“Ginzy” ลุย Wellness ครบวงจร ผนึก AWS ขายสินค้าผ่านตู้กด

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท กินซี่ เฮลตี้ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด เจ้าของแบรนด์อาหารสุขภาพ “Ginzy” เดินหน้ารุกตลาดอย่างจริงจัง ผนึก AWS ขายสินค้าผ่านช่องทางตู้กด พร้อมลุยเวลเนสครบวงจร วางเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าทางโภชนาการเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่
ดังนั้นเพื่อขยายการเข้าถึงผู้บริโภค Ginzy จึงได้นำกลยุทธ์การตลาดที่ผสานเทคโนโลยีค้าปลีกสมัยใหม่ จึงกระจายสินค้าผ่าน ตู้ Vending Machine ของ Advance Vending ผู้นำด้านนวัตกรรมตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เพื่อนำสินค้าอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพขยายไป ในทำเลที่มีกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น ฟิตเนส คอมมูนิตี้มอลล์ คอนโดมิเนียม และศูนย์การค้า ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรักสุขภาพที่ต้องการเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ความร่วมมือระหว่าง Ginzy และ Advance Vending จึงถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจที่ผสานระหว่างเทรนด์สุขภาพกับนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อยกระดับช่องทางจำหน่ายสินค้าอาหารสุขภาพให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และเป็นก้าวสำคัญในการขยายเครือข่ายอาหารสุขภาพในเมืองให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต
นางสาว ภานิชา แก้วจันทร์ กรรมการบริหาร บริษัท กินซี่ เฮลตี้ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด กล่าวว่า “แนวคิดของแบรนด์ Ginzy เกิดจากความตั้งใจที่จะทำให้อาหารสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับคนทุกเพศทุกวัย โดยต้องการสร้างภาพลักษณ์ว่าอาหารสุขภาพไม่จำเป็นต้องทานยากหรือมีรสชาติที่จืดชืด แต่ต้องได้ความอร่อยและดีต่อสุขภาพได้ในเวลาเดียวกัน ชื่อแบรนด์ Ginzy จึงมาจากแนวคิดง่าย ๆ ที่ต้องการเชิญชวนให้ผู้บริโภค “กินสิ” เพื่อสุขภาพที่ดี และให้การดูแลสุขภาพกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ประจำวัน
“เราอยากให้ Ginzy เป็นแบรนด์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยทำงาน หรือผู้สูงอายุ เพราะวันนี้ผู้คนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ทั้งการออกกำลังกายและการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ เราจึงพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดื่มง่าย ทานง่าย และเหมาะกับชีวิตประจำวันที่เร่งรีบของคนยุคใหม่ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมของแบรนด์คือ เครื่องดื่มอกไก่ปั่น ซึ่งเป็นเครื่องดื่มโปรตีนที่ดื่มง่าย ปราศจากแลคโตส เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้นมวัว และตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการโปรตีนคุณภาพ โดยปัจจุบันมียอดจำหน่ายเฉลี่ยประมาณ 30,000 ขวดต่อเดือน และบริษัทตั้งเป้าขยายยอดขายเป็น 50,000–100,000 ขวดต่อเดือน ในอนาคตอันใกล้”
ในด้านกลยุทธ์การตลาด Ginzy ให้ความสำคัญกับการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของสินค้า โดยเฉพาะการเสริม โปรตีน ในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือขนม เพื่อรองรับกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพและออกกำลังกาย ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน บริษัทได้เลือกใช้ ตู้ Vending Machine ของ Advance Vending เป็นหนึ่งในช่องทางหลักในการขยายการจำหน่ายสินค้า เนื่องจากสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ขนาดเล็ก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง และยังช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยปัจจุบัน Ginzy มีตู้ Vending ประมาณ 24 ตู้ กระจายอยู่ในศูนย์การค้า ฟิตเนส คอมมูนิตี้มอลล์ และพื้นที่ไลฟ์สไตล์หลายแห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลยุทธ์ดังกล่าวยังช่วยให้แบรนด์สามารถขยายจุดจำหน่ายสินค้าได้รวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่เหมือนหน้าร้านทั่วไป ขณะเดียวกันตู้เวนดิ้งยังทำหน้าที่เป็นสื่อการตลาดของแบรนด์ในตัวเอง ช่วยสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคได้ทดลองสินค้าใหม่ ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ระบบของตู้ Vending ยังสามารถบริหารจัดการสต็อกสินค้าแบบเรียลไทม์ ทำให้การเติมสินค้าและการกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับแผนการเติบโตในอนาคต Ginzy มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนตู้เวนดิ้งอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าขยายให้ได้มากถึง 100 ตู้ หากสามารถหาโลเคชั่นที่เหมาะสมและระบบหลังบ้านพร้อมรองรับ พร้อมทั้งเปิดรับ ตัวแทนจำหน่ายในรูปแบบ 1 จังหวัด 1 ตัวแทน เพื่อขยายตลาดไปยังต่างจังหวัด นอกจากนี้ บริษัทเตรียมเปิดตัว “Ginzy Healthy Club & Wellness” ศูนย์รวมไลฟ์สไตล์สำหรับคนรักสุขภาพในช่วงเดือนมิถุนายน บนถนนเกษตร–นวมินทร์ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่รวมทั้งคาเฟ่อาหารสุขภาพ พื้นที่ออกกำลังกาย สปา ซาวน่า ออนเซ็น และบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถดูแลสุขภาพได้ในทุกมิติ
ทั้งนี้ Ginzy ตั้งเป้าสร้างแบรนด์ให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกของผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพ โดยยังคงยึดแนวคิดหลักของแบรนด์คือ “อร่อยได้ สุขภาพดีด้วย” พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการกระจายสินค้ามาสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในยุคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับทั้งสุขภาพและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต
ด้าน ดร.วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาและผู้ผลิตตู้ Advance Vending กล่าวว่า “เทคโนโลยีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติกำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของธุรกิจค้าปลีกยุคดิจิทัล เพราะช่วยให้แบรนด์สามารถนำสินค้าไปวางในจุดที่มีผู้บริโภคจริง และเข้าถึงได้ตลอดเวลา ตู้ Vending ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ แต่เป็นแพลตฟอร์มค้าปลีกยุคใหม่ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถกระจายสินค้าได้อย่างยืดหยุ่น โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอาหารสุขภาพที่ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคในจุดที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ เช่น ฟิตเนส คอนโดมิเนียม หรือคอมมูนิตี้มอลล์
นอกจากนี้ ตู้ Vending ยังมีระบบบริหารจัดการหลังบ้านที่สามารถตรวจสอบสต็อกสินค้าแบบ Real-time ผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการเติมสินค้า ควบคุมวันหมดอายุ และบริหารจัดการโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แบรนด์ Ginzy ถือเป็นตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ที่ผสานทั้งนวัตกรรมและเทรนด์สุขภาพเข้าด้วยกัน เราเชื่อว่าการใช้ตู้ Vending เป็นช่องทางกระจายสินค้า จะช่วยให้แบรนด์อาหารสุขภาพสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เร็วขึ้น และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับตลาดค้าปลีก เทคโนโลยี Vending Machine จะไม่ใช่เพียงช่องทางการขาย แต่จะกลายเป็นเครือข่ายค้าปลีกอัจฉริยะที่เชื่อมต่อข้อมูลผู้บริโภค สินค้า และโลจิสติกส์เข้าด้วยกันอย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยให้แบรนด์สามารถขยายตลาดได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
“ความร่วมมือระหว่าง Advance Vending และ Ginzy จึงสะท้อนภาพของการผสาน ‘นวัตกรรมเทคโนโลยี’ เข้ากับ ‘เทรนด์สุขภาพ’ เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ของค้าปลีกยุคดิจิทัล ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างลงตัว”