xs
xsm
sm
md
lg

“โยชิโนยะ” ขาย “SOLO YAKINIKU” เจาะเทรนด์ Solo Dining ของคนเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โยชิโนยะ (Yoshinoya) ร้านอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับเมนูข้าวหน้าเนื้อ “กิวด้ง” ที่มีประวัติยาวนานกว่า 125 ปี จากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การบริหารของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) เดินหน้ารุกตลาดในประเทศไทย ด้วยการเปิดตัวเมนูใหม่ “SOLO YAKINIKU” ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นแบบเซ็ตสำหรับรับประทานคนเดียว เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ ในคอนเซ็ปต์ “ปิ้งย่างยุคใหม่ กินคนเดียวก็ฟินได้” โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2569


นายธีรวัฒน์ เลิศถิรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่ม Asian Cuisine บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) เปิดเผยว่า ตลาดอาหารญี่ปุ่นในไทยยังคงเติบโตต่อเนื่อง ท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะเทรนด์ Solo Dining หรือการรับประทานอาหารคนเดียวที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มคนเมืองและวัยทำงาน เมนู SOLO YAKINIKU ถือเป็นอีกก้าวของกลยุทธ์ Product Innovation ของโยชิโนยะ ที่ต้องการต่อยอดจากจุดแข็งด้านเมนูข้าวหน้าญี่ปุ่น สู่การสร้าง New Dining Experience ในรูปแบบปิ้งย่างที่ลูกค้าสามารถย่างเนื้อสดบนกระทะร้อนด้วยตัวเอง สร้างความแตกต่างและเพิ่มความสนุกให้กับมื้ออาหาร ภายใต้โมเดลร้านอาหารแบบ Quick Service Restaurant (QSR) ที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย

แนวคิดของเมนูใหม่นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคนเมืองที่ต้องการมื้ออาหารที่ สะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นส่วนตัว แต่ยังคงมอบประสบการณ์การรับประทานที่สนุกและมีคุณภาพ ทำให้ “ปิ้งย่างคนเดียว” กลายเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการรับประทานอาหารที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในตลาดร้านอาหารญี่ปุ่น


สำหรับเมนูไฮไลต์ประกอบด้วย
• SOLO Beef Yakiniku Set เนื้อวัวนำเข้า US Beef คุณภาพดี สไลซ์บาง ย่างบนกระทะร้อนจนได้กลิ่นหอมและความนุ่ม เสิร์ฟพร้อมข้าวญี่ปุ่น ซุปมิโซะ และสลัด ราคาเริ่มต้น 229 บาท
• SOLO Buta Yakiniku Set หมูคุณภาพจาก S-Pure เนื้อนุ่ม ย่างแล้วหอมกลิ่นกระทะ เสิร์ฟเป็นเซ็ตพร้อมเครื่องเคียงครบ ราคาเริ่มต้น 259 บาท

นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มความอร่อยให้กับมื้อพิเศษด้วยเมนูทานเล่นยอดนิยมของร้าน เช่น เกี๊ยวซ่า หรือ ไก่คาราอาเกะ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การรับประทานอาหารสไตล์ญี่ปุ่นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การเปิดตัว SOLO YAKINIKU ยังช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับเมนูภายในร้าน ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกทานได้ทั้งเมนูปิ้งย่างและเมนูข้าวหน้าญี่ปุ่นยอดนิยมในมื้อเดียวกัน ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าที่มาคนเดียว รวมถึงกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวที่มีความชอบอาหารแตกต่างกัน

ในระยะยาว โยชิโนยะยังคงเดินหน้าพัฒนาเมนูใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ควบคู่กับการรักษามาตรฐานด้านวัตถุดิบและรสชาติแบบต้นตำรับญี่ปุ่น เพื่อมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ อร่อย คุ้มค่า และสะดวกสบายในทุกมื้อ







+1