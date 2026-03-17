Wise ขึ้นแท่น Non-bank รายแรกที่ได้รับใบอนุญาตครบชุดในไทย เตรียมเปิดตัวฟีเจอร์บัญชีหลายสกุลเงินสำหรับบุคคลทั่วไปและภาคธุรกิจ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย,17 มีนาคม 2569 –Wiseบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่มุ่งพัฒนาวิธีการโอนและจัดการเงินระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประกาศความสำเร็จในการเป็นบริษัทต่างชาติและองค์กรที่ไม่ใช่ธนาคารรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นครบถ้วนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อเปิดตัวบัญชีWiseสำหรับบุคคลและธุรกิจในประเทศไทย นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายบริการของWiseในตลาดไทย และช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถโอน รับ และจัดการเงินระหว่างประเทศได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความสำเร็จในการได้รับใบอนุญาตครั้งนี้จะช่วยให้ชาวไทยภาคธุรกิจและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าถึงบัญชีดิจิทัลหลายสกุลเงินรายแรกของประเทศที่รวมฟีเจอร์การรับโอนและใช้จ่ายเงินในหลายสกุลเงินไว้ในแอปพลิเคชันเดียวช่วยให้การจัดการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและไร้รอยต่อ
โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการติดต่อและทำธุรกรรมกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งจากการท่องเที่ยวการศึกษาต่อต่างประเทศการค้าข้ามพรมแดนรวมถึงผู้คนจำนวนมากที่มีรายได้และการใช้จ่ายในหลายประเทศจากข้อมูลของธนาคารโลก (World Bank)ประเทศไทยมีเงินโอนเข้าประเทศจากคนไทยและผู้พำนักในต่างประเทศรวม9.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 ขณะที่มีเงินโอนออกนอกประเทศ8.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณการโอนเงินข้ามพรมแดนของประเทศไทยที่มีอยู่จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการโอนเงินระหว่างประเทศในปริมาณสูง ระบบการเงินในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากปริมาณธุรกรรมข้ามพรมแดนของประเทศไทย และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการโอนเงินระหว่างประเทศตามข้อมูลของธนาคารโลก ผู้บริโภคในประเทศไทยอาจสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมแฝงได้มากกว่า 1.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หากเปลี่ยนมาใช้บริการของWise
โดยทั่วไป การโอนเงินไปต่างประเทศผ่านธนาคารในประเทศไทยมักมีต้นทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากมีการบวกส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการโอนที่กำหนดไว้ ทำให้หลายครั้งผู้ใช้บริการอาจไม่ทราบค่าใช้จ่ายที่แท้จริงอย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้Wiseจึงพัฒนาบริการเพื่อช่วยให้การโอนเงินระหว่างประเทศมีความโปร่งใสและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันWiseให้บริการลูกค้ากว่า 15.6 ล้านรายทั่วโลก โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีปริมาณธุรกรรมข้ามพรมแดนรวมกว่า 1.85 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมการให้บริการในกว่า 160 ประเทศ ภายใต้ใบอนุญาตให้บริการมากกว่า 75 ฉบับทั่วโลก ทั้งนี้ ลูกค้าของWiseสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมแฝงได้รวมกว่า 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา จากการใช้อัตราแลกเปลี่ยนกลางของตลาด (Mid-market exchange rate)พร้อมการแสดงค่าธรรมเนียมอย่างโปร่งใสตั้งแต่ก่อนทำรายการ
ผู้ใช้งานในประเทศไทยสามารถลงทะเบียนwaitlistได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อรับสิทธิ์ใช้งานบัญชีWiseเป็นกลุ่มแรก
เมื่อเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ พร้อมฟีเจอร์สำคัญดังต่อไปนี้:
• โอนเงินระหว่างประเทศ จากบัญชีธนาคารในไทยไปยังกว่า 70 ประเทศในสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนกลางของตลาดและไม่มีค่าธรรมเนียมแฝง
• รับเงินจากต่างประเทศได้สะดวก โดยสามารถใช้ข้อมูลบัญชีธนาคารของกว่า 10 ประเทศ เช่น รหัสบัญชีในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และยุโรป
• ถือครองและแลกเปลี่ยนเงิน ได้มากกว่า 40 สกุลเงินในบัญชีเดียว
• ใช้จ่ายได้ทั่วโลกผ่านบัตรWiseซึ่งรองรับการใช้งานทั้งออนไลน์และร้านค้าในกว่า 160 ประเทศ
• สแกนจ่ายด้วยระบบQR Codeณ ร้านค้าหลายล้านแห่งทั่วประเทศไทย
“ปัจจุบันคนไทยจำนวนมากต้องทำธุรกรรมกับต่างประเทศในชีวิตประจำวันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่ส่งเงินให้ลูกเรียนต่างประเทศธุรกิจขนาดเล็กที่จ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์ในต่างประเทศหรือคนทำงานรุ่นใหม่และฟรีแลนซ์ที่รับงานจากลูกค้าทั่วโลกอย่างไรก็ตามโซลูชันดิจิทัลที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ได้ครบในที่เดียวยังมีอยู่อย่างจำกัดขณะที่การโอนเงินระหว่างประเทศในปัจจุบันยังคงมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานานทำให้ผู้ใช้งานหลายคนอาจไม่ทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดล่วงหน้าอย่างชัดเจนนี่จึงเป็นเหตุผลที่การเปิดตัวของWiseในประเทศไทยมีความสำคัญเพราะเราต้องการมอบบัญชีที่ใช้งานง่ายเพียงบัญชีเดียวที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการเงินได้สะดวกขึ้นทั้งสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการทำธุรกรรมกับต่างประเทศ”คุณกรวีณา ชัชวาลวรพงษ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยของWiseกล่าว
คุณSK Saraogiหัวหน้าฝ่ายการธนาคารและการขยายธุรกิจประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของWiseกล่าวเสริมว่า
“ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดของWiseและปัจจุบันสร้างรายได้มากกว่า20%ของWiseทั่วโลกการเปิดให้บริการในประเทศไทยจึงถือเป็นก้าวสำคัญของการขยายธุรกิจในภูมิภาคนี้เราเห็นความต้องการที่ชัดเจนจากลูกค้าที่ต้องการบัญชีดิจิทัลที่ช่วยให้จัดการเงินกับต่างประเทศได้อย่างสะดวกในที่เดียวการเป็นบริษัทที่ไม่ใช่ธนาคารรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตเหล่านี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เราสามารถต่อยอดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่Wiseสร้างมาตลอดกว่า15ปีเพื่อทำให้การโอนและจัดการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นเรื่องที่ง่ายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
การประกาศครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของWiseในการขยายการให้บริการในประเทศไทยและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาโซลูชันการเงินดิจิทัลที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านธุรกรรมระหว่างประเทศของผู้ใช้งานในยุคปัจจุบัน
เกี่ยวกับ Wise
Wiseเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่มุ่งสร้างวิธีที่ดีที่สุดในการโอนและจัดการเงินทั่วโลกด้วยบริการWise AccountและWise Businessผู้ใช้งานทั้งบุคคลและธุรกิจสามารถถือครองเงินได้มากกว่า 40สกุลเงินโอนเงินระหว่างประเทศและใช้จ่ายในต่างประเทศได้อย่างสะดวกนอกจากนี้บริษัทขนาดใหญ่และสถาบันการเงินยังสามารถใช้เทคโนโลยีของWiseซึ่งเป็นเครือข่ายรูปแบบใหม่สำหรับการเคลื่อนย้ายเงินทั่วโลก
Wiseก่อตั้งขึ้นในปี 2011เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วและทำกำไรได้มากที่สุดในโลก โดยในปีงบประมาณ2568Wiseให้บริการผู้ใช้งานประมาณ15.6ล้านรายทั่วโลกประมวลผลธุรกรรมการโอนเงินข้ามประเทศมากกว่า 185พันล้านดอลลาร์สหรัฐและช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าธรรมเนียมรวมประมาณ 2.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ใบอนุญาตที่ได้รับจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้แก่
•ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Money Service License)
•ใบอนุญาตบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Fund Transfer Service License)
•ใบอนุญาตตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ(Authorized Money Transfer Agent License)
•ใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยน (Authorized Electronic Money Business Operator – FX e-Money License)