกอย่าง “แนนโน๊ะ” หญิงสาวลึกลับที่สะท้อนแง่มุมของสังคมผ่านเหตุการณ์ในแต่ละตอน ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นและคาแรกเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ซีรีส์กลายเป็นไวรัลทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมติดอันดับ Top 10 ซีรีส์ยอดนิยมบน Netflix ในหลายประเทศทั่วโลก
จากกระแสความนิยมดังกล่าว จึงเกิดเป็นคอลแลบสุดพิเศษระหว่าง Wacoal และ Girl From Nowhere ที่นำเอกลักษณ์ของซีรีส์มาตีความใหม่ในรูปแบบแฟชั่น ผ่านสินค้าในคอลเลกชัน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
• บราดีไซน์แฟชั่นและบราสวมหัวแบบไม่มีตะขอ ที่สามารถนำไป Mix & Match กับเสื้อผ้าได้หลากหลายลุค สร้างสไตล์ใหม่ได้อย่างโดดเด่น
• กางเกงในดีไซน์พิเศษ ที่ออกแบบให้เห็นขอบกางเกงใน เพิ่มเลเยอร์การแต่งตัวให้สนุกและมีสไตล์มากขึ้น
• ชุดนอนและเลานจ์แวร์ ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนชุดนอนให้กลายเป็นแฟชั่นไอเทมที่สามารถใส่ออกไปข้างนอกได้อย่างชิก
นอกจากนี้ยังมี Merchandise Limited Edition สำหรับแฟนคลับซีรีส์โดยเฉพาะ อาทิ กระเป๋าผ้า กระบอกน้ำ กระจก และกิ๊บติดผม ซึ่งถูกออกแบบให้สื่อถึงคาแรกเตอร์และบรรยากาศของซีรีส์
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของคอลเลกชัน คือการเนรมิต “Wacoal Yaowarat Space” ให้เป็นพื้นที่ประสบการณ์แบรนด์ในธีมเดียวกับซีรีส์ เพื่อให้แฟนๆ ได้สัมผัสบรรยากาศของ Girl From Nowhere ในโลกจริง ตัวอาคารถูกตกแต่งด้วยโทนสีแดงที่สะท้อนความลึกลับและน่าค้นหา ภายในยังมี Cups Café ที่เสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มและเบเกอรีธีมพิเศษ เช่น
• เครื่องดื่ม Angel or Demon และ Nanno Kiss
• เบเกอรี Bloody Muffin และ Sweet Sin Roll
โดยธีม Girl From Nowhere พื้นที่ตกแต่งสำหรับถ่ายภาพ เช็กอิน และสร้างคอนเทนต์สำหรับสายโซเชียล
พร้อมเมนูพิเศษนี้ มีให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2569 เท่านั้น