Disney Adventure ให้นักเดินทางชาวไทย จองท่องเที่ยวเรือสำราญจากสิงคโปร์ได้แล้ว

ผู้จัดการรายวัน 360 - – Traveloka เชิญชวนครอบครัวชาวไทยออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ล่องเรือสำราญระดับโลกกับ Disney Adventure จาก Disney Cruise Line ที่พร้อมนำมนต์เสน่ห์แห่งโลกดิสนีย์มาสู่การพักผ่อนกลางมหาสมุทร โดย Traveloka ในฐานะหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายแพ็กเกจล่องเรือสำราญ Disney Cruise Line ช่วยให้ครอบครัวชาวไทยสามารถวางแผนทริปล่องเรือได้อย่างสะดวกและครบวงจรผ่านแพลตฟอร์ม Traveloka
ผลสำรวจ NextGen Thai Travelers Survey โดย C9 Hotelworks Market Research พบว่า 68% ของนักเดินทางไทยรุ่นใหม่ ให้ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง ขณะที่ 53% ระบุว่า การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง เป็นหนึ่งในแรงจูงใจหลักของการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน การสร้างความทรงจำ และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ มากกว่าการมุ่งเน้นเพียงจุดหมายปลายทาง
ไป๋ตี้ หลี่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพาณิชย์ กลุ่มการท่องเที่ยวและกิจกรรมของ Traveloka กล่าวว่า “การท่องเที่ยวแบบครอบครัวยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความต้องการเดินทาง Traveloka มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ครอบครัวชาวไทยเข้าถึงประสบการณ์ล่องเรือสำราญระดับพรีเมียมได้ง่ายขึ้น โดยผสานทั้งความบันเทิง ความสะดวกสบาย และช่วงเวลาอันมีคุณค่าที่ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้ ด้วยตัวเลือกการเดินเรือที่ยืดหยุ่น รวมถึงสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอย่าง Traveloka Points เราหวังว่าจะช่วยให้ครอบครัวสามารถวางแผนการพักผ่อนสุดพิเศษได้สะดวกยิ่งขึ้น”
แนวโน้มดังกล่าวยังสอดคล้องกับข้อมูลจาก Traveloka ซึ่งพบว่า ยอดการจองล่องเรือสำราญของนักเดินทางชาวไทยเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นต่อการท่องเที่ยวแบบล่องเรือในฐานะอีกหนึ่งทางเลือกของการพักผ่อน นอกเหนือจากการท่องเที่ยวรูปแบบเดิม
ภายหลังการออกเดินทางครั้งแรกจากประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 Disney Adventure ได้เริ่มให้บริการล่องเรืออย่างเป็นทางการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับการออกแบบเพื่อรองรับนักเดินทางทุกช่วงวัย มอบประสบการณ์การพักผ่อนที่ผสมผสานทั้งความบันเทิงระดับโลก อาหารชั้นเลิศ และบริการมาตรฐานระดับดิสนีย์ไว้ในเรือลำเดียว
ภายในเรือ ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์ความบันเทิงในแบบฉบับดิสนีย์ ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวผ่านการแสดงสุดตระการตา กิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟ สโมสรสำหรับเด็ก การแสดงสดสไตล์บรอดเวย์ รวมถึงโอกาสพบปะตัวละครดิสนีย์ที่ตนเองชอบอย่างใกล้ชิด พร้อมบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อมอบความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และช่วงเวลาแห่งความทรงจำตลอดการเดินทาง
นักเดินทางสามารถจองการเดินเรือได้ตั้งแต่ มีนาคม 2569 ถึงสิงหาคม 2570 ผ่านแพลตฟอร์ม Traveloka พร้อมรับ Traveloka Points สูงสุดถึง 30,000 บาท สำหรับการจองผ่านแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ สำหรับการเดินเรือในเดือนมีนาคม ยังสามารถรับ Points Cashback สูงสุด 30% มอบความคุ้มค่าเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่วางแผนเดินทางล่วงหน้า สิทธิประโยชน์ดังกล่าวช่วยเติมเต็มประสบการณ์ Disney Adventure ได้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการพักโรงแรมก่อนหรือหลังการล่องเรือ การจองเที่ยวบินเชื่อมต่อ หรือการวางแผนทริปพักผ่อนครั้งถัดไป
วิธีจอง Disney Cruise Line ผ่าน Traveloka
1. ดาวน์โหลดแอป Travelokaปัจจุบันสามารถจองแพ็กเกจล่องเรือได้ผ่านแอป Traveloka เท่านั้น โดยผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปและสมัครบัญชีเพื่อเริ่มต้นการจองได้ทันที
2. ค้นหาแพ็กเกจล่องเรือเลือกเมนู “ล่องเรือ” บนหน้าแรกของแอป Traveloka หรือค้นหาผ่านช่องค้นหา
3. เลือกตัวเลือกการเดินเรือกรอกข้อมูลสถานที่ออกเดินทาง จุดหมายปลายทาง วันที่เดินเรือ และรายละเอียดที่ต้องการ จากนั้นเลือก Disney Adventure เพื่อดูรายละเอียดการเดินทาง โดย Traveloka มีตัวเลือกการเดินเรือทั้งแบบ 3 คืน และ 4 คืน
4. เลือกห้องพักบนเรือตรวจสอบตารางการเดินเรือและกิจกรรมบนเรือ เลือกประเภทห้องพักที่ต้องการ และดำเนินการจอง
5. ชำระเงินกรอกข้อมูลผู้โดยสาร เลือกวิธีการชำระเงิน และยืนยันการจอง เพียงเท่านี้ก็พร้อมออกเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ Disney Adventure ได้ทันที
Traveloka ช่วยให้ครอบครัวสามารถวางแผนทริปล่องเรือได้อย่างง่ายดาย ผ่านประสบการณ์การจองที่สะดวกครบวงจร พร้อมสร้างช่วงเวลาแห่งความทรงจำร่วมกันตลอดการเดินทาง